橘子5月營收月增3% 旗下區塊鏈服務6月試營運

橘子集團 (6180-TW) 今 (10) 日公告 5 月合併營收 6.8 億元，月增 3.43%，受到去年人氣手遊《天堂 M》高基期影響，使營收年減 32.65%；前 5 個月累計營收 42.69 億元，年減 40.36%；橘子集團旗下區塊鏈應用道具交易所與帳號交易所，已進入最後測試與串接整合階段，預計 6 月試營運。

橘子 2017 年 12 月推出手遊鉅作《天堂 M》，成功帶動橘子營運攀峰，並屢屢創造許多手遊紀錄新猷。在感受到端遊時代累積的玩家回流後，所帶動的驚人效益，也使端遊轉手遊漸漸成為近 1、2 年來，遊戲廠佈局手遊市場的運作模式。

而橘子在《天堂 M》後，便未再推出大型手遊，近期將推出的經典日系 MMORPG 手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》，官方網站已正式上線，並於 5 月 28 日展開事前預約登錄活動。由於端遊轉手遊往往具有一定的玩家基礎回流，該款手遊上線後，可望再為橘子營運增添另一波成長動能。

此外，橘子集團旗下區塊鏈應用道具交易所與帳號交易所，已進入最後測試與串接整合階段，預計 6 月試營運。橘子支付 5 月已開通郵局約定帳戶合作，預計年底前提供 14 家銀行約定帳戶的服務，拓展服務觸角。