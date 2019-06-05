裕民新船交付 節能船噸位占比逾7成 樂觀看競爭優勢更顯著

散裝航商裕民 (2606-TW) 子公司裕民航運 (新加坡) 今 (5) 日在日本大島造船廠舉行命名接船典禮，此次是交付載重噸 82200 公噸的 Panamax 散裝節能貨輪「裕勤輪」，隨著低硫油公約將於明 (2020) 年開始實施，船東燃油成本因此增加，裕民樂觀看未來競爭優勢將更加顯著。

在新船加入後，裕民自營散裝船隊平均船齡約 5.3 年，低於全球散裝船隊平均船齡約 9.8 年，且節能船舶載重噸比重超過 70%。

裕勤輪船長 228.99 公尺，船寬 32.26 公尺，載重噸 82200 公噸，是日本大島造船廠為裕民建造的第 6 艘 Panamax 散裝船，以節能環保概念設計打造，其能效指標 EEDI 較國際海事組織 (IMO) 標準低 23%，並遵照壓艙水管理公約加裝最新壓艙水處理系統，符合最新環保標準；同時，新船也加裝脫硫塔裝置，其柴油機排氣，達到 2020 年低硫油公約含硫量小於 0.5% 的標準。

裕民強調，新船加入除了可擴充裕民船隊運力，由於此船型具高效能低耗油的特性，深受市場青睞，將迎接持續成長的市場需求，增加公司獲利。

自 2012 年以來，裕民已淘汰 19 艘老舊船舶，並加入 32 艘高效能環保新船，目前還有中國青島北海船舶重工公司建造的 2 艘 32.5 萬載重噸超大型礦砂輪 (VLOC)，預計於 2020 年陸續完成交船。

裕民旗下有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC) 和 VLOC 等船型，船隊總數 47 艘，總載重噸位 658 萬噸，海外有新加坡、香港和廈門等子公司。