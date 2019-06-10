華航旗下台灣虎航7日首航巴拉望 目前共飛航29條國際航線

華航 (2610) 旗下台灣虎航 7 日歡慶桃園 - 公主港 (巴拉望) 首航，是台灣虎航繼桃園 - 宿霧、桃園 - 卡利波 (長灘島) 後，於菲律賓的第 3 條航線，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。台灣虎航表示，常被各界譽為是菲律賓最後一片淨土的巴拉望群島，擁有豐富完整的原始自然生態，也是動、植物的天堂勝地，還有被認定為世界遺產的地下洞窟及溪流，潛水愛好者極為推薦的湛藍海域等，多次被票選為年度最佳旅遊景點之一。公主港國際機場正好位於市中心，聯外交通便利，更是國際旅客到鄰近觀光景點的主要聯絡點。



台灣虎航目前共飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計 5 國、22 個國際航點、29 條國際航線。