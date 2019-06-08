〈新鮮人理財〉起薪不高更要保障 投保首重2大原則 急難可當急救金

社會新鮮人也開始踏入職場，薪水有限，但「你不理財、財不理你」，新鮮人一定要好好打理自己的第一份薪水，在理財前，也要建構好基本保障，才不怕風險來臨；只是在起薪不高的情況下，究竟新鮮人應如何為自己做好保險規劃，又兼具荷包的考量呢？保險業者建議，社會新鮮人投保前停看聽，掌握「重保障輕儲蓄，先定期後終身」兩原則，兼顧保障與保費平衡。

保險業者表示，就風險管理的角度來看，保險其實就是一筆急用的現金，急難時可換取現金，彌補財務損失。尤其在新鮮人初入社會收入不豐的情形之下，倘若風險發生更是可能會拖累自己及家人，所以，務必先做好保障規劃。因此建議新鮮人，想在保障與收入之間，取得平衡，應該把「最怕奮鬥奔小康，一場意外全泡湯」奉為投保核心法則，投保時務必「重保障輕儲蓄，先定期後終身。」

考量剛出社會的新鮮人以機車族及大眾運輸居多，發生意外事故的機率相對較大，在預算有限的情況下，新鮮人可以「定期壽險＋醫療險附約」為核心規劃，在收入不甚穩定下先規劃一年一約的醫療險，而後可再調整為終身型或提高投保額度；再搭配產險公司銷售的意外險，其保費壽險公司意外險來得較便宜，但獲得的保障更多。

月保費支出 1000 元內 生活或工作變更時應增加保額

此外，年輕人雖薪資有限，但因年輕、保費便宜，所以適合用最少保費規劃所需保障，但一年該花多少保費才合理？保險業者表示，過去有人提倡「雙十原則」，即保費為年收入的十分之一，而保額為年收入的 10 倍，但這只是參考的原則之一。

像是租屋在外、生活費支出大的新鮮人，也可以用「新鮮人每月 1000 元有找」投保法，即控制每月保費支出在 1000 元以內，尋找 「適時、適合、適度」的規畫策略。

保險業者提醒，新鮮人因為薪水有限，投保必須花在刀口上，事前應評估需求，了解欲規劃的商品條款優劣。投保過程中，做適度組合搭配，評估內容與保費支出的合理性，不因人情因素衝動購買。投保後務必再確認、過目正式保單內容，與業務員說明是否吻合，善加把握契 約撤銷權時效保護自身權益。

另外，保險業者也強調，當更換工作或生活性質有調整時，應即時做保單調整，例如在職業等級變更時，或工作的危險性增加，就該增加保障。在晉升或調薪時，代表工作能力與價值也隨之提高，也是增加保障的好時機；或當決定成立家庭時，責任加重，更是需要增加保障，為自己和家人的未來做好風險規劃。