【倫元投顧】多空攤牌進入倒數計時

◆盤勢分析

早盤受台積電大跌影響，台股幾乎回測月線後開低走高，終場指數以上漲 5 點收在 10530 點，成交量為 877 億。

一、短線而言，因本週三台指期結算、週四 Fed 會後可能偏鴿聲明、加上週五美股四巫日，將關係指數只是彈到 5 日線 10570 上下、或是再來季線 10600~10670 的差別。

二、波段而言，目前看來月底 G20 美中貿易談判要達成協議機率仍低，最好結果可能就是雙方重啟談判。若月底沒達成協議，7 月初美宣佈對中全面課稅的話，那就直接殺一波下去破萬點大關。所以近日在季線上下做多搶反彈，萬一沒達成協議，就等於是前陣子 11000 上下做多歷史再重演。

三、個股操作部分，繼上週五博通下修財測後，目前美企業已有 5 家大廠宣佈下修財測，你真覺得台灣電子供應鏈會完全沒受影響嗎？或只是在硬撐早晚也要下修財測！所以看法和做法仍不變，所以要嘛等確認美中達成協議，我們進場做多，不然就是靜待美中沒達成協議，再殺一波下去，待落底我們再進場撿便宜。

王信傑 分析師

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