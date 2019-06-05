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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1259  安心     20190605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室
 1326  台化     20190605 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂            
 1516  川飛     20190605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 1708  東鹼     20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號 (東鹼股份有限公司蘇澳總廠)   
 1718  中纖     20190605 台北市忠孝東路三段一號 (國立台北科技大學科研大樓 B425 教室)
 1906  寶隆     20190605 雲林縣斗六市萬年路 809 號 (溪洲國小視聽教室)             
 2012  春雨     20190605 高雄市岡山區大寶街 100 號
 2024  志聯     20190605 本公司新屋廠 (桃園市新屋區中興路 480 號)                 
 2032  新鋼     20190605 本公司大園廠 (桃園市大園區大園工業區民生路 119 號)       
 2107  厚生     20190605 桃園市龍潭區三和里朝鳳路 1 號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
 2323  中環     20190605 集思交通部國際會議中心 (台北市杭州南路一段 24 號 5 樓)     
 2327  國巨     20190605 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店 VIP1 會議室)
 2330  台積電   20190605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)
 2375  智寶     20190605 新北市汐止區新台五路 1 段 75 號 B3 會議室
 2385  群光     20190605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)               
 2420  新巨     20190605 新北市新店區三民路 20-2 號 (新店三民活動中心)            
 2436  偉詮電   20190605 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓 (偉詮公司 310 會議室) 
 2456  奇力新   20190605 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
 2478  大毅     20190605 本公司 (桃園市蘆竹區南山路三段 17 巷 4 號)                 
 2530  華建     20190605 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓               
 2916  滿心     20190605 新北市五股區五權六路 18 號 8 樓
 3026  禾伸堂   20190605 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）
 3034  聯詠     20190605 新竹科學工業園區篤行一路 2 號 2 樓會議室 (聯詠辦公大樓)    
 3048  益登     20190605 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)      
 3324  雙鴻     20190605 新北市五股區五工六路 9 號 4 樓 (新北市勞工活動中心)        
 3356  奇偶     20190605 新北市汐止區南陽街 209 號 2 樓 (雍和台北園區 C 棟)           
 3363  上詮     20190605 新竹市科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業工會)           
 3373  熱映     20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓        
 3625  西勝     20190605 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室
 3688  華立捷   20190605 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)                 
 3691  碩禾     20190605 本公司會議室 (新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)            
 3701  大眾控   20190605 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓
 4137  麗豐 - KY  20190605 台北市松山區忠孝東路 5 段 510 號 26 樓 (會議室)              
 4416  三圓     20190605 台北市中正區徐州路二號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 403 室)  
 4420  光明     20190605 桃園市龜山區宏洲街 29 號 (本公司龜山廠會議室)            
 4542  科嶠     20190605 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店 C 棟 M 樓源隆廳)       
 4707  磐亞     20190605 台北市忠孝東路三段一號 (國立台北科技大學科研大樓 B424 教室)
 4806  昇華     20190605 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)              
 4927  泰鼎 - KY  20190605 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店 B1 宴會廳            
 4991  環宇 - KY  20190605 新北市中和區中正路 716 號 B2(遠東世紀廣場第二期管理委員會會議室)
 5016  松和     20190605 南投市南崗三路 61 號 (松和工業股份有限公司)              
 5205  中茂     20190605 台北市內湖區內湖路 1 段 516 號 6 樓
 5223  安力 - KY  20190605 新北市新莊區中央路 469 號新莊典華飯店 3 樓會議廳 (伊麗莎白廳)
 5272  笙科     20190605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)
 5317  凱美     20190605 新北市汐止區新台五路一段 81 號 13 樓之 2
 5484  慧友     20190605 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
 5489  彩富     20190605 台北市中山北路七段 127 號沃田旅店
 5604  中連貨運 20190605 台中酒廠 (台中市西屯區工業 28 路 2 號)
 6116  彩晶     20190605 本公司內湖大樓 (台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓)        
 6158  禾昌     20190605 桃園市桃園區興華路 9 號
 6164  華興     20190605 新北巿新店區中興路三段 219 號 202 室 (天下一家共融廣場)    
 6172  互億     20190605 新竹市科學園區工業東二路 1 號
 6208  日揚     20190605 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)
 6242  立康     20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址：台南市永康區環工路 29 號)
 6276  安鈦克   20190605 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側會議室
 6285  啟碁     20190605 新竹科學園區展業一路 2 號 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 會議室)
 6416  瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路 10 號 4 樓
 6426  統新     20190605 台南市新市區南科三路 26 號 2 樓
 6465  威潤     20190605 內湖自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室)
 6525  捷敏 - KY  20190605 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 6561  是方     20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳) 
 6596  寬宏藝術 20190605 台北市中山區樂群二路 267 號 6 樓
 6610  安成生技 20190605 臺北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓
 8087  華鎂鑫   20190605 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光加州餐廳會議廳)     
 8089  康全電訊 20190605 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城)           
 8171  天宇     20190605 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)  
 8415  大國鋼   20190605 台南市南門路 261 號勞工育樂中心
 8466  美 (吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
 8478  東哥遊艇 20190605 東哥企業股份有限公司 1 樓會議室 (高雄市前鎮區金福路 1 號)  
 8908  欣雄     20190605 高雄市鳳山區國泰路一段 99 號 (本公司營管中心二樓會議室)  
 9945  潤泰新   20190605 台北市八德路 2 段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)                 
 1457  宜進     20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)      
 1626  艾美特 - KY20190606 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)          
 1760  寶齡富錦 20190606 臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心四樓會議室)
 2103  台橡     20190606 國泰金融會議中心 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)            
 2347  聯強     20190606 台北市八德路二段 260 號中影八德大樓 3 樓演講廳            
 2449  京元電子 20190606 苗栗縣頭份市公所中山堂
 2486  一詮     20190606 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)
 2539  櫻花建   20190606 臺中市西區館前路 57 號 B1(全國大飯店)
 2705  六福     20190606 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」    
 2727  王品     20190606 台中市西區台灣大道二段 220 號 27 樓 (瑞助營造訓練中心)     
 3002  歐格     20190606 台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1
 3004  豐達科   20190606 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)             
 3023  信邦     20190606 信邦電子股份有限公司員工餐廳 (苗栗縣苗栗市國華路 582 號) 
 3163  波若威   20190606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)
 3206  志豐     20190606 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)   
 3321  同泰     20190606 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)        
 3338  泰碩     20190606 台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓 (亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
 3441  聯一光   20190606 南投縣草屯鎮稻香路 6－4 號 (本公司大會議室)              
 3450  聯鈞     20190606 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3454  晶睿     20190606 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室                 
 3511  矽瑪     20190606 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)                
 3527  聚積     20190606 本公司會議室 (新竹市埔頂路 18 號 10 樓)
 3607  谷崧     20190606 新陶芳餐廳 (地址：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號)       
 3627  華信科   20190606 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 3659  百辰     20190606 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 28 號 3 樓 (本公司會議室)       
 3666  光耀     20190606 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳
 3684  榮昌     20190606 新北市新店區寶橋路 233-2 號 8 樓 (本公司會議室)            
 3698  隆達     20190606 新竹市科學工業園區工業東二路一號
 4116  明基醫   20190606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳       
 4147  中裕     20190606 敦化南路大陸工程大樓 B2 會議室 (台北市大安區敦化南路二段 95 號地下二樓)
 4523  永彰     20190606 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 - 永彰觀音廠             
 4526  東台     20190606 高雄市路竹區路科三路三號 (本公司視聽教室)              
 4553  盛復     20190606 新幹線花園酒店 (台中市南屯區工業十八路 29 號) 國際廳      
 4557  永新 - KY  20190606 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)                 
 4560  強信 - KY  20190606 桃園市桃園區延平路 147 號 1 樓 (桃園市婦女館 101 會議室)     
 4736  泰博     20190606 本公司 (新北市五股區五工二路 127 號)
 4977  眾達 - KY  20190606 臺北市大安區和平東路一段 129 號 (國立臺灣師範大學進修推廣學院 2 樓視聽教室)
 5009  榮剛     20190606 台南市柳營區工二路 10 號 (本公司總部大樓 1F 會議室)        
 5013  強新     20190606 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號 (本公司四樓會議室)    
 5213  亞昕     20190606 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)   
 5283  禾聯碩   20190606 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路 88 號 1 樓               
 5289  宜鼎     20190606 新北市汐止區大同路一段 237 號 T1 棟 (RF1 會議室)            
 5299  杰力     20190606 台元科技園區會館 (新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓)           
 5353  台林     20190606 本公司 (桃園市蘆竹區榮安路十號)
 5410  國眾     20190606 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳
 5426  振發     20190606 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)  
 5475  德宏     20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)         
 5522  遠雄     20190606 台北市信義區松高路 1 號 32 樓 (遠雄金融中心國際會議廳)     
 5525  順天     20190606 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2F(順天經貿廣場國際廳)    
 5529  志嘉     20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6016  康和證   20190606 台北市基隆路一段一七六號地下 2 樓 (本公司會議室)         
 6123  上奇     20190606 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)          
 6154  順發     20190606 高雄市三民區建國二路 50 號 5 樓 (本公司教育訓練中心)       
 6176  瑞儀     20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓                
 6201  亞弘電   20190606 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)      
 6226  光鼎     20190606 新北市中和區健康路 8 號 11 樓 (本公司教育訓練室)           
 6291  沛亨     20190606 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)           
 6403  群登     20190606 桃園市桃園區延平路 147 號 (婦女館 102 會議室 1F)            
 6412  群電     20190606 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)              
 6428  淘米     20190606 台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓 (台灣淘米會議室)      
 6510  精測     20190606 桃園市中壢區民權路 398 號
 6523  達爾膚   20190606 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
 6527  明達醫   20190606 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)                 
 6529  研鼎     20190606 台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓 (本公司會議室)            
 6531  愛普     20190606 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期文化展覽會館 2 樓多功能會議室)
 6556  勝品     20190606 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1
 6586  醣基     20190606 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)
 6638  沅聖     20190606 新北市中和區建康路 10 號 4 樓
 6641  基士德 - KY20190606 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳 (202 會議室))
 6673  和詮     20190606 高雄市前鎮區新生路 248-20 號 1 樓
 8011  台通     20190606 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室 (地址: 新北市新莊區五工路 95 號)
 8086  宏捷科   20190606 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處 (地址: 台南科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓)
 8342  益張     20190606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)                
 8422  可寧衛   20190606 高雄市岡山區岡山路 434 號 2 樓 (高雄市岡山區農會)          
 8435  鉅邁     20190606 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)
 8476  台境     20190606 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)             
 8499  鼎炫 - KY  20190606 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店 3 樓東廳) 
 8921  沈氏     20190606 新北市板橋區重慶路 66 號 4 樓 (新北市工業會)               
 8924  大田     20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心) 
 8935  邦泰     20190606 本公司 (台中市潭子區豐興路二段龍興巷 23-6 號) 科技大樓五樓
 9951  皇田     20190606 台南市永康區永科五路六號 (本公司員工餐廳)              
 1340  勝悅 - KY  20190610 台北市忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心)             
 1808  潤隆     20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店璀璨廳)             
 2308  台達電   20190610 桃園市桃園區興隆路 18 號 2 樓會議廳
 2383  台光電   20190610 桃園巿觀音區大同一路 18 號本公司會議室
 2401  凌陽     20190610 新竹科學園區工業東二路 1 號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館）
 2443  新利虹   20190610 新竹縣湖口鄉中正二路 70 號
 2458  義隆     20190610 本公司ㄧ樓會議室 (新竹科學園區創新ㄧ路十二號)          
 2483  百容     20190610 台中市工業區 25 路 20 號
 2495  普安     20190610 新北市中和區中正路 631 號 3 樓瓏山林台北中和飯店 (西北廳)  
 2520  冠德     20190610 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳                 
 2542  興富發   20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店仙侶奇緣廳)         
 2701  萬企     20190610 台北市峨嵋街 52 號
 3019  亞光     20190610 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號 3F                
 3040  遠見     20190610 新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓 (板橋區農會第二大樓 13 樓第 8 研習廳)
 3057  喬鼎     20190610 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館二樓達爾文廳)
 3092  鴻碩     20190610 臺北市內湖區民權東路 6 段 99 號 8 樓 (臺北市內湖區公所大禮堂)
 3191  和進     20190610 新北市五股區五工六路九號 (新北市勞工活動中心 503 教室)   
 3226  至寶電   20190610 台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號（新化區崙頂里活動中心） 
 3265  台星科   20190610 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)            
 3296  勝德     20190610 新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 (本公司 107 會議室)      
 3306  鼎天     20190610 桃園市龜山區文化二路 211 號一樓會議室
 3432  台端     20190610 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)             
 3499  環天科   20190610 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)      
 3597  映興     20190610 台中市南屯區工業 19 路 10 號 (本公司一樓之柏林會議室)      
 3615  安可     20190610 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號
 3630  新鉅科   20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
 3664  安瑞 - KY  20190610 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)          
 4127  天良     20190610 新北市汐止區大同路一段 147 號
 4166  友霖     20190610 台北市復興北路 99 號 6 樓
 4430  耀億     20190610 彰化縣和美鎮彰美路六段 334 號 (一樓大會議室)             
 4549  桓達     20190610 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)            
 4702  中美實   20190610 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)                
 4725  信昌化   20190610 台泥大樓三樓士敏廳 (台北市中山北路二段 113 號 3 樓)        
 4903  聯光通   20190610 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)         
 5225  東科 - KY  20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)     
 5434  崇越     20190610 台北市內湖區堤頂大道二段 489 號 9 樓
 5490  同亨     20190610 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館愛因斯坦廳會議室) 
 5533  皇鼎     20190610 新北市汐止區大同路一段一二八號四樓 (富信大飯店台北店會議廳)
 5609  中菲行   20190610 美福大飯店 (台北市中山區樂群二路 55 號二樓至福廳)        
 6111  大宇資   20190610 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)
 6114  久威     20190610 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (台北市內湖科技園區服務大樓) 
 6184  大豐電   20190610 新北市板橋區中山路一段 161 號 3 樓 (新北市政府階梯會議室 0307 室)
 6215  和椿     20190610 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓東側門)    
 6283  淳安     20190610 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)10 樓 1002 室
 6411  晶焱     20190610 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)         
 6442  光聖     20190610 救國團劍潭海外青年活動中心 (台北市士林區中山北路 4 段 16 號)
 6545  擎力     20190610 台北市南港區園區街 H 棟 3-2 號 9 樓 (南港 IC 設計育成中心 0913 室)
 6573  虹揚 - KY  20190610 新北市新店區北新路三段 223 號 (台北矽谷國際會議中心 2D 廳) 
 6577  勁豐     20190610 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)                
 6594  展匯科   20190610 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心             
 6599  普達系統 20190610 台北市內湖區行愛路 77 巷 59 號 8 樓
 6626  唯數     20190610 台北市中正區延平南路 189 號 3 樓 (本公司會議室)            
 6650  帝圖     20190610 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展演館)           
