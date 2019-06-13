【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到隔夜美股費半指數下挫逾 2% 衝擊，週四台股開盤即由電子權值台積電領跌下失守 10600，雖然大立光大漲 3% 同時鴻海力守紅盤之上，帶動指數一度收斂跌幅，不過金融股在富邦及國泰金領跌下反彈乏力，傳產類股僅台化、南亞表現相對強勁，指數收盤下跌 0.51%。

《國際金融市場焦點分析》

G20 峰會前川普持續放話，中國則是冷回應，在如此氛圍下，實在難以說服投資人川習會能解決雙方主要爭端，商務部長羅斯也表示，月底高峰會只可能幫助推進與中國的貿易談判，實質進展可能有限，亞股週四在貿易衝突風險升溫下大致呈現拉回，滬深兩市早盤在農業種植、白酒等板塊回調下震盪走低，近午盤券商及銀行板塊回穩帶動指數翻紅，午後資金依舊趨於觀望謹慎，指數維持震盪整理至收盤。

《國際商品市場焦點分析》

美國石油協會 (API) 最新資料顯示，截至 6 月 7 日當週，美國原油庫存意外增加 490 萬桶，至 4.828 億桶，增加幅度高於市場預期，打壓市場風險偏好，加上川普表示 G20 會面除非習近平提出夠好的協定，否則將繼續進行關稅制裁，導致市場預期談判破裂預期上升，此外，昨日美國公佈 EIA 庫存數據亦高於市場預期，推動昨日輕原油重挫超過 4%。

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