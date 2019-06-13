華通董座吳健股東會信心喊話 今年營運力拚優於去年表現

PCB 大廠華通 (2313-TW) 去年營收、獲利衰退，PCB 業即將進入下半年旺季，華通董事長吳健今 (13) 日股東會表示，今年累計前 5 月營收 185.32 億元，已較去年同期成長，追上歷年最旺的 2017 年同期，預期華通今年接單及應變能力提升下，今年業績將超越去年的 508 億元。

吳健在股東會中一一答覆股東提問，他表示，2018 年華通營運成長不如 2017 年，主要是經歷 2017 年華通重慶廠有充足新產能開出，且在市場上有中國手機客戶高成長需求。

不過，去年業績走跌，吳健強調，華通 2018 年沒有明顯產能擴充，且智慧型手機市場飽和，全年營運無法維持 2017 年的高成長，這點在去年股東會上，他已預告 2018 年是考驗很大的一年，狀況一致。

吳健說，雖然今年面臨美中貿易戰等因素影響，使華通首季營運不如去年同期，但從前 5 月營收來看漸入佳境，累計前 5 月營收已超過去年同期，甚至追上 2017 年水準，今年營運表現可期。

吳健說，華通 2019 年的重點在中系客戶對手機線路往 Anylayer 設計方向不變，也擴大對高階 Hdi 產能需求，但遇到第 2 季華為事件，不確定性剛好可以使華通在旺季產能不足的狀況下有所舒緩，因此到目前為止，對華通實際上並未造成什麼衝擊。

然而，吳健也說，2019 年華通會非常小心關注貿易衝突、制裁華為及華為自身零組件準備等因素，對手機市場的影響，今年就是考驗華通接單雨調整產能的應變能力，希望 2019 年的營運表現，可以優於去年。

華通今天股東會通過去年股利配發每股現金股利 0.8 元，在盤後並公布以 7 月 11 日為除息交易日。