 6656  宬世環宇 20190610 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓
 6661  威健生技 20190610 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室                 
 6667  信紘科   20190610 苗栗縣竹南鎮友義路 66 號
 6691  洋基工程 20190610 新北市林口區文化二路 1 段 266 號
 8043  蜜望實   20190610 新北市五股區五權路 1 號 2 樓 (新北市工商展覽中心)          
 8091  翔名     20190610 新竹市牛埔南路 221 號翔名科技 (本公司)4 樓會議室          
 8150  南茂     20190610 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛迪生廳)
 8421  旭源     20190610 經濟部工業局新竹工業區服務中心 2 樓會議室 (地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)
 8426  紅木 - KY  20190610 新北產業園區服務中心三樓會議室 (新北市新莊區五工路 95 號)
 8489  三貝德   20190610 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 2 樓之 2                 
 8923  時報     20190610 台北市萬華區和平西路 3 段 240 號 2 樓
 9931  欣高     20190610 高雄市鹽埕區大義街 56 號 5 樓會議室
 1232  大統益   20190611 台南市官田區二鎮里工業西路 32 號本公司辦公大樓          
 1301  臺塑     20190611 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂           
 1438  裕豐     20190611 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)        
 1710  東聯     20190611 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1902  台紙     20190611 臺南市立南梓實驗小學活動中心 (台南市新營區建業路 191 號) 
 2031  新光鋼   20190611 本公司觀音廠會務辦公室 (桃園市觀音區觀音工業區工業八路 120 號)
 2106  建大     20190611 彰化縣員林市中山路一段 146 號 (本公司一樓大禮堂)         
 2338  光罩     20190611 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館二樓達爾文廳)     
 2431  聯昌     20190611 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號
 2493  揚博     20190611 桃園市中壢區東園路 57 號中壢工業區服務中心              
 2741  老四川   20190611 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號)            
 3015  全漢     20190611 桃園市婦女館 (地址：桃園市桃園區延平路 147 號)           
 3041  揚智     20190611 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 4 樓 (學學文創志業大樓)    
 3115  寶島極   20190611 桃園縣蘆竹鄉南山路一段 276 號
 3141  晶宏     20190611 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號
 3168  眾福科   20190611 汐止遠雄 U-TOWN 展覽館 1(新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓)
 3285  微端     20190611 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 樓 (康寧生活會館)     
 3540  曜越     20190611 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳
 3543  州巧     20190611 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)
 3595  山太士   20190611 新竹縣竹北市中和街 191 巷 15 弄 1 號
 3617  碩天     20190611 台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 (訓練教室)
 3672  康聯訊   20190611 南港展覽館 1 館 503 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號)       
 3674  康訊     20190611 新北市汐止區新台五路一段 79 號 5 樓之 13
 4510  高鋒     20190611 本公司 (台中市大雅區科雅路 16 號)
 4565  宏偉     20190611 新北市五股區五權五路 33 號 6 樓會議室
 4947  昂寶 - KY  20190611 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 5222  全訊     20190611 南部科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓 (灣科學工業園區同業公會南區辦事處 201 會議室)
 5264  鎧勝 - KY  20190611 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)
 5863  瑞興銀   20190611 台北市徐州路 46 號，市長官邸藝文沙龍
 6170  統振     20190611 統振股份有限公司 (台北市內湖區安美街 181 號)             
 6199  天品     20190611 桃園市平鎮區洪圳路 385-3 號 (天品聯合企業股份有限公司)   
 6223  旺矽     20190611 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議室)   
 6472  保瑞     20190611 台南市官田區二鎮里工業路 2 號 (台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
 6516  勤崴     20190611 台北市中正區中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會國際會議中心 1008 室)
 6550  北極星藥業 - KY20190611 張榮發國際會議中心 (地址: 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓)  
 6552  易華電   20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 6654  天正國際 20190611 高雄市仁武區仁祥街 199 號
 8041  東精電   20190611 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
 8092  建暐     20190611 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號本公司四樓會議室     
 8122  神通     20190611 臺北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓視訊會議廳           
 1101  台泥     20190612 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)          
 1108  幸福     20190612 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心教學大樓 2 樓 328 教室)
 1303  南亞     20190612 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂           
 1304  台聚     20190612 臺北市士林區士商路 189 號 (國立台灣科學教育館 9F 國際會議廳)
 1307  三芳     20190612 高雄市國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)             
 1336  台翰     20190612 新北市工商展覽中心（新北市五股工業區五權路一號 2 樓 A 廳）
 1414  東和     20190612 台北市信義區信義路 5 段 5 號 2 樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第 2 會議室)
 1444  力麗     20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 38 號
 1447  力鵬     20190612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號
 1452  宏益     20190612 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)           
 1467  南緯     20190612 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室
 1530  亞崴     20190612 台中市西屯區科園二路 15 號亞崴機電股份有限公司台中分公司
 1533  車王電   20190612 台中市大雅區中清路四段 85 號
 1536  和大     20190612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址: 台中市大雅區科雅路 12 號)
 1537  廣隆     20190612 本公司會議室 (地址：南投市自立三路 6 號)                 
 1597  直得     20190612 台南市新市區南部科學園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1(南科公會大樓)
 1608  華榮     20190612 高雄市仁武區高楠公路 30 號 (本公司高楠工廠)              
 1609  大亞     20190612 台南市關廟區中山路二段 249 號 (本公司視聽會議室)         
 1723  中碳     20190612 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室                
 1781  合世     20190612 新北市中和區中正路 716 號地下二樓
 1909  榮成     20190612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號 (本公司二林廠會議室)  
 2020  美亞     20190612 桃園市楊梅區青年路三號 (中華汽車人力培訓中心)          
 2035  唐榮     20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)    
 2303  聯電     20190612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)     
 2321  東訊     20190612 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓
 2359  所羅門   20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2364  倫飛     20190612 高雄市大寮區大發工業區華西路 31 號
 2367  燿華     20190612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)
 2369  菱生     20190612 台中加工出口區從業員工康樂室 (臺中市潭子區建國路 1 號)   
 2373  震旦行   20190612 台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)    
 2376  技嘉     20190612 桃園市中壢區民權路 398 號 (古華花園飯店)                 
 2379  瑞昱     20190612 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館巴哈廳)           
 2392  正崴     20190612 新北市土城區中央路 4 段 49 號 2 樓
 2423  固緯     20190612 新北市土城區中興路 7-1 號 (本公司)
 2451  創見     20190612 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)                 
 2455  全新     20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號
 2474  可成     20190612 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 5 樓)      
 2482  連宇     20190612 新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(本公司大會議室)           
 2485  兆赫     20190612 新竹縣新竹工業區文化路 2 號 (本公司新竹廠)               
 2489  瑞軒     20190612 新北市中和區連城路 268 號 17 樓多功能會議室               
 2499  東貝     20190612 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
 2729  瓦城     20190612 新北市中和區中正路 631 號 3F(瓏山林台北中和飯店西北廳)   
 2912  統一超   20190612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 3003  健和興   20190612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
 3008  大立光   20190612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3022  威強電   20190612 新北市汐止區中興路 29 號 6 樓 (本公司教育訓練中心)         
 3028  增你強   20190612 台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓 (本公司會議室)         
 3031  佰鴻     20190612 新北市板橋區和平路 15 號 1 樓
 3042  晶技     20190612 桃園市平鎮區工業六路四號 (會議廳)
 3045  台灣大   20190612 台北市信義區菸廠路 88 號 (臺北文創大樓)6 樓多功能廳       
 3046  建碁     20190612 新北市汐止區大同路一段 128 號 (台北富信大飯店)3 樓        
 3049  和鑫     20190612 南部科學工業園區台南市善化區北園一路 7 號               
 3056  總太     20190612 台中市北屯區崇德五路 345 號 (新天地餐廳)                 
 3094  聯傑     20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂               
 3097  拍檔     20190612 本公司會議室 (新北市新店區寶橋路 233-2 號 10 樓)           
 3211  順達     20190612 桃園市龜山區文禾路 188 號 1 樓
 3217  優群     20190612 新竹日月光大飯店 (新竹市富群 3 號)
 3231  緯創     20190612 張榮發基金會國際會議中心
 3284  太普高   20190612 高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓)
 3310  佳穎     20190612 桃園市大園區和平西路二段 110 號
 3311  閎暉     20190612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3317  尼克森   20190612 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 1 樓
 3322  建舜電   20190612 台北富信大飯店 - 本館華美廳 (新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓)
 3323  加百裕   20190612 桃園市龍潭區工五路 128 號 (本公司三樓餐廳)               
 3479  安勤     20190612 本公司大會議室 (新北市中和區連城路 228 號 7 樓)            
 3489  森寶     20190612 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店 B1F 紫雲廳 2 廳)
 3504  揚明光   20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)
 3515  華擎     20190612 天母沃田旅店 202 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)  
 3535  晶彩科   20190612 新竹縣竹北市光明六路東一段 2 號 (新竹縣體育場視聽教室)   
 3558  神準     20190612 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心            
 3579  尚志     20190612 台北市中山北路三段 22 號 (北設工大樓 18 樓)                
 3592  瑞鼎     20190612 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室
 3653  健策     20190612 桃園市龜山區文化里科技一路 40 號
 3665  貿聯 - KY  20190612 新北市中和區中正路 726 號 A 棟 B2 會議室
 3669  圓展     20190612 新北市土城區大安路 157 號 (圓展科技股份有限公司 1 樓會議室)
 3703  欣陸     20190612 台北市敦化南路一段 108 號地下二樓 (富邦國際會議中心)     
 3704  合勤控   20190612 新竹科學工業園區創新二路六號 B1 演講廳
 3707  漢磊     20190612 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)  
 4120  友華     20190612 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)
 4126  太醫     20190612 銅鑼鄉中平集會所 (苗栗縣銅鑼鄉中平村 12 鄰中平 157-5 號)   
 4138  曜亞     20190612 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和酒店)           
 4157  太景 *-KY 20190612 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓
 4164  承業醫   20190612 台北市復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)
 4175  杏一     20190612 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
 4573  高明鐵   20190612 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 357 號 (本公司會議廳)             
 4711  永純     20190612 台北市長春路 168 號 11 樓 (六福客棧富貴廳)                 
 4714  永捷     20190612 台南市中西區和緯路五段 91 號 (帝凡內接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面)
 4732  彥臣     20190612 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)
 4760  勤凱     20190612 高雄市大寮區大有三街 32 號 (本公司第五會議室)            
 4907  富宇     20190612 臺中市西屯區市政北二路 238 號地下二樓
 4933  友輝     20190612 桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號 1 樓
 5212  凌網     20190612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)
 5244  弘凱     20190612 桃園市桃園區春日路 1492 號 7 樓 (本公司會議室)             
 5248  景傳     20190612 新北市新店區北新路 1 段 92 號 3 樓文化劇場演藝廳            
 5297  廣化     20190612 新竹縣新豐鄉康樂路一段 169-2 號 2 樓 (本公司)              
 5388  中磊     20190612 苗栗縣竹南鎮友義路 81 號 4 樓
 5392  應華     20190612 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)                
 5438  東友     20190612 桃園市觀音區金湖里中山路一段 1568-1 號 (本公司員工餐廳)  
 5469  瀚宇博   20190612 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)         
 5474  聰泰     20190612 台北市中山區敬業四路 168 號 (維多麗亞酒店 3 樓天璽廳)      
 5487  通泰     20190612 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)          
 5543  崇佑 - KY  20190612 台北市中山區松江路 306 號
 5601  台聯     20190612 基隆市七堵區堵南里三合街二號
 6015  宏遠證   20190612 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (本公司七樓)
 6120  達運     20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)
 6126  信音     20190612 新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號 (本公司三樓員工餐廳)       
 6173  信昌電   20190612 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 103 會議室)  
 6190  萬泰科   20190612 桃園市中壢工業區北園路 17 號 (萬泰科技工廠)              
 6206  飛捷     20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心) 
 6221  晉泰     20190612 新竹市大學路 1001 號 (交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)
 6227  茂綸     20190612 新北市新店區北新路 3 段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)   
 6231  系微     20190612 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳 (台北市松江路 350 號)
 6263  普萊德   20190612 新北市新店區中興路 3 段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)         
 6274  台燿     20190612 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)     
 6294  智基     20190612 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 4 樓
 6405  悅城     20190612 本公司會議室 (桃園市中壢區北園路 18 號)
 6495  納諾 *-KY 20190612 臺北市中正區濟南路一段 2 之 1 號 3 樓 B 會議室                
 6499  益安     20190612 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)            
 6589  台康生技 20190612 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)
 6591  動力 - KY  20190612 康和綜合證券股份有限公司 B2 會議室 (台北市信義區基隆路 1 段 176 號 B2)
 6617  共信 - KY  20190612 臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓 (集思交通部國際會議中心 / 202 會議室)
 6713  博謙生技 20190612 台南市新市區環東路一段 31 巷 8 號 4 樓 (本公司會議室)        
 8021  尖點     20190612 新北市樹林區佳園路三段 203 號
 8024  佑華     20190612 新竹科學工業園區工業東二路 1 號科技生活館 2 樓愛迪生廳會議室
 8034  榮群     20190612 榮群電訊股份有限公司會議室 (新竹科學園區工業東九路 5 號 3 樓)
 8042  金山電   20190612 新北市三重區光復路一段 68 巷 11 弄 1 號 2 樓
 8048  德勝     20190612 台北世界貿易中心南港展覽館 (台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓會議室 504C)
 8081  致新     20190612 新竹市科學園區工業東三路 2 號 2 樓 (本公司員工餐廳)        
 8111  立碁     20190612 新北市樹林區鎮前街 467 號 (東陽市民活動中心)             
 8114  振樺電   20190612 新北市土城區大同街 23 號 8 樓
 8121  越峰     20190612 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳        
 8147  正淩     20190612 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓
 8183  精星     20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
 8213  志超     20190612 桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓 (平鎮工業區管理中心會議室)  
 8279  生展     20190612 台南市新營區開元路 154 號
 8281  歐普羅   20190612 新北市新莊區中正路 66 號 13 樓 (本公司會議室)              
 8299  群聯     20190612 苗栗縣竹南鎮群義路 1 號 - 本公司 1 廠 1 樓會議室 (廣源科技園區內)
 8404  百和興業 - KY20190612 和美鎮農會農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4F)  
 8427  基勝 - KY  20190612 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷 II 國際會議中心 - 2D 廳)
 8477  創業家   20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室                 
 8936  國統     20190612 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳) 
 9802  鈺齊 - KY  20190612 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)      
 9942  茂順     20190612 南投縣南投市南崗工業區工業路 336 號 (本公司一樓大廳)     
 1227  佳格     20190613 桃園市大園區和平西路一段 369 號 (本公司大園廠員工交誼廳) 
 1233  天仁     20190613 苗栗縣竹南鎮中華路 422 號 (天仁茶園銘峰館)               
 1443  立益     20190613 本公司總公司活動中心 (桃園市平鎮區雙福路一段 65 號)      
 1519  華城     20190613 桃園市中壢區吉林路十號 (本公司活動中心 1 樓)             
 1524  耿鼎     20190613 桃園市蘆竹區內溪路 48 號
 1560  中砂     20190613 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)          
 1565  精華     20190613 新北市汐止區大同路三段 196 號 R2 樓 (世界經貿中心會議室)   
 1591  駿吉 - KY  20190613 台中市北區中清路一段 521 號 (海灣藝術酒店)               
 1612  宏泰     20190613 晶悅國際飯店二樓富貴廳 (桃園市大興路 269 號)             
 1614  三洋電   20190613 泰山工廠技術大樓七樓會議廳 (新北市泰山區貴鳳街 35 號)    
 1709  和益     20190613 台北市進出口商業同業公會松江大樓 (台北市松江路 350 號 1 樓)
 1721  三晃     20190613 彰化縣和美鎮湖內里工一路 5 號本公司全興廠員工餐廳       
 1730  花仙子   20190613 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)               
 1732  毛寶     20190613 新竹縣湖口鄉中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區管理中心)         
 1904  正隆     20190613 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)
 2030  彰源     20190613 雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號)
 2241  艾姆勒   20190613 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)     
 2313  華通     20190613 桃園市蘆竹區新莊里大新路 814 巷 91 號本公司               
 2340  光磊     20190613 新竹科學工業園區力行五路一號 (本公司二廠)              
 2342  茂矽     20190613 新竹市北區行政大樓禮堂 (新竹市國華街 69 號 5 樓)           
