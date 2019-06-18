【華冠投顧】大盤K棒慣性轉變 台指可望高檔結算 《鈊象》+23%獲利下車 『砷化鎵』可鎖定嗎?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週四 (6/13) 盤後分析文提過「外資擴大賣超台股，但從大盤成交量與 "委賣張數" 同步萎縮來看，盤面整體賣壓並不算重且價量配合依舊穩健，比較美中不足的是大盤日Ｋ棒原本的強勢慣性無法連貫，正常而言需要整理個幾天，藉此消化外資的賣壓」。

昨夜美股三大指數雖僅小漲，但已全數站在所有均線之上，今日亞股除日股之外也普遍收紅，大盤在國際股市偏多氛圍下量縮震盪，最後一盤拉尾 + 36 點，OTC 指數 - 0.11%，仍守在年線之上。

大盤自上週四開始進行回檔整理以來，最大的特色是低量且守住底部型態之頸線位置，其中代表的意義是整體賣壓不重、多方穩守短線支撐。

今日大盤 805 億的成交量創下波段新低量，賣壓基本上已達夠輕水準，而日Ｋ棒出現 "高點過昨高、低點不破昨低" 也改變了整理期間的慣性，因此明日台指期結算應有機會在相對高檔位置作結算，並呼應上週三 (6/12) 提過的「從現貨結構以及期貨籌碼來研判，多頭安全期至少可延續到 6/19 台指結算日」之看法。

至於能否正式結束整理期並展開多頭表態，成交量轉為正向則是關鍵，這部分可用 OTC 指數作為主要觀察指標，若內資開始先動起來，後面擴散到大盤滾量作價、帶動人氣都不會是問題，因為這正是內資的拿手強項。反之，若是大盤墊高而 OTC 指數不太動，就表示走強僅是受到結算因素干擾，整理期還不算結束。

＜操作策略＞

學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》，今日再創歷史新高價 320，自 5 月營收創新高以來已帶動股價 + 23%，真的 "足感心"。不過因為預設的停利點 (1) 急拉造成 "月線正乖離" 過大；(2)近期推升慣性被打破（收盤跌破前一天低點或有效跌破 5 日線）在今日已達滿足，學員獲利先放口袋，有跟上的好友想賺多少請自行決定。

不少人關心的族群～砷化鎵《3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科》，上週五當龍頭《3105 穩懋》出現利空引發急跌並拖累《2455 全新、8086 宏捷科》跟著回檔時，昇楷於當天 Line@分析文提到「《3105 穩懋》低點有守 5/20～5/31 底部區頸線，因此不排除是藉由 "利空洗盤" 之作法」。

昨日進一步提醒「《3105 穩懋》直接量縮反彈，證明上週五確是甩轎動作，故此一族群仍值得留意鎖定」。今天《3105 穩懋》直接推升過上週五高點，《8086 宏捷科》創近期新高，《2455 全新》極低量守在月線之上震盪，仍可持續關注整個族群。更多的潛力股分享，也歡迎加入昇楷 Line@ 投資園地。

＜強勢股＞

強勢股方面，受到 Facebook 新推出加密貨幣、比特幣漲破 9000 美元激勵，挖礦概念股全面走揚，《2376 技嘉》、《2377 微星》、《6150 撼訊》、《2399 映泰》... 價量齊揚；另 MOSFET 族群《6435 大中》、《3317 尼克森》、《5299 杰力》、《8261 富鼎》... 等也同步出現反彈走勢。

＜弱勢股＞

昨日強攻的矽晶圓族群《3016 嘉晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》... 今日回跌，由於現階段矽晶圓族群當中僅《5483 中美晶》線形較佳，其餘要對抗上檔套牢壓的難度很高，因此短線的走高都只能先以反彈視之，尚需整理打出更扎實的底部型態才會有行情。

連兩日逆勢上漲的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》，今日也轉回檔。這個族群當中二線股線形普遍優於一線股，龍頭《2327 國巨》和《3026 禾伸堂》也正嘗試築底，若最弱的指標股《2492 華新科》能夠跟進，便有機會迎來族群的反彈行情。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。