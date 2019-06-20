〈特力股東會〉中國虧損將再收斂 進化貿易服務公司相對有利基

連鎖居家品牌業者特力 (2908-TW) 今 (20) 日召開股東常會，股東質疑中國持續虧損，特力集團總裁何湯雄表示， 中國事業虧損的確有點麻煩，去年虧損人民幣 7000 萬元，但今年有機會收斂至虧損人民幣 5000 萬元，特力正從普通貿易公司進化成服務公司，「小貿易公司都沒辦法做到這一點」，是發展的利基。

何湯雄坦言，在上海的日子真的不好過，「在台灣是響叮噹的人物，在大陸是求爺爺求奶奶，每天都在想怎麼解決實體店的虧損」，所幸，特力已逐漸從傳統貿易公司轉型成服務公司，「客戶要倉庫要包裝都能提供資源，沒有幾家大型同業做得到」。

何湯雄進一步說明，在中國最大的挑戰還是來自網購，不過現在網購業者的採購成本以及同業的開店成本都越來越高，拉近了競爭差距，有看到網購成長速度趨緩。

展望今年，中國事業虧損可望縮減，但何湯雄也指出，今年受美中貿易戰的衝擊，會稍微辛苦一點，營業額一樣可維持成長，不過利潤將受影響；然而，美國消費市場還是比較穩定，除了兩岸內需市場，出口主力仍放在美國。

特力今日在股東會中通過 107 年度營業報告書和財務報表，以及 107 年盈餘分配案以及資本公積發放現金案，每股將配發現金股利 1.28 元。