 2345  智邦     20190613 新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)                
 2419  仲琦     20190613 新竹市科學園區力行一路 1-8 號
 2433  互盛電   20190613 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2453  凌群     20190613 台北市峨眉街 115 號 B1(本公司簡報室)
 2459  敦吉     20190613 台北市內湖區內湖路一段 120 巷 8 號 9 樓
 2465  麗臺     20190613 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
 2467  志聖     20190613 桃園市龜山區文化一路 53 號 2 樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心)
 2476  鉅祥     20190613 本公司 (桃園市新屋區九斗里九洲路 1 號)
 2481  強茂     20190613 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金銀廳)        
 2506  太設     20190613 新北市萬里區海景路一號 (太平洋海灣會館榮耀廳)          
 2538  基泰     20190613 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓 (願景廳)
 2606  裕民     20190613 國軍英雄館 - 台北市長沙街一段 20 號
 2704  國賓     20190613 台北市中山北路二段 63 號本公司台北分公司 2 樓國際廳       
 2721  楷捷 - KY  20190613 台北市敦化南路二段 95 號 B2 會議室
 2726  雅茗 - KY  20190613 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2F
 2731  雄獅     20190613 台北市內湖區石潭路 151 號 2 樓 (本公司)
 2850  新產     20190613 本公司 8 樓會議室 (台北市建國北路二段 15 號 8 樓)            
 3006  晶豪科   20190613 新竹市富群街 3 號新竹日月光大飯店二樓星晨廳             
 3017  奇鋐     20190613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3029  零壹     20190613 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓
 3035  智原     20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)  
 3047  訊舟     20190613 台北市內湖區新湖一路 278 號一樓 (本公司一樓)             
 3059  華晶科   20190613 新竹科學工業園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓 203 會議室)
 3071  協禧     20190613 屏東市橋南里工業六路東段 6 號
 3083  網龍     20190613 遠見領袖中心 (台北市信義區東興路 61 號 1 樓)               
 3213  茂訊     20190613 新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓 (本公司教育訓練中心)    
 3221  台嘉碩   20190613 平鎮工業區服務中心 (地址：桃園市平鎮區南豐路 261 號)     
 3227  原相     20190613 新竹市新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館 - 愛因斯坦廳)
 3289  宜特     20190613 新竹市埔頂路 19 號 9 樓
 3426  台興     20190613 桃園市平鎮區工業六路四號 (會議廳)
 3529  力旺     20190613 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室                
 3531  先益     20190613 台中市工業區工業 24 路 22 號
 3532  台勝科   20190613 台塑大樓前棟 2 樓會議室
 3555  重鵬     20190613 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)           
 3556  禾瑞亞   20190613 珠寶大樓七樓會議室 (台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓) 
 3611  鼎翰     20190613 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段 35 號
 3623  富晶通   20190613 台北市民權西路 53 號 B1 巴赫廳
 3663  鑫科     20190613 本公司南科高雄園區廠 (高雄市路竹區路科八路 1 號) 二樓會議室
 3685  元創精密 20190613 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)           
 3709  鑫聯大投控 20190613 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)                 
 4111  濟生     20190613 新竹縣湖口鄉實踐路三號 (本公司國際會議廳)              
 4160  創源     20190613 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 4162  智擎     20190613 台北市松江路 350 號 11 樓第二會議室 (台北市進出口商業同業公會)
 4167  展旺     20190613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)
 4173  久裕     20190613 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)        
 4417  金洲     20190613 高雄國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號)
 4533  協易機   20190613 桃園市桃園區縣府路 332 號 11 樓 (桃園市工業會會議室)       
 4545  銘鈺     20190613 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室 (桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號)
 4546  長亨     20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)
 4550  長佳     20190613 台北市中山區樂群二路 199 號 3 樓 (台北萬豪酒店 - 春廳)       
 4552  力達 - KY  20190613 太平洋商旅 (台北市信義區光復南路 495 號 11 樓)             
 4729  熒茂     20190613 高雄巿前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金冠廳)        
 4730  通用     20190613 新竹市香山區南港街 52 巷 9-1 號 (本公司學習會議室)         
 4744  皇將     20190613 台中市大里區工業路 2 號 2 樓大會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心)
 4752  聯超     20190613 台北市松江路 350 號 1 樓 (台北市進出口商業同業公會演講廳)  
 4755  三福     20190613 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)          
 4952  凌通     20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳
 4974  亞泰     20190613 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
 5014  建錩     20190613 桃園市大園區大觀路 178 號
 5206  坤悅     20190613 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 302 會議室
 5251  天鉞電   20190613 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心 2C 會議室)
 5269  祥碩     20190613 中信商務會館會議室 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)     
 5349  先豐     20190613 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳
 5371  中光電   20190613 科學工業園區竹南園區 (苗栗縣竹南鎮科北五路二號)        
 5481  新華     20190613 桃園市中壢區中央西路一段 120 號 23 樓 (中壢米堤飯店)       
 5498  凱崴     20190613 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店                 
 5701  劍湖山   20190613 嘉義耐斯王子大飯店 5 樓宴會廳 (嘉義市忠孝路 600 號)        
 6027  德信     20190613 台北市新生南路一段 50 號 3 樓
 6134  萬旭     20190613 新北市五股區新北產業園區五工六路 72 號一樓 (萬泰大樓)    
 6143  振曜     20190613 本公司 (新竹縣竹北市博愛街 945 號) 地下一樓               
 6177  達麗     20190613 台北市中山區松江路 350 號 3 樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室)
 6187  萬潤     20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區 - 高雄園區)       
 6194  育富     20190613 桃園市桃園區新埔六街 95 號 R 樓
 6212  理銘     20190613 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室
 6213  聯茂     20190613 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路 17 號 (員工餐廳)              
 6214  精誠     20190613 自由廣場會議中心 (地址：台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓國際演藝廳)
 6228  全譜     20190613 台灣科學園區 (新北市汐止區大同路一段 239 號 R2 樓)         
 6243  迅杰     20190613 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)    
 6257  矽格     20190613 新竹縣竹東鎮新生路 377 號 (樹杞林文化館)                 
 6272  驊陞     20190613 新北市汐止區大同路 1 段 128 號 4 樓 (台北富信大飯店 / 華美廳)  
 6278  台表科   20190613 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店三樓、如意廳)       
 6415  矽力 - KY  20190613 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店三樓會議廳) 
 6434  達輝光電 20190613 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路 3 號 1 樓會議室      
 6482  弘煜科   20190613 台中市臺灣大道二段 186 號 13 樓
 6547  高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室                
 6568  宏觀     20190613 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)             
 6624  萬年清   20190613 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)    
 6645  金萬林   20190613 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (U-TOWN_A 棟展覽館 1)    
 8040  九暘電   20190613 新竹市光復路 2 段 2 巷 47 號 1 樓
 8054  安國     20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)
 8109  博大     20190613 台中市工業區 22 路 36 號 (本公司)
 8163  達方     20190613 住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)
 8277  商丞     20190613 劍潭海外青年活動中心教學區三樓 332 室 (台北市士林區中山北路四段 16 號)
 8358  金居     20190613 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)    
 8473  山林水   20190613 台北市和平東路一段 115 號地下 2 樓
 8490  利得     20190613 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第 9 教室)   
 8930  青鋼     20190613 台南市官田區工業路九號 (本公司 3A 會議室)                
 8931  大汽電   20190613 桃園市大園區潮音北路 276 號
 9904  寶成     20190613 彰化縣福興鄉福工路 2 號福興工業區本公司三樓會議室       
 9908  大台北   20190613 台北市南京東路 2 段 123 號新光人壽大樓 16 樓大會議室        
 9910  豐泰     20190613 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)
 9919  康那香   20190613 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)         
 9938  百和     20190613 和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4 樓)       
 9950  萬國通   20190613 台南市歸仁區中山九街 40 號 (本公司簡報室)                
 9962  有益     20190613 高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號 (高雄市路竹區北嶺社區活動中心)
 1312  國喬     20190614 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室              
 1313  聯成     20190614 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳         
 1315  達新     20190614 總公司 (台中市西屯區工業三十五路五十一號)              
 1324  地球     20190614 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號 (本公司幼二廠地下一樓)
 1337  再生 - KY  20190614 高雄市左營區崇德路 801 號 (高雄蓮潭國際會館 R103 教室)     
 1410  南染     20190614 桃園市蘆竹區南山路三段 233 號 4 樓
 1417  嘉裕     20190614 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場                
 1419  新紡     20190614 台北市建國北路 2 段 15 號 8 樓 (新光產物大樓)                
 1423  利華     20190614 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段 309 號本公司新屋廠員工活動中心
 1453  大將     20190614 雲林縣莿桐鄉延平路 16 巷 6 弄 29 號 (本公司莿桐會議室)       
 1460  宏遠     20190614 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心會議室)           
 1504  東元     20190614 台北市南港區經貿二路 166 號 A 棟 3 樓 (雅悅會館 - 馥儷廳)      
 1558  伸興     20190614 台中市西區館前路五十七號 (全國大飯店國際廳 II)          
 1570  力肯     20190614 新北市八里區中山路一段 95 號二樓「大埤頂社區活動中心」  
 1580  新麥     20190614 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓會議室 A(新北市勞工活動中心) 
 1583  程泰     20190614 台中市西屯區科園路 38 號 (中科分公司二樓會議室)          
 1587  吉茂     20190614 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室              
 1595  川寶     20190614 桃園市蘆竹區錦溪路 99 號 3 樓 (錦中社區活動中心)           
 1712  興農     20190614 台中僑園大飯店 (台中市西屯區惠中路一段 111 號)           
 1806  冠軍     20190614 苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號 4 樓 (本公司 4 樓冠軍廳)
 2015  豐興     20190614 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)   
 2029  盛餘     20190614 高雄市小港區中林路 11 號 (本公司文康中心會議室)          
 2034  允強     20190614 本公司溪州廠 (彰化縣溪州鄉中山路四段 270 號) 管理大樓五樓會議室
 2105  正新     20190614 本公司新辦公大樓 B2 會議室 (彰化縣大村鄉黃厝村美港路 215 號)
 2246  凱勝綠能 20190614 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室               
 2328  廣宇     20190614 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠              
 2344  華邦電   20190614 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳            
 2353  宏碁     20190614 台北富信大飯店富麗廳 (新北市汐止區大同路一段 128 號 2 樓)  
 2356  英業達   20190614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
 2368  金像電   20190614 本公司 (桃園巿中壢工業區西園路 113 號)
 2374  佳能     20190614 新北市工商發展投資策進會演講廳 (新北市新莊區五權一路 1 號 2 樓之 2)
 2377  微星     20190614 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (全球人壽中和商業大樓)  
 2387  精元     20190614 台中市崇德路二段 256 號 (台中市中科大飯店二樓會議室)     
 2393  億光     20190614 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店 - 芙蓉廳)             
 2402  毅嘉     20190614 本公司會議室 (桃園市龜山區華亞二路 268 號)               
 2409  友達     20190614 中部科學工業園區管理局會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)   
 2425  承啟     20190614 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 2450  神腦     20190614 桃園市龜山區復興三路 500 號
 2454  聯發科   20190614 新竹科學工業園區篤行一路 1 號聯發科技 (國際會議廳        
 2464  盟立     20190614 新竹市科學園區研發二路 3 號 (本公司一樓會議室)           
 2484  希華     20190614 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號
 2501  國建     20190614 台北市仁愛路四段 296 號地下一樓國際會議廳               
 2536  宏普     20190614 中國文化大學推廣教育部建國本部 - B1 表演廳 (台北市建國南路二段 231 號 B1)
 2611  志信     20190614 基隆長榮桂冠酒店
 2723  美食 - KY  20190614 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)              
 2801  彰銀     20190614 臺北市中山北路 2 段 57 號彰化銀行臺北大樓 13 樓             
 2832  台產     20190614 台北市忠孝西路一段 38 號 3 樓 (台北凱撒大飯店希爾頓廳)     
 2834  臺企銀   20190614 台北市塔城街 30 號 17 樓
 2867  三商壽   20190614 台北市民權東路三段 6 號 B1(時代金融廣場)                 
 2880  華南金   20190614 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 (華南銀行總行大樓國際會議廳)
 2881  富邦金   20190614 台北市中山北路 2 段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓 14 樓大禮堂)
 2882  國泰金   20190614 台北市信義區松仁路 9 號一樓國泰金融會議廳               
 2883  開發金   20190614 台北市敬業四路 168 號維多麗亞酒店 1 樓大宴會廳            
 2884  玉山金   20190614 臺北市中華路 1 段 69 號國軍文藝活動中心
 2885  元大金   20190614 台北市杭州南路一段 24 號 5 樓 (集思交通部國際會議中心集會堂)
 2887  台新金   20190614 台北市仁愛路 4 段 118 號 2 樓 (台新金控大樓)                 
 2888  新光金   20190614 台北市南京東路二段 123 號 16 樓會議室
 2889  國票金   20190614 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 (台北市中山北路七段 113 號 2 樓)
 2890  永豐金   20190614 台北市南京東路三段 36 號 13 樓大禮堂
 2891  中信金   20190614 台北市中山北路 4 段 1 號圓山大飯店 12 樓大會廳              
 2897  王道銀行 20190614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳  
 2905  三商     20190614 台北市建國北路二段 145 號 20 樓
 2929  淘帝 - KY  20190614 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 敦南會議室              
 3011  今皓     20190614 新北市新店區寶興路 53 號 (本公司會議室)
 3013  晟銘     20190614 台北維多麗亞酒店 (台北市中山區敬業四路 168 號)           
 3016  嘉晶     20190614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)  
 3021  鴻名     20190614 台北市信義區東興路 61 號 1 樓 (遠見領袖中心 VLC01 室)        
 3027  盛達     20190614 總公司 16 樓會議室 (新北市新店區中興路二段 192 號 16 樓)     
 3054  立萬利   20190614 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀 L 棟)          
 3067  全域     20190614 台北市東興路 61 號 9 樓 (本公司會議室)
 3105  穩懋     20190614 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容飯店 2 樓)                 
 3260  威剛     20190614 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)           
 3272  東碩     20190614 新北市新店區寶橋路 235 巷 131 號 8 樓之三本公司 8 樓會議室    
 3360  尚立     20190614 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館 306 教室 (臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)
 3372  典範     20190614 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號
 3380  明泰     20190614 新竹市科學園區科技生活館 (新竹科學園區工業東二路 1 號) 二樓愛因斯坦廳
 3391  佳得     20190614 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室
 3483  力致     20190614 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓
 3484  崧騰     20190614 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳 (桃園市桃園區大興路 269 號)       
 3498  陽程     20190614 桃園市大園區溪海里聖德北路 68 號
 3501  維熹     20190614 台北市內湖區新湖三路 196 號 1 樓
 3533  嘉澤     20190614 基隆市安樂區武訓街 59 號 (經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
 3583  辛耘     20190614 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓
 3629  地心引力 20190614 台北市信義區光復南路 419 巷 45 號
 4169  泰宗     20190614 富信大飯店 4 樓富華廳 (地址：新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓)
 4426  利勤     20190614 雲林縣斗六市斗工十二路 8 號 (一樓會議室)                 
 4528  江興鍛   20190614 台中市西屯區協和南巷 3-1 號 (本公司會議室)               
 4530  宏易     20190614 台北市中山區中山北路二段 59 巷 21 號 2 樓 (中山區民活動中心）
 4532  瑞智     20190614 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號
 4551  智伸科   20190614 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店)              
 4558  寶緯     20190614 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)            
 4563  百德     20190614 台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號 (本公司 4 樓視聽室)      
 4741  泓瀚     20190614 新竹市大湖路一七三之二號
 4765  磐采     20190614 桃園市龜山區樂善里文明路 72-1 號 (本公司二廠會議室)      
 4766  南寶     20190614 本公司會議室 (地址：台南市西港區南海里南海埔 12 號)      
 4911  德英     20190614 經濟部南台灣創新園區服務館 2 樓 205 簡報室                
 4956  光鋐     20190614 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)      
 4979  華星光   20190614 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)            
 5256  銳捷     20190614 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5281  大峽谷 - KY20190614 台灣台中市潮港城國際美食館 (408 台中市南屯區環中路四段 2 號) 會議室
 5302  太欣     20190614 新竹市科學工業園區新安路 2-1 號 (尼尼生活館第一會議室)   
 5309  系統電   20190614 台北市內湖堤頂大道一段 1 號 5 樓 (本公司會議室)            
 5328  華容     20190614 新北市中和區連城路 268 號 17 樓 (多功能會議室)             
 5347  世界     20190614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳             
 5425  台半     20190614 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號 (台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
 5432  達威     20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 5455  昇益     20190614 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室
 5471  松翰     20190614 台元科技園區劇場式會議中心 - 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓  
 5538  東明 - KY  20190614 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館 101 室)            
