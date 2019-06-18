元晶下半年接單滿載 看好明年台灣模組價格可望上漲

太陽能廠元晶 (6443-TW) 今 (18) 日表示，已與星能公司簽訂台南鹽田地面型太陽能電站 150MW(百萬瓦) 興建案供應合約，此案就占元晶高達 6 成產能，下半年接單將維持滿載狀態，年底前就可望全數出貨。元晶並認為，隨著各大電站開發案需求推升，未來台灣模組價格，不排除有上漲的可能。

星能的台南鹽田地面型太陽能電站 150MW 興建案，是國內大型地面電站最大單一案場，開發案安裝速度也可望創紀錄，對模組供應產能是一大考驗。元晶發言人江郅豪表示，此案就占元晶高達 6 成產能，下半年接單將維持滿載狀態，年底前就可望全數出貨。

江郅豪表示，為配合此案進行，屏東模組廠已調動上游供應鏈，卯足全力做好準備，除接下此大單外，下半年接單掌握度也非常高，僅剩的產能將用於支持策略合作夥伴、及長期客戶的急單為主。

目前台灣模組市場產能，扣除已半退出及無法參與大單競逐的小廠後，實際產能僅剩約 2GW(十億瓦) 左右，未來台灣模組供需將轉趨吃緊。元晶指出，台灣太陽能模組廠明年起必須使用 MIT 電池，才能取得躉售電費加成 6% 的 VPC 認證，此新規定將墊高部分模組廠外購電池成本，明年模組價格恐欲小不易，甚至有可能調漲。

