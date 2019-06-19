聯電註銷40萬張庫藏股 配息略增 殖利率為4.32%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (19) 日公告，董事會決議註銷庫藏股，共將減資 40 億元，減資後股本將由約 1212 億元，降至約 1172 億元，減資後使在外流通普通股股數及配息率有所變動，每股現金股利將由 0.58 元，略微增加至 0.58989396 元，以今日收盤價 13.65 元計算，現金殖利率約 4.32％。

聯電表示，為激勵員工與提升員工向心力，及維護公司信用與股東權益，分別於 2016 年 5 月 13 日至 6 月 13 日間，及今年 4 月 26 日至 6 月 13 日間，各買回 20 萬張庫藏股，董事會並於今日決議註銷共 40 萬張庫藏股。

聯電指出，此次共將減資 40 億元，減資比率約 3.3％，待減資後，股本將由目前的 1212.43 億元，降至 1172.43 億元，也因在外流通普通股股數減少，配息率有所變動，每股現金股利由 0.58 元，略微增加至 0.58989396 元。若以今日收盤價 13.65 元計算，現金殖利率約 4.32％，除息交易日為 7 月 16 日。

聯電日前表示，第 2 季營運表現將可符合財測預期，目前客戶需求並未有太大變化，但不確定性因素高，對下半年景氣仍有疑慮，將會審慎因應，力拚今年維持市佔率。