 5706  鳳凰     20190614 台北市羅斯福路一段 7 號 9 樓
 5820  日盛金   20190614 新北市五股區五權路 1 號 2 樓「新北市工商展覽中心會議廳」  
 5876  上海商銀 20190614 台北市民權東路一段 2 號本公司 6 樓
 6146  耕興     20190614 桃園市龜山區華亞一路 52 號 (本公司華亞實驗室三樓視廳室)  
 6147  頎邦     20190614 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)      
 6153  嘉聯益   20190614 本公司台北營運總部 (新北市樹林區博愛街 248 號)           
 6189  豐藝     20190614 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)                
 6197  佳必琪   20190614 新北市中和區中正路 726 號 B2(遠東世紀園區 A 棟)            
 6203  海韻電   20190614 台北市松山區東興路 8 號 (統一綜合證券股份有限公司會議室) 
 6234  高僑     20190614 台中市大甲區日南里工七路 1 號 (本公司大甲廠)             
 6265  方土昶   20190614 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓) 
 6277  宏正科   20190614 新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館
 6281  全國電   20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室        
 6418  詠昇     20190614 桃園市中壢區東園路 57 號二樓訓練教室
 6477  安集     20190614 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)  
 6486  互動     20190614 新北市五股區五工五路 38-1 號 (一樓會議室)                
 6491  晶碩     20190614 桃園市龜山區興業街 5 號
 6506  (又又) 邦 20190614 南投市南崗工業區永興路 3 號 1 樓
 6548  長華科   20190614 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 6574  霈方     20190614 台北市大安區光復南路 200 號 2 樓 (國聯大飯店)              
 6637  醫影     20190614 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 (台北南港展覽館 1 館 502 會議室)
 8044  網家     20190614 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心八○二室)
 8046  南電     20190614 桃園市蘆竹區南崁路一段 338 號本公司錦興廠               
 8349  恒耀     20190614 台南市仁德區上崙里中正路一段 616 號 (本公司保安廠)       
 9917  中保     20190614 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館 (地址：彰化市平和七街 66 號)
 9925  新保     20190614 台北市建國北路一段 126 號 9 樓會議室
 1240  茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1258  其祥 - KY  20190617 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學億光大樓 3 樓)      
 1341  富林 - KY  20190617 高雄漢來大飯店金冠廳 (高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓)    
 1445  大宇     20190617 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
 1616  億泰     20190617 桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號 (新陶芳庭園餐廳)         
 2008  高興昌   20190617 高雄市中華一路 318 號 (本公司)
 2064  晉椿     20190617 彰化縣鹿港鎮鹿工路 24 號
 2102  泰豐     20190617 桃園市觀音區環西路 369 號
 2233  宇隆     20190617 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2348  海悅     20190617 台北西華飯店元明廳 (台北市民生東路三段 111 號 3 樓)        
 2371  大同     20190617 台北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)     
 2497  怡利電   20190617 本公司全興廠員工餐廳 (彰化縣伸港鄉溪底村工東一路 37 號)  
 2546  根基     20190617 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳                 
 2630  亞航     20190617 台南市仁德區機場路 1050 號 (本公司同同館 2 樓)             
 2640  大車隊   20190617 台北市中山區濱江街 136 號
 2719  燦星旅   20190617 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓
 2730  美麗信   20190617 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (本公司會議室)               
 3118  進階     20190617 新北市汐止區康寧街 169 巷 80 號 (本公司會議室)             
 3162  精確     20190617 新陶芳庭園餐廳 (桃園市中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)        
 3171  新洲     20190617 台北市內湖區行善路 397 號 (炎洲集團總部 3 樓)              
 3224  三顧     20190617 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店 4 樓 - 華美廳)  
 3288  點晶     20190617 新竹市科學園區新安路 2-1 號 1 樓 (尼尼生活館第一會議室)    
 3312  弘憶股   20190617 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場大樓 1 樓東側會議室)    
 3576  聯合再生 20190617 本公司國際會議廳 (地址：新竹市力行三路七號一樓)        
 3601  前源     20190617 苗栗縣竹南鎮公教路 41 號 (本公司竹南分公司員工餐廳)      
 3603  建祥國際 20190617 新北市新莊區五權一路 1 號 (新北市工商發展投資策進會會議室）
 3642  駿熠電   20190617 台北市內湖區瑞光路 399 號
 4117  普生     20190617 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)            
 4183  福永生技 20190617 新竹科學工業園區新竹縣研發三路 8 號 (本公司地下室)       
 4556  旭然     20190617 雲林縣斗六市科工二路 26 號 (雲林科技工業區服務中心)      
 4726  永昕     20190617 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 202 會議室
 4745  合富 - KY  20190617 台北市信義路四段 236 號 7 樓 703 會議室
 4754  國碳科   20190617 桃園市蘆竹區濱海里中圳街 176 號
 4912  聯德控股 - KY20190617 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)            
 4943  康控 - KY  20190617 新北市三峽區大學路 63 號 (三鶯福容大飯店)                
 5015  華祺     20190617 桃園市中壢區松江北路二十九號
 5216  優燈     20190617 新竹科學園區新竹市研新二路 1 號
 5364  力麗店   20190617 台北市和平東路一段 115 號地下二樓
 5902  德記     20190617 台南市永康區中正路 301 號 3 樓
 6028  公勝保經 20190617 高雄市左營區大順一路 91 號 5 樓 (本公司高雄業務中心會議室) 
 6244  茂迪     20190617 台南市新市區大順九路十八號 (本公司園區分公司 5 廠 1 樓國際會議廳)
 6532  瑞耘     20190617 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)
 6559  研晶     20190617 新北市土城區永豐路 173 之 8 號 3 樓 (本公司交誼廳)           
 6688  海樂影業 20190617 新北市三重區重新路四段 97 號 26 樓之 2
 8093  保銳     20190617 本公司 (桃園市桃園區經國路 888 號 15 樓之 2)                
 8472  夠麻吉   20190617 台北市敦化南路一段 1 號 10 樓 (財團法人土地改革紀念館)     
 1104  環泥     20190618 台北福華大飯店會議廳 (台北市仁愛路三段 160 號)           
 1216  統一     20190618 台南市永康區鹽行里中正路 301 號
 1260  富味鄉   20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)      
 1437  勤益控   20190618 台北市羅斯福路三段 62 號 (台灣金融研訓院 401 室)           
 1465  偉全     20190618 台北市大同區長安西路 287 號
 1476  儒鴻     20190618 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路 39 號本公司溪洲廠三樓會議廳    
 1477  聚陽     20190618 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)              
 1507  永大     20190618 台北市八德路 2 段 260 號 3 樓，中影公司華夏大廈大禮堂       
 1521  大億     20190618 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 5 樓
 1525  江申     20190618 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號 (中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)
 1538  正峰新   20190618 桃園市平鎮區民族路雙連 2 段 118 巷 12 號
 1568  倉佑     20190618 本公司中山廠員工餐廳 (嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號)    
 1724  台硝     20190618 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 (尊爵大飯店 3 樓)            
 1736  喬山     20190618 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)           
 1787  福盈科   20190618 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)
 1796  金穎生技 20190618 台南市善化區大利二路 3 號
 1809  中釉     20190618 新竹縣竹東鎮中興路四段 136 號 (本公司員工餐廳)           
 1815  富喬     20190618 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓 (經濟部工業局斗六工業區服務中心)
 2006  東和鋼鐵 20190618 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂 22 號 (東和鋼鐵企業苗栗廠禮堂)    
 2013  中鋼構   20190618 高雄市燕巢區中興路 500 號本公司高雄廠
 2027  大成鋼   20190618 台南市南門路 261 號勞工育樂中心
 2065  世豐     20190618 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學工學院 B1 育成中心) 
 2237  華德動能 20190618 桃園市大園區五權里五青路 291 巷 33 號 (本公司會議室)       
 2247  汎德永業 20190618 台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳 G 廳會議室     
 2316  楠梓電   20190618 楠梓加工出口區管理處第二會議室 (高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號)
 2329  華泰     20190618 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工出口區管理處莊敬堂)   
 2337  旺宏     20190618 台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路 2 號)
 2357  華碩     20190618 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)               
 2360  致茂     20190618 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)                
 2362  藍天     20190618 新北市三重區興德路 129 號
 2399  映泰     20190618 海灣假日飯店貴賓一廳 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓)   
 2427  三商電   20190618 桃園市龜山區民生北路一段 164 號 (本公司桃園廠)           
 2466  冠西電   20190618 新北市中和區中正路 726 號 B2 地下室 (遠東世紀廣場第一期管理委員會 B2 地下室)
 2505  國揚     20190618 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號七樓凱旋廳)             
 2516  新建     20190618 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心 - 蘇格拉底廳)
 2535  達工     20190618 台北市敦化南路二段 201 號地下一樓 (遠東國際大飯店)       
 2612  中航     20190618 台北市忠孝東路一段 12 號台北喜來登大飯店 B2 喜廳          
 2615  萬海     20190618 劍潭海外青年活動中心群英堂 (台北市中山北路四段 16 號經國紀念堂 2 樓)
 2643  捷迅     20190618 集思台大會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)
 2707  晶華     20190618 台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號 4 樓 - 晶華酒店 VIP1              
 2816  旺旺保   20190618 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳              
 2855  統一證   20190618 台北市松山區東興路八號地下一樓 (視聽教室)              
 2906  高林     20190618 台北市大安區敦化南路 2 段 97 號 11 樓 (元富證券教育訓練室)   
 3050  鈺德     20190618 桃園市龜山區華亞二路二二二號
 3058  立德     20190618 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓
 3060  銘異     20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號地下一樓 (尊爵天際大飯店紫雲廳)
 3095  及成     20190618 新北市板橋區民生路一段 33 號地下一樓 (正隆廣場)          
 3147  大綜     20190618 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)                 
 3152  璟德     20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓
 3218  大學光   20190618 台北市南港區園區街 3 之 1 號 4 樓
 3232  昱捷     20190618 本公司會議室 (台北市內湖區瑞光路 407 號 3 樓)              
 3339  泰谷     20190618 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心禮堂)            
 3376  新日興   20190618 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)               
 3390  旭軟     20190618 晶悅國際飯店 (桃園市桃園區大興路 269 號)                 
 3419  譁裕     20190618 新竹市水利路 81 號 2 樓 (旭家經貿園區 2F 會議廳)             
 3429  彥陽     20190618 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓
 3434  哲固     20190618 桃園市蘆竹區新莊里大興路 20 巷 21 弄 11 號 (本公司會議室)    
 3465  進泰電子 20190618 台北市中正區長沙街 1 段 20 號 (國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
 3466  致振     20190618 新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓
 3508  位速     20190618 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)           
 3512  皇龍     20190618 新北市勞工活動中心五○三教室 (新北市五股區五工六路九號五樓)
 3530  晶相光   20190618 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室               
 3548  兆利     20190618 新北市新莊區五工五路十三號 B1(本公司員工餐廳)          
 3591  艾笛森   20190618 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)           
 3628  盈正     20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號 1 樓 (中信商務會館)        
 3679  新至陞   20190618 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)         
 3687  歐買尬   20190618 台北市南港區經貿二路 1 號 6 樓 614 室 (南港展覽館)           
 3689  湧德     20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)           
 4104  佳醫     20190618 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店 3 樓東南廳)
 4106  雃博     20190618 新北市土城區民生街 9 號
 4107  邦特     20190618 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路 5 號廠辦大樓 4 樓大會議室
 4136  太和 - KY  20190618 台北市信義路四段 236 號 7 樓
 4432  銘旺實   20190618 新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓
 4433  興采     20190618 新北市新莊區五權二路十號 (本公司會議室)                
 4438  廣越     20190618 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室
 4529  淳紳     20190618 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)             
 4535  至興     20190618 彰化縣伸港鄉溪底村興工路 67 號 (全興工業區服務中心一樓會議室)
 4541  晟田     20190618 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南科高雄園區會議室)          
 4554  橙的     20190618 台中市西屯區東大路一段 951 號四樓 (逢甲大學中科校區 A401 講堂)
 4562  穎漢     20190618 南台灣創新園區 (地址：台南市安南區工業二路 31 號)        
 4904  遠傳     20190618 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
 4906  正文     20190618 新竹縣新竹工業區大智路一巷 79 號 (中華公園活動中心會議室)
 4915  致伸     20190618 臺北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心)        
 4925  智微     20190618 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路 13 號 4 樓 (智微科技股份有限公司 4 樓會議室)
 4966  譜瑞 - KY  20190618 台北市信義路 4 段 236 號 7 樓
 4989  榮科     20190618 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓 803 會議室 (財團法人張榮發基金會國際會議中心 803 會議室)
 5215  科嘉 - KY  20190618 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)          
 5240  建騰     20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心            
 5305  敦南     20190618 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
 5324  士開     20190618 台北市中山北路六段 88 號 B1 樓 (天母國際聯誼會)            
 5356  協益     20190618 台北市中正區忠孝西路一段 38 號 4 樓 (台北凱撒大飯店 - 北京廳)
 5464  霖宏     20190618 嘉義縣民雄工業區中山路 6 號 (本公司二樓員工餐廳)         
 5465  富驊     20190618 台南市安和路 2 段 54 巷 225 號 (本公司大會議室)              
 5478  智冠     20190618 高雄福華大飯店福華廳 (高雄市七賢一路 311 號 M3 樓)         
 5511  德昌     20190618 台中市北區力行路 262 之 1 號 203 會議室 (台中市救國團力行社教中心)
 5512  力麒     20190618 台北市和平東路一段 115 號地下 2 樓
 5534  長虹     20190618 台北市北平東路 30 號 11 樓
 6104  創惟     20190618 新北市新店區北新路三段 215 號 2 樓 (台北矽谷 II - 台北矽谷國際會議中心 C 廳)
 6121  新普     20190618 新竹縣湖口鄉八德路二段 471 號 (本公司地下室 B1)           
 6129  普誠     20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)       
 6141  柏承     20190618 桃園市蘆竹區坑口里大有街 33 號
 6148  驊宏資   20190618 台北市中正區北平東路 30 號 5 樓會議廳
 6156  松上     20190618 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (永寧科技園區 A 棟 R 樓)         
 6191  精成科   20190618 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 6209  今國光   20190618 本公司中港分公司四樓會議室 (台中市梧棲區經一路 32 號)    
 6220  岳豐     20190618 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園飯店)
 6235  華孚     20190618 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳       
 6269  台郡     20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)        
 6279  胡連     20190618 新北市汐止區環河街 72 巷 6 號 2 樓 (本公司大禮堂)            
 6287  元隆     20190618 新竹巿科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館)          
 6432  今展科   20190618 新北市新莊區中正路 82 號 (翰品酒店)
 6445  經絡醫   20190618 台北市士林區士商路 1 號 9 樓 (台北市士林運動中心)          
 6462  神盾     20190618 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 6475  岱煒     20190618 新北市土城區民權街 17 號 (本公司 B1 會議室)                
 6533  晶心科   20190618 新竹科學工業園區新竹市力行一路 1 號 (矽導竹科研發中心行政棟 B1 訓練教室)
 6609  瀧澤科   20190618 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)             
 6611  方舟     20190618 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)          
 6655  科定     20190618 新北市三重區新北大道一段 9 號 10 樓 (三重勞工中心)         
 6666  羅麗芬 - KY20190618 台北市復興南路一段 390 號 9 樓 (全國工業總會第一會議室)    
 6672  騰輝電子 - KY20190618 台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心                
 6721  信實保全 20190618 新竹縣竹北市台元街 26 號 (一期會館 2 樓多功能會議室)       
 8032  光菱     20190618 新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 展覽館)      
 8069  元太     20190618 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室          
 8099  大世科   20190618 本公司 (台北市中山北路三段 22 號北設工大樓 18 樓)          
 8201  無敵     20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)          
 8406  金可 - KY  20190618 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)
 8432  東生華   20190618 南港軟體育成中心 447 會議室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓)
 8443  阿瘦     20190618 集思台大會議中心阿基米德廳 (地址︰台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)
 8927  北基     20190618 新北市板橋區中正路 375 巷 48 號 2 樓 (國光公園活動中心)      
 8941  關中     20190618 台北市內湖區瑞光路 298 號 9 樓
 9157  陽光能源 - DR20190618 香港金鐘夏道 18 號海富中心一期 24 樓
 9188  精熙 - DR  20190618 香港北角城市花園道 9 號城市花園酒店
 9955  佳龍     20190618 桃園市觀音區大潭里環科路 323 號
 1441  大東     20190619 台北市大安區敦化南路二段 97 號 (敦南摩天大樓 B2 會議室)    
 1451  年興     20190619 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號 (本公司會議室)
 1604  聲寶     20190619 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號 (聲寶員工餐廳)            
 1611  中電     20190619 順天經貿廣場國際廳 (台中市西屯區文心路二段 201 號 B2)     
 1617  榮星     20190619 臺南市仁德區仁德里活動中心 (臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)
 1720  生達     20190619 台南市新營區開元路 154 號本公司禮堂
 1725  元禎     20190619 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室                
 1777  生泰     20190619 台南市新營區開元路 168 號 (本公司會議室)                 
 1802  台玻     20190619 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓
 2002  中鋼     20190619 本公司中正堂 (高雄市小港區中鋼路 1 號)
 2007  燁興     20190619 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心          
 2009  第一銅   20190619 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)          
