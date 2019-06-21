【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場將關注焦點轉向 G20 高峰會上，在目前川習會能否推進貿易談判時程仍不確定下，導致台股權值股走勢紛紛熄火，其中在電子類股在大立光及鴻海領跌下，漲幅持續收斂，金融類股則在銀行及壽險類股皆表現疲弱下，大幅走低，所幸受到台積電尾盤上漲拉抬，帶動台股收盤仍小漲 0.17%。

《國際金融市場焦點分析》

市場觀望 G20 峰會上的川習會，在目前 301 公聽會仍持續之下，若下週川習會仍無法推動貿易談判進展，恐將導致美國針對中國 3000 億美元商品課徵 25% 關稅，屆時將大幅度衝擊中國經濟，在市場對於貿易談判擔憂之下，帶動 A50 指數走勢回檔，加上昨日強勢的銀行類股表現疲弱，地產及家電類股亦同步走弱，在貿易談判擔憂及權值股走弱影響下，導致 A50 指數下跌超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗週四宣布於荷姆茲海峽上空，擊落一架美軍無人機，晚間川普於推特上回應，表示伊朗犯了一個大錯，由於伊朗日期才宣布將在兩週後不再遵守核協議關於濃縮鈾存量的限制，且更早前荷姆茲海峽才發生油輪遭襲事件，使得波灣地區地緣衝突風險不斷累積，加上股市因 FED 釋出鴿派訊號大漲，激勵油價大幅走高；最新 FOMC 結果出乎市場預期的鴿派，美元連兩日重挫，刺激金價暴漲逼近 1400 美元。

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