【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股漲多歇息 台股小漲留上下影線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 6 點至 10586 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 217.77 點，電子期逆價差擴至 - 10.6 點，金融期逆價差縮至 - 23.41 點。現貨部分，三大法人買超 60.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1036 口至 14828 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 97 口至 53695 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2116 口至 7810 口。

週四美國股市持續走高，四大指數漲幅都逼近 1%，S&P 指數更刷新歷史新高，不過由於早盤美股電子盤相對疲軟，昨日強漲的亞洲股市普遍也都呈現開高震盪格局，台指期早盤開盤後雖有走高意圖，但現貨開盤後鴻海、大立光都呈現開高走低翻黑，使加權指數大抵呈現區間內狹幅震盪，午盤過後多檔權值股賣壓擴大，只台股一度跌落平盤下，所幸尾盤買單敲進台積電、中華電、台塑化等權值股，指數收復平盤之上，終場加權指數小漲 18.76 點至 10803.77 點，成交量能增加 198.6 億至 1490.2 億。目前台股短中長期均線呈多頭排列，技術面仍較有利多方，不過今晚將是美股四巫日，夜盤可能將有較大波動出現，須留意相關的風險與機會。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.11，VIX 指數升高 0.94 至 14.38。整體選擇權偏多架構略為降溫。 (永豐期貨研調)



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