【兆豐投信】美債殖利率創新低、降息預期增溫，首選避險資產

近期中美摩擦不斷，市場避險情緒升溫，資金紛紛轉進公債或類似性質商品，例如安全性佳的丹麥資產擔保債券，五月以來該債券指數漲幅近 0.6%，相較於全球股市多處於跌勢狀態下，再度完美發揮其避險功能。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，丹麥資產擔保債券對台灣人而言可能較為陌生，不過其實它在歐洲已有超過 200 年的歷史，擁有相當完備的法令背景，近年來亦獲得日本、韓國、瑞士等大型退休基金注資，外國投資人的資金亦持續不斷湧入，顯示以國際投資人的角度觀察，丹麥債仍是一項具有吸引力的投資類別。

周彥名指出，此次兆豐國際投信特別邀請瑞典北歐斯安銀行 (以下簡稱 SEB) 旗下的資產管理公司擔任本基金之海外顧問。SEB 是北歐金融巨擘，成立近 170 年，對於北歐地區發展有著巨大的貢獻，目前集團整體資產管理規模約 2000 億美元。由於其穩健的經營方式，不像其他上市金融集團經營較偏向短期策略，故而榮獲標普 A + 與穆迪 Aa3 的優質評等。

周彥名強調，中美的紛擾讓全球經濟成長面臨風險，近期一些經濟數據皆有轉弱跡象，目前 10 年期美債殖利率創近一年半新低，10 年期德債殖利率亦創下兩年半以來新低，顯示了市場避險需求持續增加，此時反而是丹麥資產擔保債很好的進場時機，因為其同樣擁有優質的避險功能，波動度既低，價格亦尚未被資金推升至過高水位；再加上市場研判 FED 年底降息機率高達九成，根據歷史經驗，將對於美債、投資級債、丹麥資產擔保債等這些避險資產較為有利，故建議投資人做適度配置，以期優化投資組合。

兆豐國際投信 獨立經營管理

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站（http：//www.megafunds.com.tw）或公開資訊觀測站（http：//newmops.tse.com.tw）自行下載。本基金為指數型基金，追蹤「丹麥資產擔保債券指數」(Nordea callable mortgage bond Index)，NORDEA 指數是 NORDEA 的獨家財產，Nordea 並未向客戶或任何第三方保證追蹤債券市場的指數的能力；及 Nordea 提供的指數為 "按現況出售"，且在不考慮 (Ｉ) 客戶；(ＩＩ)許可產品或；(ＩＩＩ)任何第三方的目標、需求或要求的狀況下，來測定、組成、施行並計算。本基金採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於公司網站，投資人可至公司官網查詢。