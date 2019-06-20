台股盤中－激情過後 僅投信認養股活跳跳 指數平盤上下游走

美國聯準會維持利率不變，但態度如預期轉鴿、釋放出降息訊息，美股四大指數小漲，台股經過昨 (19) 日激情大漲後，今日受到台塑化除息影響小跌開出，盤面上僅 MLCC、5G 等投信認養股持續上演季底作帳行情，惟蘋概三王熄火，指數午盤前仍在平盤附近上下遊走。

中小型股今天表現相對活潑，但是權值股不給力，加權指數最低下跌 30 點、跌到 10745.25 點，最高上漲 22 點、漲到 10798.24 點，高低價差僅 50 點，上半場大部分都處於平盤附近上下狹幅震盪。

今天盤面上明顯見到投信與集團季底作帳行情，被動元件族群表現強勢，因為台灣 MLCC 產能持續擴充，華容亮燈漲停，華新科強漲逾 6%，大毅、信昌電、奇力新都勁揚超過 4%，瀚宇博亦來到波段新高；在華新科領軍之下，華新集團股價表現也相對亮眼。

近來獲得投信大買的欣興，昨天拉出漲停後，今日續強；散熱、5G 族群表現亦相對強勢，投信認養的泰碩早盤急拉大漲；銅箔基板 (CCL) 聯茂因 5G 基地台等高速高頻材料出貨成長，也是投信法人買盤進駐焦點。

但是蘋概三王今天熄火，台積電、鴻海在平盤附近遊走，大立光則一路走在平盤下，一度跌破 3900 元，最低跌到 3895 元；權值股中的台塑化今天除息，會讓指數蒸發超過 15 點，且出現貼息走勢，一路下跌，跌逾 2%，這些都是壓抑盤勢的原因。

整體來說，雖然歷經昨天大漲，台股今天還是沒有明顯量縮，預估量能仍超過 1300 億元，顯示指數在昨天帶量越過季線之後，多頭信心有回籠跡象，目前全球關注焦點在於月底的 G20 川習會，且後續將挑戰 5 月 9 日近 200 點的長黑 K 棒反壓，將是多頭是否續航的關鍵。