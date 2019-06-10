淡季+美中貿易戰影響 宏碁5月營收166.7億元 月減19.1%

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公布 5 月品牌合併營收 166.71 億元，月增 19.1%、年減 11.0%，主要受傳統淡季、美中貿易戰影響；累計前 5 月合併營收 853.50 億元，年減 4.9%。

宏碁表示，5 月是傳統需求淡季，加上受美中貿易戰發酵影響，整體終端需求疲弱，不過累積前 5 月電競產品營收成長 18.7%，宏碁日前也在台北國際電腦展中，發表設計者品牌 ConceptD 及電競品牌 Predator 新品，搶攻專業消費市場。

宏碁表示，旗下多重事業包含建碁 (3046-TW)、安碁 (6690-TE) 資訊公司、智聯服務公司及周邊產品事業酷碁、伺服器產品事業等，累積前 5 月營收年增均有雙位數成長幅度。

董事長陳俊聖日前表示，觀察近年電競市場發展，有越來越飽和的趨勢，展望未來，將把業務重點擺在新推出的 ConceptD 系列產品，新產品預計下半年正式販售，面對美中貿易戰，他表示，沒有一個品牌能倖免，美國祭出的高關稅問題由誰承擔，目前還說不準。

華碩 (2357-TW) 上週也公布 5 月合併營收為 234 億元，月增 16.94%、年減 12%，品牌營收 206 億元，年減 12%，華碩表示，本季仍處產業淡季，且在新舊產品交替的過渡期，營收表現相對低迷。