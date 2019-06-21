除權息旺季到 股票期貨是最佳幫手

除權息旺季到來，加上電子股旺季就在下半年，現在正是選股的最佳時機點，元富期貨經理楊智皓強調，透過股票期貨，就能不用擔心棄權息賣壓，且股票期貨的交易成本低，又具有槓桿效果，相當適合投資人買進，確實掌握除權息行情。

楊智皓說，一般股票交易，作多的限制較少，但對於需要預防標的物下跌，甚至是反向放空的時候，現貨操作的限制就較多，這時候利用股票期貨放空，就是相當便利的交易方式，因為股票期貨並沒有放空的限制，只要有買盤的存在，就有辦法進場放空期貨。

而在每年的第二季末開始，就進入了台股的除權息旺季，由於稅賦的關係，有些人會選擇權領取股息，有些人則會在之前賣掉股票，這就是所謂的「棄權息賣壓」，因為有些投資人怕領取股息後，若股票後續下跌，不僅在股價上出現損失，領取的股息也會被課稅。

因此，楊智皓分析，若想持續領取股息，但又怕股票下跌而出現損失，會讓投資人有壓力，這時候就可以繼續保持手中的持股，並同步賣出股票期貨，這樣子就算股票出現下跌，放空的期貨部位，也可以因此獲利，可以長時間持有股票並領取股息，也不會有心理上的壓力。

另外，股票期貨還可以從事價差交易，也就是類似套利，這樣子的價差式交易分為兩種，一種是收斂的價差交易，一種是發散的價差交易，一般人大多數習慣操作的是收斂價差交易。

「收斂價差交易」指的是賣出強勢並買進弱勢標的，這兩者的標的通常是類似的族群商品。舉例來說，以前最多人操作的是台指和摩台間的價差交易，因為台指和摩台的標的物類似，但是不完全相同，所以當台指強勢而摩台相對弱勢的時候，大家會賣出台指並買進摩台。雖然是同族群商品，但並不代表強勢的標的會轉弱，弱勢的標的會轉強，也就是仍須要小心價差反向擴大，反而造成虧損的風險。

「發散的價差交易」，也就是買進強勢標的和賣出弱勢標的，通常是不同族群的標的，以前出現金融相對電子強勢，這時候就可以買進金融並賣出電子，若資金持續流往金融，則有機會獲利，但若行情反轉，仍需小心買進族群的下跌和賣出族群上漲。

而要掌握除權息行情，楊智皓指出，其中可分為兩種方式操作，針對有可能填權息的標的，也就是認為某檔股票有填權息的可能性，則可以買進股票期貨，建議挑選業績和體質較好的標的，填息的機會較高，而並非只以殖利率考量，因為殖利率高，並不保證後續會填息，而股票期貨有著槓桿，利用股票期貨買進，產生的利潤會大於買進現股，這時候需要挑選體質較好的股票，才有機會填權息。

有可能貼權息的標的，也就是對於某檔股票的後續較不看好，認為有貼權息的可能性，可以利用股票期貨放空，賺取後續可能的利潤。

另外，也可以利用價差交易操作。整體來看，因為貿易戰影響，有些族群會轉強，如內需相關類股或防禦型類股的股票期貨，而有些族群會轉弱，這時候可以轉入較強勢的族群的股票期貨。

而股票期貨的優缺點方面，楊智皓說，交易成本便宜、財務槓桿大、交易靈活是股票期貨的重要優勢，但在目前雖然已經有約 200 檔的股票期貨標的可以操作，但仍不是每檔股票都有股票期貨可以操作，因此仍需注意是否有相關的期和標的可以操作。

另外，股票期貨的交易量會因標的而有所不同，有些商品的流動性較好，但有些商品的交易量並沒有這麼大，而流動性也會隨著市場的情況而有所改變，通常現貨市場熱門的族群，在股票期貨市場，也會有不錯的交易量，這些都是投資人要留意的重點。