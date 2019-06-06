第四國出爐！中國正式邁入5G世代

中國正式跨入 5G 時代，中國工信部宣布，將於今 (6) 日發放 5G 商用執照。中國也成為美國、韓國、英國後，第四個 5G 商用國。而根據中國央視報導指出，中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電將是頭四家取得 5G 使用執照的企業。

(圖片: AFP)

中國工信部今日發放 5G 商用執照似乎已有跡象，昨 (5) 日已有電信營運商在微博平台上購買廣告，為今日 5G 牌照發放做宣傳準備。同樣也有終端和通信設備廠在聯繫媒體，迎接 5G 正式上路。

此外根據之前中國工信部向中國三大電信營運商規劃的 5G 試用頻段來看，中國電信和中國聯通可能取得 3500MHz 頻段，中國移動則取得 2600MHz 和 4900MHz 頻段。

目前中國三大運營商已在各主要城市建設 5G 基地台，中國聯通曾表示其 5G 網路初期布建主要在 7 個城市進行全面性覆蓋，在 33 個城市進行熱點區域覆蓋。此外在具備 5G 功能的手機方面有 6 款可供選擇，包含華為、OPPO、vivo 等品牌。

而中國電信則指出已建成跨省跨區域的 5G 網路，並在 17 個城市進行 5G 創新示範試點。

至於中國移動方面則表示已在杭州、上海、蘇州、廣州、武漢 5 個城市進行 5G 規模實驗，並在北京等 12 個重要城市進行 5G 相關的應用示範。

業內指出在中國政府對中國三大運營商發放 3 張 5G 牌照後，將在中國掀起 5G 基建熱潮，3 年內中國基地台數量有機會超過 300 萬個，5 年內基地台數量則可達 600 萬個。

華為曾預估 5G 的直接經濟產出在 2020 年～2025 年間達人民幣 10.6 兆元，若包含間接帶動的經濟產出則約為人民幣 24.8 兆元。

