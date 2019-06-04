壞事頻傳 4月電視銷售年減5.9%

奧維睿沃 (AVC Revo) 公布全球電視出貨數據顯示，4 月份全球電視共出貨 1555 萬台，年減 5.9%，月減 4.9%。

受到備貨節奏的影響，4 月份中國地區電視出貨量年減 11.2%；北美出貨量年增 2.9%，但成長減緩；亞太地區 (除中國外) 出貨年增 0.5%，其餘區域出貨均出現較大幅度的下滑。

以 4 月份出貨量來看，排名第一至五名分別為三星、LGE、TCL、海信、小米。

資料來源: 奧維睿沃, 鉅亨網製圖

其中，三星 4 月份出貨 245 萬台，年減 20.4%，其中北美出貨年增 13.8%，其他地域出貨均較去年同期下滑。在出貨產品結構方面，三星 50 吋及以上出貨比重達 47.8%，比去年同期成長 7%。

LGE 則是出貨 200 萬台，年減 3.9%。高階 OLED 電視出貨量達 12 萬台。歐洲出貨量年增 4.7%，拉丁美洲出貨則是年增 31.8%。由於廣州 OLED 產線預計將於三季量產，因此 OLED 面板供不應求的狀況有機會出現改善。

TCL 與旗下子品牌全球電視出貨量達 158 萬台，年增 35%，其中，海外出貨 110 萬台，年增 59.3%。而北美地區出貨年增 104.5%，歐洲出貨則成長 11.1%，新興市場出貨年增 31%，中國地區出貨數量與去年同期相當。

海信包含北美夏普、日本東芝共出貨 121 萬台，年增 11.3%。藉由多品牌戰略，其海外出貨 68 萬台，年增 45.5%。從今年第三季開始，美國夏普的授權將回歸夏普，受此影響，預計下半年海信北美出貨將有所減緩。

小米電視則是出貨 91 萬台，年增 25.1%。小米在關注性價比的同時，也陸續推出大尺吋、無邊框、壁畫電視等高階電視，正不斷豐富其產品線。

此外，WitsView 研究顯示，今年第一季全球電視出貨量達 4987 萬台，年增 0.5%。其中，排名第一的三星第一季出貨量達 942 萬台，季減 21.2%、年減 5.8%；第二名的 LGE 則是季減 22.6%、年減 7.1%。

排名第三的 TCL 則是出貨量達 569 萬台，與 LGE 的差距縮小至 100 萬台內。第四的海信則是出貨 303 萬台。

對於電視銷售未來展望，WitsView 預測，由於需求端沒有改善的跡象，因此電視品牌庫存策略可能趨於保守，導致整體出貨量與去年同期相比將下降 1%～1.5%。

