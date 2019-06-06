◆盤勢分析

1. 受到美墨可能達成協議希望攀升、最新「小非農」ADP 就業數據推升降息需求的激勵，週三三大指數再度上漲，已連續兩個交易日收高，分別上漲 0.64%~0.82%，但費半呈現下跌 0.75%。美股上漲有利於周四亞股表現，但 2330 台積電股東會後，晚上 ADR 下跌 2.12%，觀察今日開盤後 2330 台積電表現。

2. 週三台股在美股大漲激勵下，開盤直接站上月線，但市場追價意願不高，資金較集結於中小型業績股，終場指數上漲 32.50 點，以 10461.62 點作收，勉強站上月線，成交量為 969.85 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：不到千億，有待補量。

(2) 均線：低檔年線支撐轉強，五日均線與十日均線黃金交叉，且五日均線有機會突破月線。

(3) 技術指標：KD 黃金交叉開口再度放大，有利短線多方。

4. 櫃買指數週三開平走高尾盤賣壓再度湧現，指數未能站上月線，盤中權值股包括 6488 環球晶、5347 世界、3105 穩懋、6239 力成等皆有走強，但尾盤賣壓仍大，當前櫃買指數表現弱於大盤，年線尚未站回，但低檔已有底部型態，後續觀察法人動態。

5. 週三三大法人賣超 13.84 億元，外資與陸資買超 - 5.24 億元；投信 + 1.97 億元；自營商 - 10.57 億元。

6.IC 設計：5274 信驊與 M31 合作布局全球影像晶片市場，股價走強，2436 偉詮電受惠於 USB-PD 出貨回溫，股價低檔轉強，8016 矽創感測器出貨大增，第二季營運淡季不淡，法人買進，股價挑戰季線，。

7.PCB：4958 臻鼎 - KY 布局 5G、智慧醫療、車聯網等，股價低檔止穩轉強；4927 泰鼎 - KY 受惠於汽車板、TV 板、機上盒等出貨暢旺，投信持續買超，股價站上月線；3189 景碩基地台、記憶體等預期第三季回溫，走勢止穩。

8. 太陽能：2406 國碩、3691 碩禾第一季轉虧為盈，中國大陸市場 6 月起回溫，下半年裝機需求轉強，帶動股價漲停。

9. 工具機：2049 上銀法說會後法人看法保守，但股價跌深止穩；1590 亞德客 - KY 第二季營運回溫，加上市占率提升，股價低檔止穩。。

10. 金融: 本波金融股指數走勢強勁，周三並創下 2018 年 11 月以來新高，強勢股包括 2884 玉山金、2885 元大金、2892 第一金、2890 永豐金、2812 台中銀、2834 臺企銀等。

11.2330 台積電股東會核准今年 10 元現金股利，第一季 2 元預計於第四季發放，今年 7 月將獲得 8 元現金股利，6 月 24 日除息，並宣布明年至少 10 元現金股息。2330 台積電股東會重點，南京廠小幅擴產，考慮在美國建新廠，並有可能收購美國半導體公司，景氣方面，第三季優於第二季，第四季優於第三季，華為新訂單仍可能持續出貨，但由於當前市場不確定性太大，未重申之前的財測。