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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   522      1002  3105   穩懋                    -957     -1101
1795   美時                     371      -191  6147   頎邦                    -774      -768
3234   光環                     292       192  8086   宏捷科                  -277       727
6290   良維                     240       411  6488   環球晶                  -217     -1140
5905   南仁湖                   133      1038  5425   台半                    -152     -1873
3264   欣銓                      94      -406  5371   中光電                  -137     -1653
5347   世界                      88      -900  6173   信昌電                  -134      -563
3455   由田                      87       -58  4162   智擎                    -131      -231
3293   鈊象                      86       453  5457   宣德                     -96       371
8069   元太                      84     -2488  6188   廣明                     -92     -1330
6274   台燿                      58       475  5009   榮剛                     -90      -296
00694B 富邦美債1-3               57         0  4736   泰博                     -83      -515
4114   健喬                      52       300  5351   鈺創                     -82      -355
00695B 富邦美債7-10              50         0  3324   雙鴻                     -80      -494
6163   華電網                    50       150  5340   建榮                     -77      -503
3630   新鉅科                    48      -219  5820   日盛金                   -71      2850
6170   統振                      42       -61  4105   東洋                     -65      -202
3083   網龍                      41      -164  3290   東浦                     -60      -124
3227   原相                      40      -304  3081   聯亞                     -59       -61
4130   健亞                      39        76  8415   大國鋼                   -58       107
3363   上詮                      39      -118  6180   橘子                     -57     -1238
6182   合晶                      38     -1682  5439   高技                     -56      -520
8076   伍豐                      38       375  8924   大田                     -53        48
6576   逸達                      34        -1  8936   國統                     -53       -75
3691   碩禾                      34       -80  2063   世鎧                     -51     -1017
6217   中探針                    34       162  1785   光洋科                   -47       471
8183   精星                      34       -28  3217   優群                     -47      -392
3218   大學光                    32       175  4979   華星光                   -46       -73
1784   訊聯                      31       -11  5536   聖暉                     -44      -170
4743   合一                      31        25  1597   直得                     -43      -344
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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