 2025  千興     20190619 台南市麻豆區工業路 222 號
 2104  國際中橡 20190619 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)          
 2108  南帝     20190619 台南市南門路 261 號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳       
 2228  劍麟     20190619 台北市信義區松山路 11 號三樓會議中心
 2314  台揚     20190619 新竹市科學園區創新二路一號
 2349  錸德     20190619 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號
 2404  漢唐     20190619 仲信商務會館 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)           
 2413  環科     20190619 本公司五樓會議室 (台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)
 2421  建準     20190619 高雄市前鎮區新衙路 288-7 號 6 樓之 1(員工餐廳)             
 2439  美律     20190619 台中市南屯區工業區 23 路 22 號
 2457  飛宏     20190619 台電訓練所林口核能訓練中心 4 樓 (桃園市龜山區文明路 27 號) 
 2492  華新科   20190619 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 E68 會議室)  
 2702  華園     20190619 高雄市前金區六合二路 279 號 (本公司一樓竹林廳)           
 2845  遠東銀   20190619 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
 2901  欣欣     20190619 鉅星匯國際宴會廳, 地址: 台北市新生北路 2 段 28 號 2 樓        
 2915  潤泰全   20190619 台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓
 2937  集雅社   20190619 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)            
 3131  弘塑     20190619 新竹縣竹北市縣政八街 25 號 1 樓 (新竹縣工業會)             
 3158  嘉實     20190619 新北市新店區民權路 52 號 6 樓 (本公司會議室)               
 3178  公準     20190619 高雄市仁武區五和里八德二路 168 號 (本公司三樓餐廳)       
 3305  昇貿     20190619 桃園市觀音區工業二路 12-1 號 (本公司會議室)              
 3354  律勝     20190619 台南市新市區南科三路 22 號 (201 會議室)
 3377  健格     20190619 台北市內湖區民權東路 6 段 21 巷 33 號
 3594  磐儀     20190619 新北市中和區中正路 700 號 10 樓 (本公司大會議室)           
 3622  洋華     20190619 桃園市觀音區觀音工業區經建五路 32 號
 3682  亞太電   20190619 臺北市內湖區行政中心禮堂 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號 8 樓)
 4129  聯合     20190619 新北市永和區成功路一段 82 號 3F 原能會大禮堂              
 4131  晶宇     20190619 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)                
 4148  全宇生技 - KY20190619 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞商務中心會議室        
 4192  杏國     20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路 95 號
 4205  中華食   20190619 屏東廠 (屏東縣潮州鎮介壽路 468 號)
 4305  世坤     20190619 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室 (台南市麻豆區新生北路 56 號)
 4427  展頌     20190619 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路 156 號               
 4502  健信     20190619 彰化縣線西鄉慶福路 300 號
 4706  大恭     20190619 王朝大酒店貴賓軒 (台北市敦化北路一００號二樓)          
 4716  大立     20190619 高雄市永安區永工二路 18 號 (本公司永安廠光電大樓 B1 會議室)
 4930  燦星網   20190619 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓
 4944  兆遠     20190619 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號（竹南科學園區行政服務中心 201 職訓教室）
 5202  力新     20190619 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓
 5262  立達     20190619 立達國際電子股份有限公司 (台北市內湖區瑞光路 480 號 12 樓) 
 5345  天揚     20190619 桃園市中壢區環西路 2 段 295 號 (香江匯美食館)              
 5351  鈺創     20190619 新竹市科學工業園區科技五路 6 號 (本公司會議室)           
 5386  青雲     20190619 新北市中和區中正路 716 號地下二樓會議室 (遠東世紀廣場第二期管理委員會 B2 會議室)
 5519  隆大     20190619 高雄市前鎮區民權二路 6 號 26 樓之 2 會議室
 5603  陸海     20190619 新北市汐止區大同路二段 451 號 2 樓 (新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
 5905  南仁湖   20190619 屏東縣滿州鄉滿州村中山路 205 號 (小墾丁渡假村)           
 5906  台南 - KY  20190619 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (台南企業股份有限公司會議室)
 6108  競國     20190619 新北巿板橋區大觀路三段 240 號（崑崙公園活動中心）       
 6113  亞矽     20190619 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場大樓東側多用途會議室)
 6117  迎廣     20190619 桃園市大興路 269 號 (晶悅國際大飯店)
 6124  業強     20190619 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6136  富爾特   20190619 崇光女中 (新北市新店區三民路 19 號文萃樓 B1 演藝廳)        
 6166  凌華     20190619 新北市中和區建一路 166 號 9 樓 (遠東世紀廣場 F 棟) 訓練教室   
 6205  詮欣     20190619 新北市汐止區大同路三段 196 號世界經貿大樓 C 棟 R2 樓        
 6207  雷科     20190619 高雄市前鎮區新生路 248-45 號 2 樓 (經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)
 6210  慶生     20190619 桃園市中壢區中壢工業區松江北路 24 號 (本公司員工餐廳)    
 6224  聚鼎     20190619 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心 - 巴哈廳 (科技生活館)
 6233  旺玖     20190619 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 康寧生活會館第一會議廳
 6241  易通展   20190619 台南市安南區工業二路 31 號 2 樓 (205 會議室)                
 6245  立端     20190619 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (汐止富信大飯店 4 樓富美廳)
 6270  倍微     20190619 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店台北二館)        
 6449  鈺邦     20190619 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202 職訓教室 (苗栗縣竹南鎮科研路 36 號二樓)
 6541  泰福 - KY  20190619 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
 6542  隆中     20190619 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心 2D 會議廳)
 6615  慧智     20190619 台北市內湖區瑞光路 607 號 11 樓
 6621  華宇藥   20190619 本公司會議室 (台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 17 號 3 樓)      
 6625  必應     20190619 台北巿羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心洛克廳)      
 6679  鈺太科技 20190619 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳                
 6693  廣閎科   20190619 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)   
 6698  旭暉應材 20190619 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)  
 6715  嘉基     20190619 新北市中和區連城路 268 號 2 樓之 1
 8027  鈦昇     20190619 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)               
 8050  廣積     20190619 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)  
 8070  長華     20190619 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8072  陞泰     20190619 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港軟體園區二期 F 棟)        
 8084  巨虹     20190619 新北市中和區中正路 726 號地下二樓
 8101  華冠     20190619 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 8103  瀚荃     20190619 新北市淡水區中正東路一段 3 巷 29 號 (Life 探健康智能生活館) 
 8215  明基材   20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路 398 號）           
 8437  大地 - KY  20190619 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心)403 室   
 8446  華研     20190619 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓會議室
 8905  裕國     20190619 本公司會議室 (台中市西屯區工業區二路 3 號)               
 8906  花王     20190619 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)              
 9906  欣巴巴   20190619 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9912  偉聯     20190619 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)     
 9939  宏全     20190619 台中市工業區二路六號三樓 (本公司國際會議廳)            
 1110  東泥     20190620 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓
 1262  綠悅 - KY  20190620 台大醫院會議中心 202 廳 (臺北市中正區徐州路 2 號)          
 1319  東陽     20190620 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號台糖長榮酒店 3 樓         
 1434  福懋     20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司
 1440  南紡     20190620 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳) 
 1442  名軒     20190620 新北市五股區成泰路一段 189 巷 16 號 B1
 1454  台富     20190620 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)               
 1463  強盛     20190620 桃園市大園區北港里大工路 126 號 (本公司大園工廠會議室)   
 1472  三洋紡   20190620 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 3 樓 (303 會議室)          
 1503  士電     20190620 台北市中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店二樓國際廳)      
 1514  亞力     20190620 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)
 1539  巨庭     20190620 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)
 1582  信錦     20190620 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)           
 1589  永冠 - KY  20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)     
 1615  大山     20190620 雲林縣斗六市西平路 369 號 (本公司會議室)                 
 1722  台肥     20190620 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)             
 1734  杏輝     20190620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (訓練中心第一訓練室)  
 1817  凱撒衛   20190620 新北市三重區興德路 111 號 (代表號)R 樓
 2023  燁輝     20190620 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心          
 2028  威致     20190620 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)        
 2033  佳大     20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)
 2207  和泰車   20190620 新北市新莊區明中街 10 號，本公司新莊綜合園區大禮堂      
 2221  大甲     20190620 台中市西屯區台中工業區 39 路 51 號
 2235  謚源     20190620 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室
 2331  精英     20190620 學學國際文化創意事業股份有限公司 (台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓)
 2390  云辰     20190620 新北市土城區中華路一段 50 號 5 樓
 2417  圓剛     20190620 新北市中和區建一路 135 號 (圓剛科技股份有限公司)         
 2448  晶電     20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 101 會議室)    
 2504  國產     20190620 苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號 (竹南廠)
 2528  皇普     20190620 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)        
 2543  皇昌     20190620 台北市復興南路一段 390 號 15 樓 (台北市農會大禮堂)         
 2545  皇翔     20190620 台北市中山北路五段 470 巷 8 號 (台北士林萬麗酒店 2F 龍井廳)  
 2599  樂揚     20190620 台北市中山北路二段 41 號地下三樓 (晶華酒店晶英會 B 廳)     
 2743  山富     20190620 台北市南京東路二段 85 號 4 樓
 2836  高雄銀   20190620 高雄市三民區九如一路 797 號 (國立科學工藝博物館南館演講廳)
 2908  特力     20190620 台北市內湖區新湖三路 23 號 6 樓 (本公司六樓大會議廳)       
 2928  紅馬 - KY  20190620 台北市敦化北路 100 號 2 樓 (台北王朝大酒店 - 貴賓軒 5)        
 3032  偉訓     20190620 本公司大會議室 (台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)        
 3033  威健     20190620 青青食尚花園會館 (台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號)     
 3051  力特     20190620 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (南區青少年活動中心)       
 3066  李洲     20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓
 3090  日電貿   20190620 本公司一樓會議室 (新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)
 3209  全科     20190620 臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓會議室「自由廣場大樓」      
 3257  虹冠電   20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)
 3362  先進光   20190620 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學工業園區管理局行政大樓 401 會議室)
 3402  漢科     20190620 新竹市高峰路 487 號 2 樓
 3481  群創     20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3492  長盛     20190620 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓
 3541  西柏     20190620 新北市中和區建康路 130 號 5 樓之 1 會議室
 3545  敦泰     20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)
 3562  頂晶科   20190620 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 3581  博磊     20190620 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區多功能會議廳)      
 3585  聯致     20190620 桃園市蘆竹區南山路二段 498-2 號 (本公司員工教育訓練室)   
 3587  閎康     20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)                 
 3694  海華     20190620 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓
 3705  永信     20190620 台中市大甲區成功路 315 號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)   
 4142  國光生   20190620 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)             
 4150  優你康   20190620 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路 16 號 4 樓會議室   
 4170  鑫品     20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 6 樓 (本公司會議室)         
 4306  炎洲     20190620 桃園市楊梅區民富路二段 199 巷 15 號 (萬洲化學楊梅廠生活區 3 樓)
 4401  東隆興   20190620 東隆興業股份有限公司彰化廠 (彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)
 4735  豪展     20190620 珍豪大飯店 (新北市三重區光復路一段 67 號 2 樓)             
 4737  華廣     20190620 台中市南區大慶街二段 100 號
 4739  康普     20190620 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)
 4905  台聯電   20190620 台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號 (青青食尚花園會館)     
 4923  力士     20190620 新北市三重區中正北路 399 號
 4973  廣穎     20190620 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓會議室)    
 4994  傳奇     20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 5011  久陽     20190620 高雄市橋頭區芋林路 299 號 (本公司會議室)                 
 5201  凱衛     20190620 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)         
 5211  蒙恬     20190620 新竹市光復路二段二巷 47 號一樓
 5243  乙盛 - KY  20190620 新北市土城區三民路 4 號 2 樓土城工業區服務中心            
 5258  虹堡     20190620 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 5267  龍翩     20190620 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)
 5276  達輝 - KY  20190620 新北市汐止區大同路一段 128 號 4F(富信飯店富美廳)         
 5287  數字     20190620 新北市新莊區思源路 40 號 B 劇場 (晶宴新莊館)               
 5291  邑昇     20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室            
 5306  桂盟     20190620 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)
 5355  佳總     20190620 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店－祥福廳)                 
 5704  老爺知   20190620 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號                
 6127  九豪     20190620 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)                 
 6152  百一     20190620 百一電子員工餐廳 (桃園市中壢區東園路六十九號)          
 6188  廣明     20190620 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店林口店 3 樓)         
 6195  詩肯     20190620 桃園市龜山區頂湖一街 69 號 (本公司會議室)                
 6222  上揚     20190620 新北市汐止區大同路一段 339-2 號
 6225  天瀚     20190620 集思北科大會議中心台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 203 會議室
 6485  點序     20190620 新竹市展業一路 2 號 (202 會議室)
 6538  倉和     20190620 桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 (本公司 B1 會議室)          
 6590  普鴻     20190620 臺北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 302 會議室          
 6605  帝寶     20190620 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)
 6640  均華     20190620 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (土城工業區服務中心)          
 6648  斯其大   20190620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)          
 6662  樂斯科   20190620 台北市南港區忠孝東路六段 465-1 號 1 樓 (台灣研發型生技新藥發展協會)
 6671  三能 - KY  20190620 經濟部工業局大里工業區服務中心 (台中市大里區仁化里工業路 2 號)
 8045  達運光電 20190620 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)          
 8047  星雲     20190620 星雲電腦股份有限公司 (新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓) 第一會議室
 8067  志旭     20190620 新北市五股區五工六路九號會議室
 8127  利汎     20190620 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓
 8131  福懋科   20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室                 
 8287  英格爾   20190620 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓
 8442  威宏 - KY  20190620 台北市中山區中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店)          
 8458  影一     20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)                
 8926  台汽電   20190620 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳
 8996  高力     20190620 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室   
 9907  統一實   20190620 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)           
 9926  新海     20190620 台北市中山區南京東路二段 123 號 16 樓會議廳               
 1103  嘉泥     20190621 台北市中山北路二段 96 號嘉新大樓一樓
 1109  信大     20190621 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6 基泰台北金融園區願景廳    
 1231  聯華食   20190621 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)              
 1236  宏亞     20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)                 
 1305  華夏     20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)
 1418  東華     20190621 本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里 125 號）   
 1435  中福     20190621 新北市中和區景平路 666 號 1 樓
 1436  華友聯   20190621 高雄市三民區陽明路 201 號 5F 至真廳 (寒軒美饌會館)         
 1464  得力     20190621 台南市新市區三舍里 240 號 (本公司員工活動中心一樓)       
 1522  堤維西   20190621 國立台南生活美學館 2 樓 (台南市中華西路二段 34 號)         
 1531  高林股   20190621 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠               
 1590  亞德客 - KY20190621 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店)
 1593  祺驊     20190621 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)               
 1713  國化     20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 達文西廳)    
