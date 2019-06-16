南山人壽老董年薪續破億 百億新系統改善進度 本周股東會聚焦

南山人壽將於下周五 (6/21) 召開股東會，依據南山人壽的年報顯示，董事長杜英宗個人酬金高達 1 億 604 萬元，又比前一年增加；加上新系統「境界成就計畫」號稱斥資百億元，去 (2018) 年 9 月上線後卻出包連連，預期將成為小股東關注重點。

去年起雖然已有美中貿易戰的不確定因素，但是南山人壽去年的合併新契約保費收入達新台幣 1995 億元，合併稅後純益與合併資產總值還是雙雙創下史上最高紀錄，稅後純益 265 億元、資產總值已超過 4.4 兆元。

而杜英宗自擔任董座以來，年年加薪，個人酬金去 (2018) 年高達 1 億零 604 萬元，比起前一年的 1 億 501 萬元又再增加，已是連續兩年破億元。

對於杜英宗高薪問題，南山人壽表示，該公司公司董事長的薪酬，是由薪酬委員會參酌董事對公司營運的參與程度與貢獻價值、公司長期的成長，以及國內外同業薪酬水準，整體考量後予以核定。

南山人壽強調，在績效獎金辦法中並周延考量中長期績效指標，每年並依績效指標達成狀況送薪資報酬委員會、審計委員會、董事會審查。薪酬委員會及審計委員會由獨立董事所組織，董事長杜英宗皆主動迴避未參與會議及表決，其當年度績效獎金總額的核定結果經董事會全體支持、無異議通過，程序一切符合公司及法令規定。

南山人壽表示，該公司自轉型為本土公司以來，持續發展，各方面績效表現優異，履獲國內外獎項肯定。自董事長任職以來，全心投入事業經營，帶領南山人壽轉型，成為壽險業的領導者。此外，更連續七年獲得中華信用評等公司評定為 twAA+，為民營保險業最高信用評等。於保戶服務方面，持續從客戶角度思考，提供創新服務，使南山人壽維持高績效、高成長。言下之意就是領此薪酬合理。

但是，南山人壽新系統境界計畫投資高達百億元，從去年 9 月上路以來，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，影響業務員與保戶權益，金管會給予境界計畫的改善期限將於 6 月底就到期，到底境界計畫目前最新改善進度為何，恐怕將是下周五股東會小股東最在意重點。