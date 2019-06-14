【華冠投顧】幸運星-量縮修正+金融......飆股秘密表態ING......

林幸蓉 分析師

焦點個股：8404 百和 - KY、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、1809 中釉

由於在中東有油輪遭到襲擊，因此能源股上漲，帶動道瓊等四大指數皆上漲。但中美貿易戰 + 華為禁令使美國半導體晶片大廠博通宣布下修今年營收財測，拖累盤後股價跳水 8%，台股量縮修正，電子權值股……2330 台積電、3711 日月光投控、2454 聯發科等回檔，金融族群 2891 中信金、2884 玉山金、5880 合庫金今日負責反彈撐盤！！大盤收盤跌 36 點，週 K 收上影線紅 K，成交量萎縮至 839 億。

OTC 矽晶圓有 5483 中美晶、6182 合晶穩盤，但仍不敵半導體其他族群如 3105 穩懋的弱勢，收盤跌 0.4%，成交量 235 億......

大盤持續擴底期...... 個股表現為主！！今日除了 5/21《股市幸運星》節目中給大家的舊菜 1809 中釉持續上漲，也帶動 9955 佳龍持續上漲。5/21 同一天還有送越南概念股 9938 百和也持續上漲，今天還帶動 8404 百和 - KY 跟著一起飆漲外……5/27 節目送大家的營建股領頭羊 2520 冠德也持續上漲。今日光纖族群由 6/12 光纖領頭羊 3163 波若威起漲，帶動今日光纖族群 3234 光環、4979 華星光、6426 統新、3450 聯鈞整個族群動起來……WHY？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。