◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 522 1002 3105 穩懋 -957 -1101 1795 美時 371 -191 6147 頎邦 -774 -768 3234 光環 292 192 8086 宏捷科 -277 727 6290 良維 240 411 6488 環球晶 -217 -1140 5905 南仁湖 133 1038 5425 台半 -152 -1873 3264 欣銓 94 -406 5371 中光電 -137 -1653 5347 世界 88 -900 6173 信昌電 -134 -563 3455 由田 87 -58 4162 智擎 -131 -231 3293 鈊象 86 453 5457 宣德 -96 371 8069 元太 84 -2488 6188 廣明 -92 -1330 6274 台燿 58 475 5009 榮剛 -90 -296 00694B 富邦美債1-3 57 0 4736 泰博 -83 -515 4114 健喬 52 300 5351 鈺創 -82 -355 00695B 富邦美債7-10 50 0 3324 雙鴻 -80 -494 6163 華電網 50 150 5340 建榮 -77 -503 3630 新鉅科 48 -219 5820 日盛金 -71 2850 6170 統振 42 -61 4105 東洋 -65 -202 3083 網龍 41 -164 3290 東浦 -60 -124 3227 原相 40 -304 3081 聯亞 -59 -61 4130 健亞 39 76 8415 大國鋼 -58 107 3363 上詮 39 -118 6180 橘子 -57 -1238 6182 合晶 38 -1682 5439 高技 -56 -520 8076 伍豐 38 375 8924 大田 -53 48 6576 逸達 34 -1 8936 國統 -53 -75 3691 碩禾 34 -80 2063 世鎧 -51 -1017 6217 中探針 34 162 1785 光洋科 -47 471 8183 精星 34 -28 3217 優群 -47 -392 3218 大學光 32 175 4979 華星光 -46 -73 1784 訊聯 31 -11 5536 聖暉 -44 -170 4743 合一 31 25 1597 直得 -43 -344 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股