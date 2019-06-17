【華冠投顧】台積電滑落月線之下，股王大立光站回月線之上!

美股上週五拉回修正，台股今日開低震盪走高，指數終場小漲 5 點，10530 點作收，成交量略微放大至 880 億元。

5/2 5/3 大盤 1 萬 1 點提醒: 不要衝動... 要小心... 要忍住! 5/29 大盤 10227 低點說：我們出手買股票，6/11 上周二 大盤漲到 10637 點說: 季線之前會震盪。

今日大盤震盪拉回到今天最低來到 10474 點，都看到了吧... 完全命中!

台股上週量能急凍至僅 842 億元，我們說即將變盤，今日大盤開低走高，量增收紅 K，並守住上周一 6/10 10466 低點，好事! 盤面上跌台積電 (2330)，漲鴻海 (2317)+ 大立光 (3008)+ 金融股，明日盤勢重點: 台積電是否回神，量能是否擴增，台幣升外資停賣台股，大盤就有機會再度展開攻擊。

盤面強勢股: 矽晶圓的嘉晶 (3016)，漢磊(3707) 漲停，錩泰 (1541)，巨大(9921)，六角(2732)，立隆電(2472)，鈞寶(6155)，佳龍(9955) 以及美時 (1795) 等大漲，弱勢股: 國統 (8936)，華城(1519)，泰鼎 KY(4927)，緯軟(4953)，台表科(6278) 等。