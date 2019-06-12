能源盤後—靜待庫存報告、OPEC+決議 期油持平

週二 (11 日) 交易，原油期貨價格僅溫和微升，交易時間泰半持平，係因交易者衡量 OPEC 與其盟國供應決議的不確定性，並靜待 EIA 庫存報告，分析師預計報告顯示上週美國原油庫存溫和上升，為連續 2 週上升。

Vanguard Markets 管理夥伴 Stephen Innes 每日報告指出，「由於多頭缺乏大型催化劑，市場可能到月底都維持在恐懼中，因為 OPEC 減產協議是否延續仍有不確定性，再加上中美貿易緊張情緒。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美分或 0.02%，收每桶 53.27 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格持平，收每桶 62.29 美元。

原油期貨週一收低，係因中國公布疲弱的進口數據後，投資者聚焦全球成長放緩的擔憂心理，以及質疑俄羅斯下半年延續減產協議的意願，但因美國決定擱置對墨西哥貨品加徵進口關稅，提供了油價一些支撐。

上週美股基準指數較近期高點下跌至少 20%，廣泛定義來說進入熊市，此後原油走勢相較波動。

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，「近期交易的反彈，一直都歸因於美墨達成邊境協議而避免加徵關稅、整體情緒改善，以及沙國提出的有效保證延期之建議，但俄羅斯究竟會不會延續減產協議，似乎還不太清楚，現在因為 OPEC + 會議應該落在 7 月初，所以各產油國可能會參考川習會之後的結果再做決定。」

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週一表示，如果全球協議沒有延長，他不排除油價跌至每桶 30 美元的可能性。

根據 S&P Global Platts ，OPEC 成員國 5 月份每日產油量 3009 萬桶，為 2015 年 2 月以來最低水準 (當時加彭、赤道幾內亞和剛果尚未加入 OPEC，而卡達當時還是成員國)。

沙國產油量 5 月份下降至每日 970 萬桶，為 2015 年 1 月以來最低點；伊拉克產油量跳增至史上高點每日 482 萬桶。

各類報告

EIA 週二公布《短期能源前景報告》，其中 EIA 下修了今年原油價格預期、美國原油產量預期。EIA 預期今年國內原油產量較 5 月時的預期下降 1%，至每日 1232 萬桶。其 2020 年產量預期也下修 0.9% 至每日 1326 萬桶。

針對 2019 年，EIA 下修預期的 WTI 原油價格 5.6% 至每桶 59.29 美元，其 Brent 原油價格預期則下降 4.2% 至 66.69 美元。EIA 維持 2020 年原油價格預期未變。

EIA 週三將公布上週 (6 月 7 日止) 美國原油庫存報告。S&P Global Platts 調查的分析師預期上週原油庫存增加 8 萬桶、汽油庫存下降 38 萬桶、蒸餾油庫存增加 70.4 萬桶。

OPEC 和 IEA 將分別於週四和週五公布每月原油報告，其中 IEA 的報告將包含對 2020 年的預期。

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