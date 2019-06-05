創新打破產業界線 北富銀送萬份香包艾草慶端午 落實金融即生活願景

端午是傳統三節之一，更是全台民眾特別重視的大節日。迎接佳節到來，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行創新打破產業界線，將於 6/6 端午節前夕在全台各分行免費發送香包、新鮮艾草和菖蒲，只要來行洽辦業務就能順手把端午節必備物品帶回家，讓金融服務可以深度結合民眾日常所需，推動落實「生活即金融、金融即生活」願景。
北富銀表示，最理想的金融服務並非單純著眼於銀行本業，而是將服務徹底內化到客戶的日常生活中，例如這次端午節適逢周五，前一天是上班日，許多上班族和忙碌的民眾沒有時間到傳統市場採買香包和艾草、菖蒲等過節必備物品，若能趁著到銀行洽辦業務的同時順便把這些必需品帶回家，便能落實「生活即金融、金融即生活」願景。
從新莊悍將分行 (棒球分行)、瑞湖勇士分行(籃球分行)、桂林艋舺分行(在地文化分行) 到城東ｅ家人分行(e 化社區分行)，北富銀持續投入於各地特色分行的建置並深入在地化經營，希望讓分行不僅僅是洽辦業務的空間，更能深入民眾的生活範疇。
端午是傳統三節之一，更是全台民眾特別重視的大節日。迎接佳節到來，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行創新打破產業界線，將於 6/6 端午節前夕在全台各分行免費發送香包、新鮮艾草和菖蒲，只要來行洽辦業務就能順手把端午節必備物品帶回家，讓金融服務可以深度結合民眾日常所需，推動落實「生活即金融、金融即生活」願景。