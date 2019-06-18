智冠王俊博：朝互聯網集團版圖多角化布局

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長王俊博表示，近年來跨足網路行銷及金融科技兩大事業領域，朝互聯網集團版圖多角化布局。子公司中華網龍 (3083-TW) 今年將持續聚焦經典端遊移植手遊策略，下半年重量級手遊大作《黃易 M》蓄勢待發。金融科技事業方面，今年將推出重點服務「ezAIO 簡單收」智慧支付平台，努力打通線下市場，全力推升市場經濟規模與會員成長。

王俊博表示，智冠集團 30 多年來深耕數位遊戲產業，一路參與單機遊戲、線上遊戲到手遊發展，面對瞬息萬變的市場，不斷調整腳步，努力在遊戲產業各個領域中，為玩家及遊戲廠商提供最好的服務。近年來也跨足網路行銷及金融科技兩大事業領域，延伸過去遊戲服務的經驗，朝向互聯網集團版圖多角化布局。

子公司中華網龍方面，王俊博表示，歷經多年轉型，網龍去年推出的經典端遊移植手遊《吞食天地 M》，獲得玩家青睞，營運成功轉虧為盈，今年第 2 季也逐步開啟海外市場，5 月在泰國上市受到廣大迴響，寫下亮眼佳績。

王俊博說，今年網龍將持續聚焦經典端遊移植手遊策略，5 月已推出戀愛交友手遊《戀愛盒子 M》中英文雙版本，完整移植端遊豐富社交玩法，深受女性玩家喜愛，下半年還有重量級手遊大作《黃易 M》蓄勢待發。

遊戲新幹線將持續關注各類優質遊戲引進契機，提供多元遊戲選擇與在地化專業營運服務；智凡迪針對遊戲產業發展趨勢，擴大經營方向，除投入遊戲客服、社群經營等專業的營運加值服務，並於去年起推出電競賽事品牌《MCL》，與廣大遊戲商聯手合作，打造高規格電競賽事；智樂堂則專注遊戲美術領域積極轉型，集團各子公司專業分工，建立完整的遊戲產業服務鏈。

網路行銷事業方面，王俊博指出，過去遊戲行銷主要採地面推廣及電視廣告，隨著網路發展與產品型態的改變，新遊戲的行銷模式已轉變為線上廣告為主，以大數據分析精準掌握對的客群，在這幾年的實務累積下，以一帆數位為主的網路行銷團隊，已成為國內線上廣告遊戲類的領導品牌。

此外，智冠也從過去 MyCard 營運、資料庫分析、網路服務經驗及台灣經營多年的通路據點等資源與優勢下，投入金融科技事業領域布局。王俊博表示，考量未來整體支付市場的發展需要，去年智冠旗下支付子公司簡單行動支付 (原智付寶) 及智通數位與藍新科技策略合併後，集中雙方資源與市場優勢，去年金流處理交易規模大幅成長至 350 億元。

王俊博表示，今年將推出重點服務「ezAIO 簡單收」智慧支付平台，並積極導入《ezPay 簡單付》電子錢包合作據點，努力打通線下市場，發展多元支付閘道應用，全力推升市場經濟規模與會員成長。

