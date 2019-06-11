[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/10 108/06/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華恒生單日正向二倍基金 30.13000 28.79000 1.34000 4.65439 統一台灣動力基金 16.62000 15.95000 0.67000 4.20063 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.45000 17.71000 0.74000 4.17843 野村ｅ科技基金 17.42000 16.73000 0.69000 4.12433 野村高科技基金 9.15000 8.79000 0.36000 4.09556 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.03000 25.04000 0.99000 3.95367 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.46000 30.32000 1.14000 3.75989 元大台灣50單日正向2倍基金 37.03000 35.79000 1.24000 3.46465 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.22000 33.09000 1.13000 3.41493 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.07000 12.64000 0.43000 3.40190 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.37000 0.48000 3.34029 野村中小基金-累積類型 42.53000 41.19000 1.34000 3.25322 元大店頭基金 7.74000 7.50000 0.24000 3.20000 台新2000高科技基金 29.35000 28.45000 0.90000 3.16344 統一龍馬基金 61.27000 59.40000 1.87000 3.14815 保德信中小型股基金 43.29000 41.98000 1.31000 3.12053 台新中國通基金 41.72000 40.49000 1.23000 3.03779 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.56000 16.08000 0.48000 2.98507 富邦台灣科技指數基金 51.43000 49.94000 1.49000 2.98358 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.64000 40.44000 1.20000 2.96736 華頓中小型基金 18.78000 18.24000 0.54000 2.96053 保德信店頭市場基金 31.82000 30.91000 0.91000 2.94403 統一統信基金 27.68000 26.89000 0.79000 2.93790 國泰科技生化基金 30.69000 29.82000 0.87000 2.91751 統一奔騰基金 54.02000 52.49000 1.53000 2.91484 元大滬深300單日正向2倍基金 15.89000 15.44000 0.45000 2.91451 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.68000 14.27000 0.41000 2.87316 復華數位經濟基金 44.10000 42.87000 1.23000 2.86914 統一黑馬基金 54.97000 53.44000 1.53000 2.86302 台新台灣中小基金 32.45000 31.55000 0.90000 2.85261 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------