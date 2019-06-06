股票期貨交易競賽火熱 元大期貨5月奪冠

由鉅亨網主辦，期貨交易所、證交所、期貨公會共同協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」目前熱烈舉辦中，吸引國內近 20 家專兼營期貨經紀商共襄盛舉，。為期三個月的競賽選出交易成長獎、交易大亨獎。而最新出爐的 5 月交易成長獎排名成績揭曉，前五名為元大期貨、華南期貨、元富期貨、統一期貨、富邦期貨。5 月的交易大亨獎排名，前五名為元大期貨、永豐期貨、統一期貨、富邦期貨、華南期貨。

元大期貨拿下「股票期貨月月亨通交易競賽活動」5 月的兩大冠軍，主要是在國內外期權業務深耕有成，並開展槓桿交易商與拓展海外營運版圖，元大期貨朝向金融創新、業務優化、跨境營運三大面向全力衝刺，並透過實體據點與 iChannel 線上線下通路全面的虛實整合，讓國內外期權經紀業務表現皆為市場排名第一。

股票期貨擁有多項優勢，包含多空交易皆宜、當日沖銷便利、交易成本低、高槓桿效果等優點，而在現在股市波動性加大的同時，股票期貨不但可以放大獲利，更是投資、避險及套利皆宜的交易工具。

元大期貨表示，股票期貨是以股票作為期貨契約的衍生性商品，其熱門度並不是以權值大小來決定該股期是否熱門或活絡，主要是來自於該股期是否具題材性的發揮，過去有關被動元件的熱潮，其熱門股，如國巨及華新科期貨都是市場相對承作的重點標的，尤其當沖量更是常見在每日前十大交易量排行的首位。

整體來看，目前台灣期交所共有 201 檔股票期貨，其中包含 9 檔指數股票型基金 (ETF) 期貨、153 檔上市普通股及 39 檔上櫃普通股。股票期貨通常追隨個股基本面、產業訊息、外資現貨買賣超等因素產生波動，期價與現貨價格亦步亦趨。

元大期貨針對台股後市指出，元大期貨看好除權息旺季的交易契機，而台股以電子比重達 6～7 成的特徵佔比，電子類股中的個股期貨一向也都是市場在操作個股期時的波動首選，而配合其他具有產業面的題材或權值類股，如對油價或商品價格的反應相關度高，也經常是市場最為關注的標的，這代表股票期貨能夠反映公司情況，為投資、避險及套利皆宜的交易工具。

股票期貨擁有多項優勢，但元大期貨提醒，股票期貨仍需注意操作風險，由於高槓桿倍數的使用，最需注意到停損停利與流動性等因素，評估自身風險，股票期貨也須留意合約到期時，需進行轉倉或平倉等部位結算。

而在每年除權息旺季期間，可藉由透過股票期貨，進行避險或放大獲利的效果，當然在選股上仍是投資重點。