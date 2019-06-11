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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/06/10  108/06/06  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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復華恒生單日正向二倍基金                                          30.13000   28.79000   1.34000    4.65439
統一台灣動力基金                                                  16.62000   15.95000   0.67000    4.20063
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                 18.45000   17.71000   0.74000    4.17843
野村ｅ科技基金                                                    17.42000   16.73000   0.69000    4.12433
野村高科技基金                                                     9.15000    8.79000   0.36000    4.09556
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金             26.03000   25.04000   0.99000    3.95367
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                      31.46000   30.32000   1.14000    3.75989
元大台灣50單日正向2倍基金                                         37.03000   35.79000   1.24000    3.46465
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                  34.22000   33.09000   1.13000    3.41493
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                       13.07000   12.64000   0.43000    3.40190
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金             14.85000   14.37000   0.48000    3.34029
野村中小基金-累積類型                                             42.53000   41.19000   1.34000    3.25322
元大店頭基金                                                       7.74000    7.50000   0.24000    3.20000
台新2000高科技基金                                                29.35000   28.45000   0.90000    3.16344
統一龍馬基金                                                      61.27000   59.40000   1.87000    3.14815
保德信中小型股基金                                                43.29000   41.98000   1.31000    3.12053
台新中國通基金                                                    41.72000   40.49000   1.23000    3.03779
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                      16.56000   16.08000   0.48000    2.98507
富邦台灣科技指數基金                                              51.43000   49.94000   1.49000    2.98358
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                  41.64000   40.44000   1.20000    2.96736
華頓中小型基金                                                    18.78000   18.24000   0.54000    2.96053
保德信店頭市場基金                                                31.82000   30.91000   0.91000    2.94403
統一統信基金                                                      27.68000   26.89000   0.79000    2.93790
國泰科技生化基金                                                  30.69000   29.82000   0.87000    2.91751
統一奔騰基金                                                      54.02000   52.49000   1.53000    2.91484
元大滬深300單日正向2倍基金                                        15.89000   15.44000   0.45000    2.91451
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                           14.68000   14.27000   0.41000    2.87316
復華數位經濟基金                                                  44.10000   42.87000   1.23000    2.86914
統一黑馬基金                                                      54.97000   53.44000   1.53000    2.86302
台新台灣中小基金                                                  32.45000   31.55000   0.90000    2.85261
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