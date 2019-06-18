【華冠投顧】幸運星-滿滿獲利……滿滿現金……滴答滴答……倒數計時中

林幸蓉 分析師

焦點個股：3707 漢磊、6150 撼訊、3227 原相、3105 穩懋、5483 中美晶

前言：控盤者落花有意，投資者流水無情…… 拉大股出小股…… 小心又要洗香香囉……

今日大盤強中帶弱…… 控盤者努力的拉金融權值股護盤…… 尾盤更由 2454 聯發科、2330 台積電、2317 鴻海、2357 華碩及 5876 上海商銀、2882 國泰金、2881 富邦金、1101 台泥…… 最後一盤急拉 18 點。大盤收漲 36 點，成交量縮為 800 億（市場缺乏跟進量）。OTC 則受到矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶等走勢疲軟影響，開高走低收黑 K，跌 0.11% 為今日相對低點，下跌後量能反而放大為 240 億……

比特幣價格上漲，使台股早盤相關族群轉強，如 6150 撼訊、2425 承啟、5386 青雲、2399 映泰但尾盤賣壓湧現，主機板的 2376 技嘉、2377 微星相對較強。跌深反彈的 MOSFET 昨天 2342 茂矽漲停板，今天輪動到 3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎，但是尾盤賣壓大……

類股輪快速今日強勢股有 3707 漢磊、3149 正達、6414 樺漢、6510 精測、3227 原相、3105 穩懋……

請注意：本波最強勢的領頭羊，如 5/13 分享的 5483 中美晶，5/21 分享的「稀土之后」1809 中釉及「稀土之龍」9955 佳龍，以及 4994 傳奇、3338 泰碩、8016 矽創、2371 大同、6290 良維、5269 祥碩、2316 楠梓電都重挫拉回！！連昨天漲停的 3016 嘉晶、9921 巨大今日也重挫！！許多個股更是殺尾盤，如 1736 喬山、3406 玉晶光、3504 揚明光……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。