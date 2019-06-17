【華冠投顧】利空之下守支撐 多頭反擊還有戲 5G續輪動 《被動&矽晶圓》怎麼看?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週四 (6/13) 盤後分析文提過「外資擴大賣超台股，但從大盤成交量與 "委賣張數" 同步萎縮來看，盤面整體賣壓並不算重且價量配合依舊穩健，比較美中不足的是大盤日Ｋ棒原本的強勢慣性無法連貫，正常而言需要整理個幾天，藉此消化外資的賣壓」。

受到上週五台積電 ADR 大跌 4.08% 影響，今日台積電開低一度拖累大盤略破「頭肩底」型態之頸線位置，所幸大盤開低後隨即急拉翻紅，之後於盤上狹幅震盪直至收盤，終場 + 5 點作收。OTC 指數則仍維持相對強勢走法，終場 + 0.38% 重上年線。

今日台股的劣勢依舊是台積電跌跌不休、亞幣弱勢格局不變，但優勢也維持得不錯，包括 (1) 成交量夠低，顯示整體賣壓不重；(2)大盤與 OTC 指數底部型態之頸線位置皆有守；(3)四大期指價差連續好轉；(4)金融傳產適時撐盤。

總結來說，台股這邊整理期應不至於耗太久，況且自上月中旬以來與外資對作的大咖才是真正的多方控盤者，在大咖成本空間還沒拉開的情況下，反彈波應不至於就此結束，月線～10466 區間當有強勁支撐。

＜操作策略＞

近期內外部利空背景下，大盤雖然回檔整理但未見轉弱現象，預計多頭反擊行情還有戲，只是低量震盪期的族群及個股輪動較快，暫以短線操作為主，個股不宜輕易追價，趁量急縮守支撐時布局較佳，當接棒上漲時就可伺機調節或下車。

學員持股《(真相只有一個)3293 鈊象》，繼過去一週大漲逾兩成後，今日續創歷史收盤價新高，昇楷已設好 "觸及移動停利點" 或 "正乖離過大時" 先賺一趟，就看市場要讓咱們賺多少，學員安心等候獲利下車指令就好。

先前介紹的擁有中長線利基之『5G 概念』、『運動大聯盟』族群（如上週表現亮眼的 3324 雙鴻、3338 泰碩、3653 健策、6230 超眾、9938 百和、1515 力山... 等），目前維持續漲或輪漲格局，今日像是 3338 泰碩、9938 百和... 等都有續創新高走勢，『運動大聯盟』中的自行車雙雄《9921 巨大》、《9914 美利達》也加入多方表態行列。

＜強勢股＞

強勢股方面，光學族群在股王《3008 大立光》重上月線激勵下，《3406 玉晶光》、《3019 亞光》、《3630 新鉅科》... 同步反彈。

股價整理多時的矽晶圓族群今日全面上漲，由漲停的《3016 嘉晶》及創今年新高的《5483 中美晶》帶頭，《6182 合晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》... 皆獲買盤進駐。不過矽晶圓族群當中僅《5483 中美晶》線形較佳，其餘向上都面臨層層反壓，況且底部型態也還不夠扎實，恐難以對抗上檔套牢壓，故短線暫以反彈視之。

近幾週利空連連的被動元件族群，上週五已見三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》出現逆勢上漲現象，今日進一步放量上攻，二線股當中亦有《2472 立隆電》、《6155 鈞寶》、《8163 達方》... 等同步大漲。指標股繼《3026 禾伸堂》率先築出底部型態後，今日龍頭《2327 國巨》也嘗試打出右肩，若《2492 華新科》之後跟進，此一族群便有機會迎來較強的反彈行情。

＜弱勢股＞

今日弱勢股仍主要集中在基期偏高個股，其中以《1515 華城》、《4927 泰鼎 - KY》、《3454 晶睿》、《2454 聯發科》、《1477 聚陽》... 等跌幅稍大。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。