 1737  台鹽     20190621 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂   
 1788  杏昌     20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)    
 1905  華紙     20190621 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓
 2010  春源     20190621 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
 2066  世德     20190621 高雄市大寮區華中路 1 號 3 樓 (大發工業區服務中心 3F 大禮堂)  
 2069  運錩     20190621 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2109  華豐     20190621 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段 20 號 (本公司花壇廠)        
 2201  裕隆     20190621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2245  詠勝昌   20190621 台南市仁德區中正路三段 209 號 (本公司會議室)             
 2248  華勝 - KY  20190621 台北市中山區南京東路三段 225 號 4 樓 (大同大樓 4 樓會議室)   
 2301  光寶科   20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2302  麗正     20190621 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)                
 2317  鴻海     20190621 新北市土城區土城工業區自由街 2 號
 2324  仁寶     20190621 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓
 2332  友訊     20190621 自由廣場會議中心－國際演藝廳 (台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)
 2351  順德     20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)
 2352  佳世達   20190621 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳       
 2354  鴻準     20190621 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號
 2358  廷鑫     20190621 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)                 
 2363  矽統     20190621 新竹市公道五路二段 180 號 (矽統科技大樓)                 
 2365  昆盈     20190621 新北市三重區光復路一段 67 號 3 樓 (珍豪大飯店國際宴會廳)   
 2382  廣達     20190621 本公司視聽教室 (桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)  
 2388  威盛     20190621 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 
 2412  中華電   20190621 新北市板橋區民族路 168 號中華電信學院
 2428  興勤     20190621 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2462  良得電   20190621 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 (深坑假日飯店)              
 2468  華經     20190621 華經大樓 2 樓會議室 (台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓)      
 2471  資通     20190621 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室               
 2498  宏達電   20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)          
 2511  太子     20190621 台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓第 1 會議室            
 2515  中工     20190621 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)           
 2534  宏盛     20190621 台北市敦化北路 100 號 2 樓貴賓軒 11 室
 2596  綠意     20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)         
 2603  長榮     20190621 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳
 2636  台驊投控 20190621 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)              
 2886  兆豐金   20190621 台北市吉林路 100 號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓         
 2892  第一金   20190621 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行 22 樓大禮堂)         
 3036  文曄     20190621 新北市中和區中正路 738 號 18 樓
 3037  欣興     20190621 桃園市桃鶯路 398 號 - 住都大飯店
 3044  健鼎     20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)     
 3062  建漢     20190621 建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路 99 號)
 3114  好德     20190621 台北市敦化南路一段 25 號 6 樓 (本公司會議室)               
 3205  佰研     20190621 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室)  
 3228  金麗科   20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)
 3266  昇陽     20190621 台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓
 3268  海德威   20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)      
 3276  宇環     20190621 源友咖啡廳一樓會議室 (桃園市平鎮區工業五路 8 號)         
 3313  斐成     20190621 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
 3452  益通     20190621 台南市安南區工業二路 31 號舉行 (經濟部南台灣創新園區服務館)
 3491  昇達科   20190621 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)     
 3521  鴻翊     20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)        
 3526  凡甲     20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)          
 3550  聯穎     20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店))
 3631  晟楠     20190621 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)
 3633  云光     20190621 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓 (聯合科技大樓會議室)         
 3645  達邁     20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室
 3652  精聯     20190621 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)
 3661  世芯 - KY  20190621 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)    
 3712  永崴投控 20190621 新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室)                 
 4102  永日     20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)                 
 4119  旭富     20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)              
 4163  鐿鈦     20190621 台中市南屯區精科路 9 號 (本公司會議室)
 4180  安成藥   20190621 臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓
 4186  尖端醫   20190621 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)                 
 4402  福大     20190621 台中港關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)
 4506  崇友     20190621 桃園市楊梅區梅獅路二段 688 號 (崇友實業股份有限公司楊梅廠)
 4934  太極     20190621 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號               
 4938  和碩     20190621 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)               
 4946  辣椒     20190621 台北市松山區東興路 8 號地下一樓 (統一期貨多媒體中心)     
 4958  臻鼎 - KY  20190621 桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓 (大園區三石里社區發展協會)
 4967  十銓     20190621 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
 5210  寶碩     20190621 台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓 (全球科技廣場會議室)
 5228  鈺鎧     20190621 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)
 5285  界霖     20190621 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)
 5286  育駿     20190621 台北市復興北路 99 號 15 樓
 5312  寶島科   20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓
 5340  建榮     20190621 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)            
 5381  合正     20190621 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)            
 5439  高技     20190621 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店)
 5515  建國     20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號地下 1 樓 (集思會議中心 / 台大館洛克廳)
 5520  力泰     20190621 新北市汐止區樟樹二路 43 號
 5880  合庫金   20190621 臺北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 (合庫銀行總行文康中心)
 5903  全家     20190621 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心         
 6021  大慶證   20190621 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會之會議廳)      
 6118  建達     20190621 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)              
 6142  友勁     20190621 麗嬰房大樓 (台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1)             
 6150  撼訊     20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN)           
 6161  捷波     20190621 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 6171  亞銳士   20190621 台中世界貿易中心 / 台中市西屯區天保街 60 號 202 會議室      
 6183  關貿     20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6237  驊訊     20190621 台北市敦化南路一段一號十樓 (土地改革紀念館)            
 6246  臺龍     20190621 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6271  同欣電   20190621 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)
 6289  華上     20190621 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 6419  京晨科   20190621 台大育成中心 B 棟 1 樓簡報室 (台北市中正區思源街 18 號)      
 6497  亞獅康 - KY20190621 臺北市信義區信義路五段 1 號 4 樓雅軒 (臺北國際會議中心)    
 6512  啟發電   20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)
 6553  豐華     20190621 台北市南港區園區街 3-2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟)           
 6564  安特羅   20190621 台中市潭子區潭興路 1 段 3 號
 6593  台灣銘板 20190621 桃園市龜山區華亞一路 36 號
 6664  群翊     20190621 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)           
 6668  中揚光   20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (台中世界貿易中心 201 會議室)     
 6690  安碁資訊 20190621 光鹽會議中心 (台北市復興北路 369 號 7 樓)
 6695  芯鼎     20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳
 8064  東捷     20190621 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室            
 8076  伍豐     20190621 新北市汐止區大同路一段 308 號 6 樓 (本公司汐止工廠)        
 8085  福華     20190621 本公司 (新北市三峽區中正路一段 393 號)
 8096  擎亞     20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)               
 8104  錸寶     20190621 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)
 8433  弘帆     20190621 自由廣場會議中心 1 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓)   
 8479  台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號
 8481  政伸     20190621 台中市西屯區工業區十二路 6 號 (本公司二樓會議室)         
 8488  吉源 - KY  20190621 台南市東區裕學路 90 號 (塔木德台南會館會議室)            
 8932  宏大     20190621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室              
 8933  愛地雅   20190621 台中市梧棲區港埠路一段 497 號 (本公司二樓員工餐廳)       
 9921  巨大     20190621 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)
 9924  福興     20190621 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)
 9930  中聯資源 20190621 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室                
 9937  全國     20190621 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳) 
 9944  新麗     20190621 桃園市大興路 269 號 1 樓 (晶悅國際飯店)
 9960  邁達康   20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1102  亞泥     20190624 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)        
 1234  黑松     20190624 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)                 
 1235  興泰     20190624 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)            
 1308  亞聚     20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳          
 1309  臺達化   20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳          
 1316  上曜     20190624 台南市中西區和緯路五段 77 號 (本公司帝凡內建案接待中心)  
 1321  大洋     20190624 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)
 1439  中和     20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心          
 1455  集盛     20190624 本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區樹林村安和街 307 號)
 1473  台南     20190624 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)             
 1506  正道     20190624 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號
 1532  勤美     20190624 新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室 (勤美股份有限公司新竹廠)
 1618  合機     20190624 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1795  美時     20190624 南投市南崗三路 21 號 (南崗會堂)
 1903  士紙     20190624 台北市中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心經國紀念堂 1F 集賢廳)
 2070  精湛     20190624 高雄市湖內區忠孝街 110 巷 58 號 (本公司一樓視聽室)         
 2239  英利 - KY  20190624 彰化福泰商務飯店 B1 望愛廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)          
 2312  金寶     20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號
 2426  鼎元     20190624 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 2440  太空梭   20190624 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號        
 2472  立隆電   20190624 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)
 2475  華映     20190624 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號
 2488  漢平     20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)        
 2491  吉祥全   20190624 桃園市龜山區科技三路 80 號
 2547  日勝生   20190624 臺北市信義路五段 1 號 4 樓 (臺北國際會議中心貴賓廳)        
 2618  長榮航   20190624 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳 
 2706  第一店   20190624 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司
 2724  富驛 - KY  20190624 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓
 2745  五福     20190624 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2809  京城銀   20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂                 
 3014  聯陽     20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室               
 3052  夆典     20190624 新北市中和區新民街 112 號 4 樓 (本公司會議室)              
 3064  泰偉     20190624 新北市三重區興德路 111 號 R 樓
 3149  正達     20190624 苗栗縣銅鑼鄉中平村 29 鄰中興路 99 號 (本公司二樓會議室)    
 3207  耀勝     20190624 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (新北市永寧科技園區)         
 3230  錦明     20190624 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)
 3234  光環     20190624 新竹科學工業園區新竹市展業一路 21 號地下一樓 (本公司會議室)
 3252  海灣     20190624 台中市北區中清路一段 521 號 6 樓
 3259  鑫創     20190624 新竹縣竹北市台元街二十六號 (園區會館二樓劇場式會議廳)  
 3518  柏騰     20190624 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)        
 3528  安馳     20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)            
 3536  誠創     20190624 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓
 3570  大塚     20190624 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 6 樓 (本公司訓練教室)        
 3580  友威科   20190624 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室
 3624  光頡     20190624 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 3632  研勤     20190624 自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)
 3646  艾恩特   20190624 台北市內湖區瑞光路 399 號自由廣場會議中心               
 3678  聯享     20190624 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 會議室)            
 3710  連展投控 20190624 新北市深坑區北深路三段 265 號 (海灣假日酒店)             
 4123  晟德     20190624 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟) 
 4128  中天     20190624 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)
 4132  國鼎     20190624 新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓會議中心            
 4135  天賜爾   20190624 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)  
 4139  馬光 - KY  20190624 高雄市鼓山區博愛二路 99 號 (林皇宮)
 4168  醣聯     20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)
 4193  喬本     20190624 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號
 4195  基米     20190624 新北市汐止區大同路三段 611 號
 4429  聚紡     20190624 桃園市觀音區工業六路 3 號
 4538  大詠城   20190624 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室
 4568  科際精密 20190624 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)               
 4609  唐鋒     20190624 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)              
 4720  德淵     20190624 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)          
 4919  新唐     20190624 新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)                
 4935  茂林 - KY  20190624 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4942  嘉彰     20190624 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)         
 4953  緯軟     20190624 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳            
 4987  科誠     20190624 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店)           
 5245  智晶     20190624 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)
 6005  群益證   20190624 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20190624 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室
 6122  擎邦     20190624 台北市濟南路一段 2 之 1 號 (臺大校友聯誼社)4 樓會議室       
 6140  訊達     20190624 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 大會議室)       
 6144  得利影   20190624 台北市民權西路 53 號 B1(巴赫廳)
 6230  超眾     20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)          
 6261  久元     20190624 新竹市科學園區科技路 5 號 4 樓 (本公司餐廳)                
 6451  訊芯 - KY  20190624 新北市土城區三民路４號 3F
 6473  好玩家 *  20190624 台北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓)  
 6492  生華科   20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (國際會議中心)          
 6508  惠光     20190624 台南市麻豆區苓子林 17-10 號 (本公司三樓會議室)           
 6565  物聯     20190624 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)
 6572  博錸     20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN, 展覽館一館)
 6584  南俊國際 20190624 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園市住都大飯店住祥廳)       
