【永豐期貨】台指選擇權盤後－衝高後繼無力 台股以短黑K收小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 40 點至 10456 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 5.62 點，電子期逆價差縮至 - 0.04 點，金融期轉為正價差 2.97 點。現貨部分，三大法人賣超 13.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1646 口至 6869 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 61 口至 41759 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1395 口至 4770 口。

美股週二四大指數報復性反彈大漲作收，聯準會主席不排除降息選項與中國商務部務實發言激勵美股創下近期最大單日漲幅，費半指數更是大漲 4.21% 站回年線大關。亞股早盤反映美股大漲利多日韓股市同步開高，台指期早盤同步開高連帶現貨開盤也順利越過 10500 點，但早盤衝高後量能不足導致盤中漲點開始收斂，台積電早盤雖因股東會一度開高但盤中漲幅持續收斂反倒留下黑 K 棒，加上全球吹起降息風導致金融股盤中賣壓湧現率先翻黑，電子金融盤中走軟也使得台股盤中再度跌破 10500 點大關，加權指數終場以 10,461.62 點作收，上漲 32.5 點，成交量為 967.01 億元。技術面來看，週二指數日 K 連二黑但仍勉力站回月線，且日 KD 指標持續黃金交叉向上，MACD 指標也同步出現黃金交叉，指數短線仍維持反彈架構，但台股 5 月底逆勢走高導致上檔空間有限，建議短線可在半年線與季線間來回操作因應。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 降至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.9% 降至 13.81%，賣權平均隱含波動率由 17.27% 降至 16.7%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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