【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國聯準會主席鮑威爾表示，對於降息持開放態度，市場預期 7 月份聯準會降息機率超過 5 成，帶動美股上揚，今日台股受到激勵同步走高，不過受到市場擔憂目前中美貿易戰仍未解決，導致台股漲幅壓回，終場台股上漲 0.31%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 7.06 億元。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會主席表示，若貿易戰惡化，將對降息持開放態度，市場解讀為目前若 7 月份貿易衝突升溫，聯準會最快於當月的會議中，將降息 1 碼，受到降息預期升溫激勵，帶動亞股同步走高，其中，受到美日公債利差出現上揚，日圓回貶，推升日經 225 指數上漲超過 1%，A50 指數早盤隨美股呈現上揚，不過受到上海自貿區概念股，及醫藥股下跌拖累，導致 A50 指數由紅翻黑呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

中國商務部表示，中美雙方的歧見與磨擦應透過談判解決，另外，美國共和黨議員表示將阻止川普實施墨西哥關稅，激勵道瓊指數反彈上漲，稍後，FED 主席鮑威爾表示，FOMC 正對調整貨幣政策框架持開放態度，股市受到激勵進一步走高，美債殖利率止跌回升，也激勵風險資產如原油價格自日內低點反彈，不過對經濟前景的不確定，以及美國原油庫存維持在高點，限縮油價反彈空間。

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