 6595  光禹國際 20190624 台北市復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)             
 6665  康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓
 6697  東捷資訊 20190624 南港軟體園區會議中心 (台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓)       
 7516  清淨海   20190624 桃園市龍潭區渴望路 428 號 (渴望會館)
 8059  凱碩     20190624 新北市深坑區北深路三段 147 號
 8080  奧斯特   20190624 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)   
 8088  品安     20190624 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 (管理中心)           
 8284  三竹     20190624 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)               
 8298  威睿     20190624 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)          
 8367  建新國際 20190624 梧棲區農會產業綜合文化大樓 3 樓 (地址: 台中市梧棲區文化路 2 段 85 號)
 8390  金益鼎   20190624 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)       
 8411  福貞 - KY  20190624 台中市西區館前路 57 號 B1 樓 (全國大飯店)
 8444  綠河 - KY  20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)       
 8497  格威傳媒 20190624 洛碁大飯店南港館一樓洛碁盎然廳 (台北市南港區忠孝東路七段 528 號)
 8917  欣泰     20190624 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室
 8929  富堡     20190624 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)      
 8934  衡平     20190624 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 9911  櫻花     20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)             
 9946  三發地產 20190624 台北市八德路三段 2 號 5 樓 501 室 (台北市電腦商業同業公會)   
 9957  燁聯     20190624 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)
 9958  世紀鋼   20190624 桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (本公司 4F 會議室)           
 1220  台榮     20190625 台北市大安區忠孝東路三段一號三樓 (台北科技大學億光大樓)
 1229  聯華     20190625 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓
 1269  乾杯     20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心       
 1432  大魯閣   20190625 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)           
 1471  首利     20190625 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)            
 1474  弘裕     20190625 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)    
 1512  瑞利     20190625 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)              
 1517  利奇     20190625 南投市南崗三路 21 號南崗工業區管理中心南崗會館          
 1535  中宇     20190625 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓中鋼總部大樓 16 樓 1607 會議室
 1569  濱川     20190625 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)
 1714  和桐     20190625 新北市五股區中興路一段六號八樓
 1742  台蠟     20190625 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號 (民雄工業區服務中心)      
 1786  科妍     20190625 高雄市前鎮區復興四路 12 號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)
 1907  永豐餘   20190625 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂 
 2038  海光     20190625 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)
 2114  鑫永銓   20190625 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室             
 2406  國碩     20190625 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 (本公司會議室)                 
 2460  建通     20190625 高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 (本公司三樓會議室)        
 2509  全坤建   20190625 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓
 2537  聯上發   20190625 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)
 2609  陽明     20190625 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)
 2610  華航     20190625 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號) 
 2617  台航     20190625 天成大飯店 (地址：台北市中正區忠孝西路一段 43 號 1 樓天采廳)
 2841  台開     20190625 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號 1 樓勝利廳)    
 2903  遠百     20190625 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
 2936  客思達 - KY20190625 台中市台灣大道四段 610 號 4 樓 (台中裕元花園酒店)          
 3018  同開     20190625 台北市松江路 306 號 2 樓 (康華大飯店九龍廳)                
 3025  星通     20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 201 會議室)    
 3086  華義     20190625 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 4 樓之 1(本公司會議室) 
 3117  年程     20190625 中華汽車人才培訓中心 (桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號) 
 3128  昇銳     20190625 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3144  新揚科   20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 3150  鈺寶     20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳
 3184  微邦     20190625 桃園市八德區茄苳路 756 號 (本公司會議室)                 
 3357  臺慶科   20190625 桃園市楊梅區幼四路 1 號三樓大禮堂
 3379  彬台     20190625 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (台大校友聯誼社)              
 3437  榮創     20190625 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)
 3438  類比科   20190625 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側會議室                 
 3444  利機     20190625 台中市西屯區天保街六十號 2 樓 (台中世貿會議廳)           
 3494  誠研     20190625 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓
 3520  振維     20190625 南投縣草屯鎮中正路 1039 號 (寶島時代村)
 3567  逸昌     20190625 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)         
 3596  智易     20190625 新竹市光復路二段 8 號 6 樓
 3609  東林     20190625 台中市南屯區文山里精科七路 20 號
 4105  東洋     20190625 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區 A 棟 2 樓國際會議中心)
 4190  佐登 - KY  20190625 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)
 4304  勝昱     20190625 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)   
 4419  元勝     20190625 彰化縣北斗鎮拓農路 199 號 (本公司)
 4431  敏成     20190625 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)               
 4513  福裕     20190625 彰化縣伸港鄉興工路 34 號
 4555  氣立     20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)            
 4564  元翎     20190625 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)                
 4712  南璋     20190625 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 B1(會議室 B 室)
 4738  尚化     20190625 台北市中山北路三段 22 號
 4950  牧東     20190625 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)          
 4961  天鈺     20190625 新竹科學園區篤行路 1 號 2 樓 (LivingOne 篤行館)             
 4976  佳凌     20190625 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號『台中市加工出口區從業員工康樂室』
 4999  鑫禾     20190625 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)      
 5203  訊連     20190625 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (仲信商務會館)        
 5220  萬達光電 20190625 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
 5284  jpp-KY   20190625 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)
 5314  世紀     20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)
 5348  系通     20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室
 5443  均豪     20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)       
 5450  寶聯通   20190625 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)          
 5460  同協     20190625 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓
 5531  鄉林     20190625 台中市博館路 88 號 13 樓國際會議廳
 5607  遠雄港   20190625 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20190625 (牛牛牛) 亞會議中心 DD+EE 會議室 (台北市復興北路 99 號 15 樓) 
 5703  亞都     20190625 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6125  廣運     20190625 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號
 6138  茂達     20190625 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)
 6160  欣技     20190625 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓
 6167  久正     20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6168  宏齊     20190625 新竹市明湖路 773 號 (新竹煙波大飯店湖濱本館香榭 A2 廳)     
 6175  立敦     20190625 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號 (本公司三樓會議室)
 6179  亞通     20190625 新北市汐止區大同路三段 611 號 (那米哥宴會廣場)           
 6182  合晶     20190625 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號                 
 6192  巨路     20190625 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心會議室)
 6218  豪勉     20190625 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室         
 6275  元山     20190625 高雄市蓮潭國際會館大型會議室 (高雄市左營區崇德路 801 號 4 樓)
 6282  康舒     20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號
 6284  佳邦     20190625 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)                
 6290  良維     20190625 台北市松山區八德路三段 2 號地下室 B102 室 (台北市電腦公會聯誼中心)
 6409  旭隼     20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)      
 6488  環球晶   20190625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 6498  久禾光   20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6514  芮特 - KY  20190625 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓
 6536  碩豐     20190625 新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
 6592  和潤企業 20190625 新北市新莊區明中街 10 號，和泰汽車股份有限公司          
 6612  奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)
 6669  緯穎     20190625 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發國際會議中心 1101 廳)    
 6683  雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)            
 6692  進能服   20190625 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 8049  晶采     20190625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓
 8107  大億金茂 20190625 大億麗緻酒店 3 樓 (台南市西門路一段 660 號)                
 8110  華東     20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室         
 8155  博智     20190625 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓         
 8210  勤誠     20190625 新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
 8222  寶一     20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8234  新漢     20190625 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司演講廳)              
 8249  菱光     20190625 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)          
 8289  泰藝     20190625 泰藝電子股份有限公司 (新北市樹林區樹潭街 5 號)           
 8329  台視     20190625 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8374  羅昇     20190625 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
 8410  森田     20190625 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室))
 8431  匯鑽科   20190625 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8464  億豐     20190625 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)           
 8496  台霖     20190625 台南市新營區太南里舊部八十號
 9110  越南控 - DR20190625 香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓會議室             
 9905  大華     20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓            
 9914  美利達   20190625 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)
 9941  裕融     20190625 新北市新店區中興路三段三號一樓
 1203  味王     20190626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳             
 1215  卜蜂     20190626 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)      
 1416  廣豐     20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)    
 1717  長興     20190626 本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)
 1783  和康生   20190626 本公司會議室 (桃園市龜山區科技一路 88 號三樓)            
 2014  中鴻     20190626 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)
 2059  川湖     20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)   
 2067  嘉鋼     20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)          
 2204  中華     20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2208  台船     20190626 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)         
 2613  中櫃     20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)    
 2938  床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)           
 3055  蔚華科   20190626 新竹市公道五路 2 段 415 號 11 樓 (昌益事業群大樓 11 樓會議室)  
 3293  鈊象     20190626 新北市勞工活動中心演藝廳 (新北市五股區五工六路九號)    
 3349  寶德     20190626 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8
 3383  新世紀   20190626 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)      
 3406  玉晶光   20190626 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)
 3455  由田     20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)        
 3564  其陽     20190626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 4 樓富美廳)      
 3593  力銘     20190626 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)      
 3693  營邦     20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號                
 4133  亞諾法   20190626 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)
 4134  台欣生   20190626 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室
 4141  龍燈 - KY  20190626 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳         
 4303  信立     20190626 台南市學甲區民族路 56 號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室
 4415  台原藥   20190626 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)            
 4534  慶騰     20190626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)           
 4561  健椿     20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室          
 4764  雙鍵     20190626 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室
 4803  VHQ-KY   20190626 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓第五貴賓室)          
 4908  前鼎     20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)            
 4980  佐臻     20190626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)
 5233  有量     20190626 桃園市龜山區茶專路六號
 5254  欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓
 5301  寶得利   20190626 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室
 5452  佶優     20190626 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
 5457  宣德     20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)           
 5493  三聯     20190626 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓
 6103  合邦     20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)   
 6115  鎰勝     20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)      
 6128  上福     20190626 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)           
 6169  昱泉     20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側多用途會議室 (內湖自由廣場)
 6198  凌泰     20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 B 廳
 6229  研通     20190626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)     
 6240  松崗     20190626 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)              
 6446  藥華藥   20190626 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)       
 6468  棒辣椒   20190626 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)          
 6469  大樹     20190626 桃園市中壢區成章四街 143 號
 6518  康科特   20190626 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓
 6558  興能高   20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)              
 6712  長聖     20190626 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學園區行政大樓 401 階梯教室)
 6717  智慧光   20190626 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (台北元富證券會議室)        
 6723  傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路 428 號會議室 R210）         
 6731  啟坤     20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路 3 號 (啟坤科技公司會議室) 
 7402  邑錡     20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由時報廣場)              
 8016  矽創     20190626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)
 8033  雷虎     20190626 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)
 8105  凌巨     20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號
 8291  尚茂     20190626 桃園市大園區濱海路二段 208 號
 8354  冠好     20190626 南投市成功三路 239 號 (總公司研發大樓 4 樓會議室)          
 8359  錢櫃     20190626 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓
 8409  商之器   20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)                
 8455  大拓 - KY  20190626 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)      
 9943  好樂迪   20190626 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)          
 1201  味全     20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)
 1217  愛之味   20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)   
 1219  福壽     20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1225  福懋油   20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)     
