歐股盤前─市場聚焦Fed會議、德拉吉發言 指數期貨走跌

美國聯準會 (Fed) 本週召開 6 月會議，歐洲央行 (ECB) 年會也即將登場，投資人持續關注 Fed 利率政策走向，以及 ECB 總裁德拉吉在年會上的演說；今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週一下午 2 點 35 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.93%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.25%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.11%，深證成指上漲 0.33%；南韓 Kospi 指數上漲 0.38%，日經 225 指數下跌 0.72%；台股收漲 36.2 點，至 10566.74 點。

投資人預期，Fed 將於本週會議中，替降息鋪路，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 22.92 點 (0.09%)，至 26112.53 點；標普 500 指數收漲 2.69 點 (0.09%)，至 2889.67 點；那斯達克指數收漲 48.36 點 (0.62%)，至 7845.02 點。

美中貿易戰愈演愈烈，上週五，美國總統川普再度放話，中國國家主席習近平月底是否出席二十國集團 (G20) 峰會，已「無關緊要」，因為中國終將與美國達成協議。

美國貿易代表署 (USTR) 自本週一起，針對川普政府另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅一事，召開為期 7 天的聽證會；根據外媒估算，這項加稅措施，最快將於 7 月 2 日之後啟動。

美國政府指控，上週發生於阿曼灣的油輪襲擊事件，是伊朗所為，兩國緊張關係再度升溫；德黑蘭當局週一表示，濃縮鈾庫存將在 10 天內，超出核協議規定上限；同日，美國五角大廈宣布，將加派 1000 名美軍及更多軍事資源，到中東地區。

歐盟統計局 (Eurostat) 昨日公布 2019 年第 1 季勞動成本統計，薪資年增率達 2.5%，創該統計執行以來新高。

歐洲央行於本月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點；對該決定而言，週一公布的薪資成長統計，可謂積極訊號。

歐洲央行將召開年會，針對經濟成長疲軟、貿易情勢緊張等情況，檢討現行貨幣政策；ECB 總裁德拉吉預計於台北時間 18 日凌晨，發表開幕演說。