[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 地球 大魯閣 富邦發達 漢唐 旭隼 新紡 立益 富邦金融 國碩 元晶 佳和 佳和 元大MSCI台灣 奇鋐 遠雄來 怡華 聯發 永豐臺灣加權 星通 統領 大統新創 昶和 富邦日本 盛達 威宏-KY 正峰新 三洋紡 國泰日經225 泰碩 泰昇-KY 程泰 本盟 元大日經225 玉晶光 氣立 正道 富邦恒生國企反1 尚志 榮星 瑞利 元大美債20反1 虹堡 國化 正峰新 兆豐藍籌30反1 鎧勝-KY 台硝 億泰 元大S&P日圓反1 互億 元禎 懷特 富邦歐洲 訊芯-KY 永記 士紙 FH彭博高收益債 易華電 日勝化 燁興 FH彭博新興債 虹揚-KY 展宇 千興 元大台灣高息低波 南電 華廣 威致 群益道瓊美國地產 杜康-DR 三福化 華豐 第一金工業30反1 陽光能源-DR 高興昌 首利 富邦臺灣優質高息 雷虎 新鋼 麗正 FH富時高息低波 東明-KY 東訊 國泰RMB短期報酬 申豐 錸德 富邦臺灣中小 隴華 倫飛 國泰新興市場 銘旺科 虹光 新光內需收益 翔耀 威盛 FH美國金融股 太空梭 浩鑫 新光中國政金綠債 吉祥全 國碩 新光投等債15+ 奇鋐 銘旺科 新光ICE美國權值 和鑫 統懋 泰山 立萬利 翔耀 宏洲 聯德 太空梭 嘉裕 泰碩 兆勁 東華 玉晶光 麗臺 大魯閣 晶彩科 吉祥全 立益 力銘 憶聲 佳和 新至陞 科風 聯發 穎漢 力特 昶和 立積 喬鼎 三洋紡 迎廣 正達 本盟 悅城 晟鈦 正道 華友聯 聯德 瑞利 裕豐 同泰 正峰新 皇昌 新世紀 億泰 遠雄來 誠研 勝一 夏都 誠創 懷特 欣欣 嘉威 士紙 統領 聯合再生 燁興 客思達-KY 尚志 千興 康師傅-DR 力銘 威致 神州-DR 亞太電 華豐 同方友友-DR 達能 首利 晨訊科-DR 太極 麗正 一零四 誠美材 東訊 欣天然 慧友 錸德 新海 悠克 倫飛 欣高 友勁 虹光 jpp-KY 百一 威盛 台數科 捷泰 浩鑫 南六 天瀚 國碩 鋼聯 迅杰 銘旺科 必應 華上 統懋 基勝-KY 光麗-KY 翔耀 東哥遊艇 元晶 太空梭 泰昇-KY 華冠 兆勁 吉源-KY 裕豐 麗臺 寶徠 吉祥全 皇昌 憶聲 陽明 德律 六福 科風 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 耀傑-DR 大量 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 聯德 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 尚志 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 太極 誠美材 達興材料 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 寒舍 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生