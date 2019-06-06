眾達-KY 32G光收發模組出貨量攻頂 5月營收續創歷史新高

光收發模組廠眾達 - KY(4977)32G 光收發模組出貨量再攀新高，公佈 5 月合併營收 2.22 億元，較去年 5 月成長 22.6%，續創歷史新高，累計今年 1-5 月合併營收 9.79 億元，與去年同期相較亦大增 28.9%。眾達表示，從客戶需求量預估來看，32G 光收發模組出貨量下半年將持續成長。此外，高速光收發模組的主要需求來自於巨量資料中心 (Hyper-scale data center) 與 5G 通訊基礎建設的建置，屬剛性需求，公司因應北美客戶要求，研發多時的 100G 單通道及 400G 光收發模組產品可望進入量產，目前相關生產及測試設備已進駐蘇州廠房，並開始小量試產出貨。



隨著 100G 單通道、400G 光收發模組開發進度順利，眾達也公告，將辦理額度 5000 張的現金增資案，用於設置無塵室與購買機器設備以及充實營運資金用途，預計本月送件，以因應 100G 單通道、400G 光收發模組產品的量產進度。



展望未來，公司維持樂觀審慎看法，5G 通訊基礎建設今年可望啟動，Google、Amazon、Facebook 與 Microsoft 合計 3 年內擴增巨量資料中心達 450 座目標亦持續進行，公司今年在已有 32G 光收發模組此明確的成長動能下，100G 單通道、400G 光收發模組產品，則將成為新一波成長動能。