越南旅行 素食者也能吃得開心 玩得盡興

對於吃素的人來說，旅遊原本是一件高興的事情，但是常常因為吃的問題傷腦筋，並且吃得不盡興。近來有些旅行業者開始推行素食旅行，讓素食者在旅行過程中也能夠玩開心。

旅遊業者阿玩本身茹素，在旅行業近 10 年的服務經驗，看盡了素食者出國旅遊吃的不便，希望他們的需求也能夠被尊重及照顧，因此成立了『玩素旅行』，解決素食者旅遊中，吃的困擾。

由於近年來越南經濟崛起，也帶動了觀光旅遊，全世界到越南旅遊的人越來越多，也因此，阿玩的『玩素旅行』也推出越南素食旅遊團。越南有哪些景點值得去呢？阿玩建議，有別於胡志明市、夏龍灣，近年興起的中越峴港打破外界對越南既定的印象，其中會安古鎮是中越的世界文化遺產之一，深受歐美、日韓遊客喜愛，在此待上一天都不是問題，因為會安古鎮的日夜風味不同，散步其中，享受在會安古鎮的慵懶時光。

此外，阿玩認為，中越的巴拿山是最佳避暑勝地，整個巴拿山規劃非常完整。搭乘海拔落差最大的登山纜車，欣賞沿途美景，深入 19 世紀法國殖民時代遺留的異國氛圍，感受歐風城堡等等，並有越式環球影城可以盡情玩樂，感受越南難得的涼爽。另外巴拿山的「黃金橋」，又稱為佛手，海拔高度超過 1400 公尺的空中步道，宛如在雲端漫步，更如同身處異世界，感覺不可思議。