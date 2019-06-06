〈台塑四寶業績發表〉5月合計營收年減14.6% 台塑化月增1成最亮眼

台塑四寶今 (6) 日公告 5 月營收，受美中貿易戰及油價下滑影響，合計單月營收 1291.87 億元，月增 2.7%、年減 14.6%，其中四寶全數年減逾 1 成，與上月相比，台塑化月增 1 成最亮眼，累計四寶今年前 5 月營收 6394.28 億元，年減 9.7%。

台塑 (1301-TW) 5 月營收 190.08 億元，月減 1%、年減 15%，累計前 5 月營收 912.29 億元，年減 5.1%。

台塑董事長林健男表示，5 月為 PE 薄膜材料及 EVA 鞋材傳統淡季，且 AE 配合客戶船期安排延後出貨，加上美中貿易談判惡化，市場趨於保守觀望。

此外，液鹼也因中國對華北華東地區加強環保稽查，需求減少，加上 PVC、PE、MMA、PP 等報價隨油價走跌，下跌幅度 4-28%，也影響營收表現。

南亞 (1303-TW) 5 月營收 247.88 億元，月減 1.1%、年減 17.5%，累積前 5 月營收 1207.82 億元，年減 13.8%。

南亞董事長吳嘉昭指出，目前中國 EG 社會庫存依舊偏高，加上麥寮 EG-2、美國德州安排檢修，導致出貨量下滑。可塑劑、聚酯產品也受到貿易戰影響需求。

電子材料方面，吳嘉昭表示，的確看到網通及智慧產品應用訂單增加，推升電路板營收成長。

台化 (1326-TW) 5 月營收 271.48 億元，月減 6.2%、年減 16.8%，累計前 5 月營收 1475.23 億元，年減 10.4%。

台化副董事長洪福源指出，5 月持續受到 ARO-3 廠事故影響，加上 ARO-1、SM-3 二廠、寧波 PTA 廠定檢，導致出貨量下滑。苯、PX、SM、苯酚、PS、ABS 等石化產品也跟著原油走跌，與去年相比，跌幅落在 17-27% 之間。

台塑化 (6505-TW) 5 月營收 582.43 億元，月增 10.9%、年減 12.1%，累計前 5 月營收 2798.94 億元，年減 9%。

台塑化總經理曹明指出，雖然 5 月國際油價平均價格每桶較 1.6 元，影響 5 月平均售價每桶較上月減少 0.8 元，不過 5 月原油平均煉量 53.7 萬桶，比 4 月平均 45.6 萬桶增加，加上烯烴產能利用率 100% 滿載，推升整體營收表現。