控伊朗襲擊油輪 美國防部公布新照片證據

根據《彭博社》報導，美國政府指控，上週發生於阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為；繼先前提出影片證據後，美國五角大廈又公布了數張照片，支持其說法。

油輪襲擊事件發生後，美、伊緊張關係快速升溫；德黑蘭當局週一表示，濃縮鈾庫存將在 10 天內，超出核協議規定上限；同日，五角大廈宣布，將加派 1000 名美軍及更多軍事資源，前往中東地區。

遇襲油輪分別為挪威 Frontline 公司的 Front Altair，以及日本國華產業 (Kokuka Sangyo Ltd) 營運的 Kokuka Courageous；前者由中油承租，原定運送石油腦至台灣；後者原定運送甲醇至新加坡。

美軍上週公佈一段影片，稱伊朗的伊斯蘭革命衛隊，在油輪襲擊事件發生後，從 Kokuka Courageous 船體上，移除未爆水雷。

美國軍方宣稱，伊朗的伊斯蘭革命衛隊，移除了 Kokuka Courageous 船體上的未爆水雷。(圖片：AFP)

五角大廈日前再度公布新證據，出示數張照片，重申油輪襲擊事件是伊朗所為。

五角大廈日前公布新照片。(圖片：AFP)

一名美國海軍爆裂物專家指出，從 Kokuka Courageous 船體的受損情況，無法判斷攻擊者打算在襲擊任務中，做到何種程度。

五角大廈公布新照片。(圖片：AFP)

聯合國秘書長 Antonio Guterres 呼籲，應對本次油輪襲擊事件，進行獨立調查，「這起事件的真相非常重要」。

伊朗外交部長 Javad Zarif 否認美方指控，並稱襲擊事件的幕後主使者，極可能是「伊朗的敵人」，美國沒有直接或間接證據，可支持其說法。

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。