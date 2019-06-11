〈鴻海股東會〉所有重點一文看完 庫藏股、產線轉移等全部報你知

電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 今 (11) 日召開法說會，這也是鴻海首次自辦法說會，吸引市場不少目光，《鉅亨網》幫讀者整理股東會重點一覽，讓讀者一文全部看完所有重點。

9 人小組名單曝光

鴻海董事長郭台銘開啟新治理模式，未來將以 9 人經營委員會方式，管理鴻海集團營運，今日公布 9 人名單，其中 4 名是鴻海下屆董事候選人，包含 S 次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘、工業富聯 (FII) 副董事長李傑、鴻騰精密主席盧松青，不過，夏普會長暨社長戴正吳，並不在名單內。

另外 5 名人選則分別為，鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海 B 次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。

庫藏股計畫

劉揚偉指出，未來每年現金股利配發率「不會低於 40%」，而且每半年就會召開法說會，法人關心是否實施庫藏股，財務長黃德才指出，若外在因素導致資本市場波動、公司股價下跌偏離原來價值，就會考慮執行，並轉予員工。

現金股利

財務長黃德才指出，未來每年股息配發率將不低於 40%，而過去幾年鴻海配發率都在 50%，今年每股擬配息 4 元，用去年每股純益 8.03 元計算，配發率約 49.8%。

美中貿易產線轉移計畫

美中貿易戰越打越烈，外界關注蘋果是否要求鴻海轉移供應鏈，對此，劉揚偉指出，目前並無收到客戶轉移產線的要求，且目前鴻海在非中國有 25% 產能，加上威州廠建置完成後，也有可擴充空間，可因應客戶需求，因此無須調整產線。

資本支出

財務長黃德才指出，鴻海過去若無擴充產能，每年資本支出落在 300-500 億元，若有擴充則約在 700-800 億元，現階段集團進行數位化轉型，接下來不會追求新增大量製造產能，將轉向增值發展，接下來資本資出主要在解決供應鏈的問題，而不是擴增產能投資。

加薪計畫

鴻海今日也發出聲明，提出今年 6 月已正式生效員工年度調薪計畫，年資滿 1 年以上各資職位同仁，平均調幅為 7%。