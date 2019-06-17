【華冠投顧】幸運星-擴底期……惦惦吃三碗公半……滿漢全席吃到飽！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3016 嘉晶、9921 巨大、1795 美時、3406 玉晶光、3105 穩懋

前言：擴底期持續中…… 大家都在恐懼…… 反送中 + 中美貿易戰 + 美印貿易戰 + 美國大選 + 台灣大選…… 利空超級多…… 當大家都在逃竄時…… 剛好沒人跟我們搶食…… 跟著幸運星…… 惦惦吃三碗公半…… 滿漢全席吃到飽！！……

台股持續擴底整理 2330 台積電壓盤，由傳產 1101 台泥、9904 寶成、1402 遠東新，金融 5871 中租 - KY、2881 富邦金、2882 國泰金、2885 元大金，低位階被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2472 立隆電、8163 達方等溫和上漲，以及非半導體電子股 3008 大立光、2308 台達電、2317 鴻海上攻指數由黑翻紅！！大盤收盤小漲 5 點，成交量縮為 877 億。由於本週全球各地進入央行決策週，投資人都在觀望，成交量偏低是正常的……

1/3 帶全國會員買進賺證，第一次給大家台股最巨大的裸鑽 9921 巨大…… 上週 6/12 節目再給大家第二次 9921 巨大…… 波段股又來囉…… 果然 9921 巨大今天亮燈漲停板！！帶動「小美」9914 美利達也持續上漲囉…… 幸運星從 5/13 起就在節目告訴大家「擴底期來了」……5/13 給大家領頭羊一號「矽晶圓領頭羊」5483 中美晶再創新高！！〔74…84.3〕，帶動矽晶圓 3707 漢磊、3016 嘉晶雙雙亮紅燈！！5/21 給領頭羊 2 號「稀土之后」1809 中釉〔11…16.9〕繼續創新高高！！持續帶著一尾「稀土之龍」9955 佳龍還是持續 UP！UP！連噴三天！5/21 給的領頭羊 3 號「野百合」9938 百和〔75…91.9〕繼續創新高，也帶著妹妹「小百和」8404 百和 - KY 創高！！今天更帶動了 9904 寶成、9910 豐泰…… 運動風吹很兇！！其他強勢股有 1795 美時、2342 茂矽、6150 撼訊、6141 柏承、3406 玉晶光、3105 穩懋……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。