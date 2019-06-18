蘇富比把自己高價賣了！股價暴漲56%

全球著名的藝術品拍賣行：蘇富比 (BID-US) 接受企業家 Patrick Drahi 的高價收購，用 37 億美元的高價把自己賣出，再度成為一家私人公司。昨日 (17 日) 股價也應聲暴漲 56%。

17 日 蘇富比股價 (來源: Google)

已有百年歷史的蘇富比，在 30 年後的今日再度成為一家私人企業。蘇富比總裁 Domenico De Sole 表示，現在這個收購的時間點非常洽當，能推進蘇富比持續進步與邁向成功。

這項收購案將為每股 57 美元的價格，相對於蘇富比過去 30 天的平均股價，溢價空間高達 56%，因此，周一 (17 日) 消息傳出後，股價也應聲暴漲。

收購蘇富比的企業家 Patrick Drahi 是位法國與以色列籍的億萬富翁。在事業版圖上，不僅創立了荷蘭電信龍頭公司 Altice，近年來也在市場上不斷進行併購。

Patrick Drahi 表示，作為蘇富比的長期客戶，很榮幸買下這家公司，預期蘇富比的私人化，將可以加速其許多提案的推動，讓公司前景更加璀璨光明。

這項併購案預計在董事會通過之後，於今年第 4 季完成。而此次蘇富比的出售，並不會影響 Realogy Holdings Corp 旗下子公司的蘇富比地產。