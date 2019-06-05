〈台積電股東會〉不排除美國建廠或收購公司 主要投資仍立足台灣

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日召開股東會，由於貿易戰僵局持續延燒，董事長劉德音表示，公司也有評估美國建廠的可能性，態度是不排除同時也是考慮中，不過由於美國建廠成本很高，因此目前並無任何計畫，同時台積電也會考慮直接收購半導體廠，但都在評估階段，他重申，台積電的原則就是持續投資台灣，研發自主也會以台灣為主。

劉德音強調，他將親自出席「選擇美國」的投資高峰會，不過此會議與美中貿易戰沒有關係，台積電每年都會派人參加，今年他自己出席，參加目的是打算去看看，並表達對貿易戰的看法，此次與會，與華為並無任何關係。

劉德音認為，過去以來，台積電就不排除在美國建廠的可能性，只是一直沒有找到符合成本效益的方案，因此僅是觀察與評估階段，劉德音的說法，代表台積電不排除任何可能，甚至包含收購半導體廠在美國布局。

至於美中貿易戰影響下，是否也會跟著客戶需求而到全球各地設廠，劉德音強調，半導體是免稅的產業，且晶片可以用飛機運送，因此台積電並不會受影響，只是美中持續對峙，若雙方有資安問題的考量，而要求供應鏈在地生產，屆時台積電才會慎重考慮，但目前「並無任何計畫」。

台積電目前在美國也有設廠，當地員工約 1000 多人，未來也會持續增加。