股票期貨槓桿倍數較高 投資人可多留意

除權息旺季到來，但有中美貿易戰、人民幣走勢等因素的干擾，華南期貨顧問事業部協理陳家諄指出，民眾可藉由槓桿倍數較高的股票期貨，靈活操作，更能輕鬆參與除權息行情。

股票期貨的交易時間上面，標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者，教易時間為上午 8：45～下午 1：45，標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者，交易時間為上午 8：45～下午 4：15。而股票期貨的一口表彰 2 張股票，也就是 2,000 股，股票期貨的槓桿倍數比較高。

另外，陳家諄分析，許多大戶考量綜合所得稅的因素，因此面臨除權息時，會先賣現股，而買進股票期貨，待除權息後，再買個股，等於可以先放空或是把價差鎖住。

而股票期貨的契約到期交割月份，是自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個月份的契約在市場交易，因此可以選擇時間較為長遠的股票期貨，也比較沒有結算問題。

陳家諄指出，股票期貨的槓桿倍數比融資券還要高，這部分投資人一定要留意，而股票期貨的優點是成本低，一口個股期貨來回十元左右。

對於投資人要怎麼選擇好的股票期貨呢，陳家諄說，可選擇標的證券的股票價格較高，以 200 元以上的股票比較建議，不但可以避險，也可以投機，但若標的證券的股票價格僅在 50 元以下，就盡量避免，主要原因是價格高的標的，法人也會著墨，若選擇標的證券的股票價格在 100 元、200 元以上的話，撮合的速度也比較快。

而現在有些大戶，參與除權息行情時，會先賣掉現貨個股，並買進股票期貨，待除完權息後，再把個股補回來，這樣有一個避稅的效果，甚至有稍微套利的空間，若是一般民眾擁有比較大的部位，也可參考大戶的做法。

對於後續的行情，陳家諄認為，接下來的 G20 會有很大的影響，像是之前的送中條例，就關係到大陸的協議，因此，若中美貿易在 G20 是否有一定的談判架構，是否會簽署協議，將對月底有很大的影響，若是沒有結論，7 月 2 日美國開始對中國大陸課稅，中國大陸也可能課稅，造成金融市場動盪，美國就有可能降息，緩住下跌力道。

另外，則是要觀察人民幣走勢，近期離岸人民幣曾經到 6.96 元，距離去年的 6.98 元不遠，去年人民幣貶值時，造成亞洲貨幣競貶，股市也表現不好。

雖然亞洲貨幣貶值，對於電子業的出口好，但若亞洲各國的貨幣貶值相差不多，其實也沒有利可圖，雖然越南、馬來西亞等可能會接到急單、轉單，但距離出貨等等，都還要很長時間，這都不利於全球經濟貿易發展。

因此接下來觀察中美貿易談判、人民幣兩大因素，若中美沒有辦法達成協議，除了影響美國，對於亞洲、歐洲也會有影響。而人民幣若往 7 元的方向貶值，對亞股不好，大陸的地方債務也會有壓力，面臨資本外逃的壓力，這將是很大的衝擊，值得投資人密切留意。

至於除權息可選擇怎樣的標的，陳家諄建議，可選擇殖利率高、獲利穩定的個股，像是傳產中的電信公司，每年的每股稅後盈餘約有 4～6 元，每年可以順利填權息，收益獲利穩定，就可以留意。而水泥業的幾家龍頭個股、自行車業的幾家龍頭個股，都是可以固定填權息的標的，走勢也穩健，投資人可以參考看看。

整體來看，接下來的行情，要看美股、中美貿易談判重點，另外今年上半年的 1～4 月初為多頭行情，相對來看，下半年的流動性、波動度等等的變數較多，所以建議現貨大的民眾，可藉由買進個股期貨，來做好一部分的避險。

而華南期貨也積極推出活動，陳家諄說，每陣子會推出送獎品、送 3C，鼓勵民眾多多交易，每月也都會有活動，民眾可多到華南期貨的臉書或官網查詢。