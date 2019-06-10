台積電5月營收達804.37億元 今年最高 6月料將修正

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公布 5 月營收，達 804.37 億元，月增 7.7%，年減 0.7%，受惠客戶拉貨升溫帶動，營收重回 800 億元以上，創今年新高，不過根據台積電財測，6 月營收料將向下修正，但第 3 季隨著美系客戶新機上市，營運將迎來旺季。

台積電預估，第 2 季營收約達 75.5-76.5 億美元，季增 6-8 %，中位數季增 7%，以新台幣 30.85 元計算，營收約會落在 2329 到 2360 億元之間，季增 6.5-8%。

台積電日前重申，儘管近期有美中貿易戰干擾，但仍未打算調整本季財測；台積電 4、5 月營收已達 1551.31 億元，可預期 6 月約會較 5 月下滑，最好也頂多持平。

台積電董事長劉德音日前指出，上半年受到高階手機需求不佳影響，產業庫存水位偏高，下半年可望有較好的成長性，將優於去年同期，第 3、4 季營收也將逐季上揚，法人估下半年營收年增率約在 5% 內，表現仍維持高檔。

不過，由於華為遭美國圍剿，劉德音也坦言，華為對台積電的訂單需求，確實比預期減少，南京廠稼動率也下滑，原本預估全年營收可望微幅成長，目標可能會微幅下調，同時南京廠的產能擴建腳步，也因應市場變化而放緩，但目前沒有明確方向，明年底單月 2 萬片產能目標仍不變。

劉德音認為，貿易戰最大的影響是消費者信心，全球今年 GDP 2.7% 目標是否可達成，仍有問號，但台積電強調，客群涵蓋很廣，今年總客戶數將上看 500 家，因此並不會受到單一客戶的訂單波動影響，且台積電的目標就是要做各個客戶的晶圓代工夥伴，因此不會特別選邊站，儘管有些客戶需求降低，但也有客戶需求成長。

台積電今年也將首度逐季配發股利，去年盈餘每股配發 8 元現金股利，預計今年 6 月 30 日發放，今年第 1 季盈餘每股將配 2 元股利，預計第 4 季發放，也代表台積電的股東，今年將可領到 10 元現金股利，明年股利發放將不低於此水準，可預期將從 10 元起跳。