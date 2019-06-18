【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

Facebook 宣佈發佈數位貨幣，帶動挖礦概念股同步走高，加上壽險類股逐步反映，年初以來股債雙漲之利多，帶動富邦金及國泰金同步上揚，此外，台積電亦由華為下修營運展望的利空影響下止跌回升，推升台股今日漲勢，惟市場仍觀望週四凌晨的聯準會會議，限縮指數漲幅，終場台股上漲 0.34%。

《國際金融市場焦點分析》

紐約聯準會公佈之製造業指數創下有紀錄以來最差表現，其中新訂單大幅走跌，帶動美元指數回檔，陸股三大指數早盤小幅開高，加上次新股及養殖概念股於接近午盤時段發力，帶動陸股持續衝高，不過礙於目前市場仍觀望 G20 川習會能否如期舉行會議之消息，及週四聯準會利率決策會議能否暗示降息相關言論影響，導致陸股漲幅回落，整體走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗原子能機構發言人週一表示，伊朗再過兩個禮拜就不再遵守核協制定的鈾庫存限制，雖然中東地緣衝突因素近期有升溫跡象，不過 IEA 月報連續第二個月下修今年全球石油需求的預期，由前月估計的 130 萬桶 / 日，調降至 120 萬桶 / 日，原因是由美中雙方引方的貿易衝突，對全球經濟帶來下行風險，且預估非 OPEC 國家的石油產量增幅即可滿足目前需求，油價在基本面不佳下延續上週跌勢。

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