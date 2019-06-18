【永豐期貨】台指選擇權盤後－市場靜待Fed決議 台股量縮震盪小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 9 點至 10554 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.74 點，電子期正價差縮至 0.06 點，金融期轉為逆價差 - 1.66 點。現貨部分，三大法人買超 9.4 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2091 口至 10207 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1391 口至 42623 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1688 口至 8644 口。

週一美股小幅震盪未有大行情，週二加權指數在台積電、鴻海、大立光同步開高下一舉站上 10550 關卡，不過昨日強勢的大立光與鴻海今日反倒開高走低，使加權指數翻黑，所幸 10 點過後承接買盤進場，收斂加權指數跌幅，終場加權指數小漲 36.2 點或 0.34%，收在 10566.74 點，成交量能下降 180.97 億至 804.0 億。整體而言，市場目前靜待週四凌晨的 Fed 會議，使國際股市波動幅度下降，加上週三台股即將面臨月結算，兩項因素都壓抑台股在小幅區間內進行震盪整理，而外資今天在現貨與期貨也呈現一買一賣，並無較積極的方向出現，因此明日結算行情還是小區間震盪的機會較高。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~10700 點縮至 10500~10600 點，月結算的支撐壓力區落在此 100 點的區間內。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.11。VIX 指數下降 0.39 至 14.08。基於以上指標，若國際股市未發生突發變動，明日結算行情台股較大機會呈現小區間內震盪。 (永豐期貨研調)



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