細胞治療動輒上百萬 醫療險面臨三大挑戰！

文●鄭慧菁

被醫師宣判束手無策的患者，若有絕處逢生的機會，肯定都不想放棄，衛福部通過《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正條文（簡稱《特管辦法》），開放六項細胞治療技術，為癌症、腦中風、退化性關節炎及燒燙傷患者帶來新的契機。但昂貴的治療費用，又沒有健保奧援，將希望寄託於醫療保險，能獲得預期的給付嗎？

異體細胞治療 配對費用高昂

細胞治療是將身體細胞經過分離、純化以及體外培養，使細胞數量增加且活性提高後，再注射回體內，作為治療疾病及改善健康的方法。

在六項細胞治療開放前，大家較熟知的骨髓移植，其實就是一種細胞治療方式。罹患白血病或再生不良性貧血等血液疾病的患者，由於疾病導致體內缺乏正常的造血幹細胞，需要靠他人捐贈正常的造血幹細胞（由骨髓獲取）移植到自己體內，屬於異體細胞移植。捐贈者若為兄弟姊妹，配對時間約需一週，費用由健保給付；非親屬的骨髓資料庫初步配對時間約需一個月，患者需自費，而捐贈者住院的醫療費用也由病患全額負擔。

骨髓取得的費用不菲，若捐贈者來自國外，以向美國骨髓庫覓得捐贈者為例，一筆取髓費用約為新台幣（下同）一百四十五萬元，中國大陸的中華骨髓庫約是三十九萬元，英國骨髓庫六十六萬元，日本則是五十五萬元。

六項細胞治療 醫療險三大挑戰

衛福部開放的六項細胞治療，屬於安全性較高的自體細胞治療，需由患者自費。而自體細胞治療屬客製化，難大量製造，過程須經手非常多專業人員，不能偷工省去製造與品管流程，因此費用動輒上百萬元，而醫療險給付，也面臨重大挑戰。

挑戰 1

細胞植入免動刀 手術險難啟動

細胞治療的流程，是在實驗室培養幹細胞、組織等，通過注射至患者體內或覆蓋皮膚表層以達到治療疾病的目的。以癌症為例，由具備相關專業資格醫師組成治療小組，幫病患抽取三十 c.c. 血液，再於實驗室進行細胞培養，培養達到一定數目的免疫細胞，再輸回病人體內，整個過程不需進行動刀手術。

以「細胞治療」代替「手術治療」，是未來醫療應用的方向，而醫療險針對手術所設計的理賠項目，若沒有相對應的修正，就難啟動理賠。

舉例而言，過去治療癌症以手術搭配放化療為主，近年愈來愈多使用電腦刀、銳速刀、螺旋刀等運用幅射線能量破壞癌細胞 DNA 的放射線治療，經由體外照射或植入放射源，以殺死腫瘤。這些放射治療若運用在手術前的「前導性治療」可以縮小腫瘤；在手術後可以加強清理殘餘癌細胞作為「輔助性治療」；當腫瘤復發或無法開刀，則可以放療作為「挽救性治療」；也可以用於緩解疼痛症狀作為「緩和治療」。因為運用廣泛，約有四～五成的癌症患者使用放射治療。

這些放射治療名字有「刀」，在醫療險理賠卻可能不被認定為「手術」，金融消費評議中心曾接獲保戶申訴，因腦內長了海綿狀血管瘤，沒有採用開顱手術，而接受伽瑪刀治療，保險公司認為不是手術而未給付手術保險金，雖然最後評議中心站在有利保戶立場，做出比照十倍保額酌予理賠的決議，但可以理解，未來細胞治療在醫療險理賠上，也將遇到相似問題，理賠爭議增加在所難免。

挑戰 2

一次給付型醫療險 僅癌症及重大疾病

目前僅癌症險及重大疾病險有提供一次給付型的保險金，若接受細胞治療的疾病未達重大疾病門檻，就只能依賴其他醫療險理賠。

挑戰 3

限額太低 難支付整體費用

【日額型醫療險】

日額五千元 住院十七天給付八．五萬元

以此次開放的六項細胞治療所應用的四大疾病，平均住院天數以癌症十七天最長，而日額型醫療險以一天給付五千元計算，十七天僅理賠八萬五千元，若保戶日額僅買一、二千元，更是杯水車薪。

【實支實付醫療險】

醫療雜費 給付上限最高五十五萬元

以醫療單據理賠的實支實付型醫療險，每千元日額的醫療雜費介於三萬～十萬元，投保最高計劃（單位），醫療費用上限最高到五十五萬元，也難支應動輒上百萬元的細胞治療費用。

細胞治療為癌症、腦中風、退化性關節炎及燒燙傷患者帶來新的治療契機，但高額的醫療費用，現階段醫療險無論在理賠項目或額度上都難完全涵蓋，如何提供保戶最好的醫療險保障，是保險公司的新挑戰。

來源：《現代保險雜誌》 366 期

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