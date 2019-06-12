〈稅收統計〉中南部土地交易升溫 前5月土增稅收405億元 年增3.8%

財政部今 (12) 日公布 5 月稅收統計，在土地交易增溫帶動下帶動土地增值稅持續成長，單月實徵淨額 93 億元，較去年同期增加 9 億元、年增 5.4%，累計前 5 月實徵淨額 405 億元、年增 3.8%。

以區域來看，六都中主要以台中與高雄表現相對亮眼，反映土地交易有由北轉南的趨勢。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，5 月土地交易增溫，包括交易金額與起徵件數均同步成長，以起徵件數來說，單月起徵件數共 5.8 萬件、年增 3.6%，累計前 5 月起徵件數共 25.2 萬件，年增 1.9%。

比較六都土地交易狀況，主要又以台中市與高雄市交易相對較為熱絡，台中 5 月實徵淨額較去年同期增加 5.6 億元、年增 46.8%，高雄實徵淨額較去年同期增加 2.4 億元、年增 35.6%。

財政部官員表示，台中 5 月單筆交易金額在千萬元以上的土地交易筆數共 25 筆，比起去年同期 7 件增加 3 倍以上；高雄市 5 月靠著單筆大筆土地交易挹注土增稅實徵淨額單月增加 2.4 億元。

另外，在企業獲利成長、新車銷售升溫與菸稅調升等綜合因素推升下，帶動營所稅、牌照稅與菸酒稅前 5 月實徵淨額與總稅收同步創下歷年新高。

其中營所稅前 5 月實徵淨額 1734 億元、年增幅 25.9%，牌照稅則因新車銷售升溫，推升前 5 月實徵淨額共 613.74 億元、年增 1.3%，菸酒稅前 5 月稅收也有 271.62 億元，年增幅 1.2%。