 1323  永裕     20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)
 1325  恆大     20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳 
 1333  恩得利   20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
 1449  佳和     20190627 台南市官田區工業路 11 號
 1470  大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)           
 1475  本盟     20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓) 
 1513  中興電   20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)            
 1527  鑽全     20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室
 1599  宏佳騰   20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1
 1603  華電     20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)  
 1735  日勝化   20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1784  訊聯     20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 1789  神隆     20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)
 1799  易威     20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)
 1819  豐鼎     20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)              
 2022  聚亨     20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)             
 2061  風青     20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)    
 2243  宏旭 - KY  20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)      
 2355  敬鵬     20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)       
 2405  浩鑫     20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)    
 2414  精技     20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)
 2429  銘旺科   20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)      
 2434  統懋     20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)            
 2438  翔耀     20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號
 2477  美隆電   20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)                 
 2514  龍邦     20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)  
 2524  京城     20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓   
 2527  宏璟     20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)     
 2607  榮運     20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室
 2608  嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2616  山隆     20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)
 2852  第一保   20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳  
 2904  匯僑     20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 2911  麗嬰房   20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心             
 3024  憶聲     20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)         
 3078  僑威     20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3219  倚強     20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)
 3229  晟鈦     20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)           
 3287  廣寰科   20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F
 3294  英濟     20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)
 3308  聯德     20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓               
 3325  旭品     20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)  
 3431  長天     20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓                
 3485  敘豐     20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號
 3490  單井     20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓
 3516  亞帝歐   20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號             
 3519  綠能     20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3523  迎輝     20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)    
 3537  堡達     20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)
 3546  宇峻     20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3551  世禾     20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)     
 3552  同致     20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)                 
 3588  通嘉     20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)          
 3686  達能     20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)
 3711  日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂           
 4109  穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)         
 4113  聯上     20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)                 
 4154  康樂 - KY  20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)             
 4174  浩鼎     20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 4191  法德藥   20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)    
 4207  環泰     20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)          
 4537  旭東     20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)                
 4540  全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)                 
 4559  久裕興   20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)     
 4572  駐龍     20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)
 4576  大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)        
 4721  美琪瑪   20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)            
 4746  台耀     20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)        
 4909  新復興   20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)     
 4931  新盛力   20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)        
 5277  葳天     20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓
 5278  尚凡     20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)    
 5344  立衛     20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)
 5383  金利     20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5468  凱鈺     20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室                 
 5483  中美晶   20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)  
 5521  工信     20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5907  大洋 - KY  20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6101  寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室                 
 6174  安碁     20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)
 6216  居易     20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)            
 6217  中探針   20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓
 6247  淇譽電   20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓
 6259  百徽     20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)
 6404  通訊 - KY  20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)
 6509  聚和     20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)         
 6511  綠晁     20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)         
 6535  順藥     20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟) 
 6562  聯亞藥   20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳             
 6566  創益     20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6616  特昇 - KY  20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)   
 6634  欣耀     20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)
 6670  復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)   
 6703  軒郁     20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)      
 8038  長園科   20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
 8071  能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」        
 8403  盛弘     20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓
 8418  捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)         
 8429  金麗 - KY  20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)
 8465  德河     20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)       
 8492  兔將     20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)
 9902  台火     20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳            
 9928  中視     20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚      
 9949  琉園     20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓
 1310  台苯     20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)                
 1402  遠東新   20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1456  怡華     20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1459  聯發     20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1466  聚隆     20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1468  昶和     20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1526  日馳     20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號
 1540  喬福     20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)
 1541  錩泰     20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1566  捷邦     20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)                 
 1585  鎧鉅     20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號
 1726  永記     20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號
 1785  光洋科   20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)
 1805  寶徠     20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)        
 1810  和成     20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)               
 2049  上銀     20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2206  三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)              
 2227  裕日車   20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2230  泰茂     20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)          
 2236  百達 - KY  20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)       
 2444  兆勁     20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)
 2540  愛山林   20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)
 2601  益航     20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳          
 2605  新興     20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2718  晶悅     20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)      
 2733  維格     20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)                 
 2734  易飛網   20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2750  桃禧     20190628 桃園市大園區大觀路 777 號
 2812  台中銀   20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 2849  安泰銀   20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂               
 2910  統領     20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓
 2923  鼎固 - KY  20190628 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室  
 2942  京站     20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)           
 3043  科風     20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)          
 3073  凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心           
 3085  新零售   20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)
 3089  元炬     20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)
 3164  景岳     20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3297  杭特     20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3332  幸康     20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3346  麗清     20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
 3430  奇鈦科   20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3522  御頂     20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)     
 3605  宏致     20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)         
 3702  大聯大   20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)                 
 4161  聿新科   20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4197  暐世     20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)              
 4406  新昕纖   20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4413  飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4503  金雨     20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4566  時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)     
 4575  銓寶     20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)       
 4580  捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)    
 4728  雙美     20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)
 4763  材料 - KY  20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室                 
 4767  誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)
 4804  大略 - KY  20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室
 4807  日成 - KY  20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)      
 4924  欣厚 - KY  20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)              
 4960  誠美材   20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4971  IET-KY   20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 5102  富強     20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5259  清惠     20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳
 5294  捷音特   20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)  
 5304  鼎創達   20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5321  友銓     20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)            
 5398  慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5859  遠壽     20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)       
 6133  金橋     20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)           
 6163  華電網   20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)      
 6165  捷泰     20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)          
 6186  新潤     20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)     
 6236  康呈     20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6248  沛波     20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)    
 6264  富裔     20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6407  相互     20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)                 
 6431  光麗 - KY  20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6452  康友 - KY  20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室
 6474  華豫寧   20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6490  凌昇科   20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6555  榮炭     20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓
 6576  逸達     20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)     
 6578  達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)    
 6582  申豐     20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6618  永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)      
 6620  漢達     20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6651  全宇昕   20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6674  鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
 6684  安格     20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)           
 6706  惠特     20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)       
 6724  創王     20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 7443  凡事康   20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8068  全達     20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8077  洛碁     20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)              
 8097  常珵     20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8112  至上     20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)     
 8115  帝聞     20190628 新北市新店區寶高路 5 號
 8423  保綠 - KY  20190628 桃園市新屋區永福路 800 號
 8480  泰昇 - KY  20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
 8491  真好玩   20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 8495  經緯航   20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓
 9918  欣天然   20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)          
 9927  泰銘     20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 9935  慶豐富   20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號
*2101  南港     20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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